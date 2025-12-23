Bitmine Immersion (BMNR) kondigt aan dat ETH Holdings 4066 miljoen tokens bereikt, en Total Crypto en Total Cash Holdings van $ 13,2 miljard

Bitmine bezit nu 3,37% van het aanbod van ETH-tokens, twee derde van de weg naar de 'Alchemie van 5%'

Bitmine Crypto + Total Cash Holdings + "Moonshots" bereiken in totaal $ 13,2 miljard, inclusief 4066 miljoen ETH-tokens, totaal contant geld van $ 1,0 miljard en andere cryptoholdings

Bitmine houdt op 15 januari 2026 zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in het Wynn Las Vegas

Bitmine leidt cryptoschatkist-peers zowel door de snelheid van het verhogen van crypto NAV per aandeel als door de hoge handelsliquiditeit van BMNR-aandelen

Bitmine is het op 65 na meest verhandelde aandeel in de VS, met een handelswaarde van $ 1,7 miljard per dag (gemiddelde over 5 dagen)

Bitmine wordt nog steeds ondersteund door een vooraanstaande groep institutionele investeerders, waaronder Cathie Wood van ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital en persoonlijke investeerder Thomas "Tom" Lee om het doel van Bitmine om 5% van ETH te verwerven te ondersteunen

LAS VEGAS, 23 december 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" of het "bedrijf"), een Bitcoin- en Ethereum-netwerkbedrijf met een focus op de accumulatie van crypto voor langetermijninvesteringen, kondigde vandaag Bitmine crypto + total cash + "moonshots" -holdings aan voor een totaal van $ 13,2 miljard.

Met ingang van 21 december om 15:00 uur ET bestaan de cryptoholdings van het bedrijf uit 4.066.062 ETH tegen $ 2.991 per ETH (Coinbase), 193 Bitcoin (BTC), een belang van $ 32 miljoen in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") en totaal contant geld van $ 1,0 miljard. Bitmines ETH-bezit is 3,37 % van het ETH-aanbod (van 120,7 miljoen ETH).

"Bitmine blijft gestaag toevoegen aan zijn ETH-bezit, met toevoeging van 98.852 ETH in de afgelopen week, en Bitmine-bezit overschrijdt nu de cruciale 4 miljoen ETH-tokens. Dit is een enorme mijlpaal die na slechts 5,5 maanden is bereikt", aldus Thomas "Tom" Lee van Fundstrat, voorzitter van Bitmine. "We maken snelle vooruitgang in de richting van de 'alchemie van 5%' en we zien al de synergieën die voortvloeien uit ons aanzienlijke ETH-bezit. We zijn een belangrijke entiteit die de beweging van Wall Street overbrugt naar de blockchain via tokenisatie. En we hebben ons intensief beziggehouden met de belangrijkste entiteiten die de hypermoderne ontwikkeling in de defi-gemeenschap stimuleren."

Bitmine crypto holding regeert als de # 1 Ethereum-schatkist en # 2 wereldwijde schatkist, achter Strategy Inc. (MSTR), die 671.268 BTC ter waarde van $ 59 miljard bezit. Bitmine blijft de grootste ETH-schatkist ter wereld.

"We blijven vooruitgang boeken op onze staking-oplossing die bekend staat als The Made in America Validator Network (MAVAN). Dit zal de 'best-in-class' oplossing zijn die veilige staking-infrastructuur biedt en zal in het begin van de kalender 2026 worden uitgerold", vervolgde Lee.

De GENIUS Act en SEC's Project Crypto zijn in 2025 net zo transformationeel voor financiële diensten als de Amerikaanse actie op 15 augustus 1971 die Bretton Woods en de USD op de goudstandaard 54 jaar geleden beëindigde. Deze gebeurtenis van 1971 was de katalysator voor de modernisering van Wall Street, waardoor de iconische Wall Street-titanen en financiële en betalingsrails van vandaag werden gecreëerd. Dit bleken betere investeringen dan goud.

Bitmine is nu een van de meest verhandelde aandelen in de VS. Volgens gegevens van Fundstrat heeft de voorraad een gemiddeld dagelijks dollarvolume van $ 1,7 miljard verhandeld (5-daags gemiddelde, vanaf 19 december 2025), met een rangorde van nr. 66 in de VS, achter Wells Fargo (rangorde nr. 65) en voor Chevron (rangorde nr. 67) onder 5704 in de VS genoteerde aandelen (statista.com en Fundstrat-onderzoek).

Bitmine houdt op 15 januari 2026 zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in het Wynn Las Vegas. Het bedrijf moedigt aandeelhouders aan om te stemmen en persoonlijk deel te nemen aan de jaarvergadering voor aandeelhouders ("jaarvergadering") die op 15 januari 2026 in het Wynn Las Vegas wordt gehouden. Details en de agenda van de jaarvergadering van dit jaar zijn hieronder te vinden:

Jaarvergadering van Bitmine:

Locatie: Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109

Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109 Tijdstip: 12:00-15:00 PST

12:00-15:00 PST Agenda:

Het kiezen van acht (8) bestuurders voor het volgende jaar; Goedkeuring van de wijziging van de statuten om het aantal gemachtigde gewone aandelen te verhogen; Goedkeuring van het Omnibusincentieplan 2025; en Goedkeuring van de bijzondere prestatiegebaseerde vergoedingsregeling voor de uitvoerend voorzitter op basis van een niet-bindend advies.

Bijwonen van de jaarvergadering: Aandeelhouders die de jaarvergadering persoonlijk willen bijwonen, moeten zich vooraf registreren op https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 en de verstrekte instructies volgen. De inschrijving moet uiterlijk op 13 januari 2026 om 23.59 uur Eastern Time worden ingevuld en ingediend.

Aandeelhouders die de jaarvergadering persoonlijk willen bijwonen, moeten zich vooraf registreren op https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 en de verstrekte instructies volgen. De inschrijving moet uiterlijk op 13 januari 2026 om 23.59 uur Eastern Time worden ingevuld en ingediend. Op de dag van de bijeenkomst moet u uw ticket en identiteitsbewijs met foto bij de ingang laten zien. Als u vragen hebt of hulp nodig hebt bij het inschrijvingsproces, kunt u contact opnemen met Alliance Advisors op [email protected] .

. Stemmen: Aandeelhouders kunnen ofwel persoonlijk op de jaarvergadering stemmen ofwel door middel van een volmacht, ongeacht of u de jaarvergadering bijwoont of niet, door gebruik te maken van een van de volgende methoden:

Aandeelhouders kunnen ofwel persoonlijk op de jaarvergadering stemmen ofwel door middel van een volmacht, ongeacht of u de jaarvergadering bijwoont of niet, door gebruik te maken van een van de volgende methoden:

Per post: Alle geregistreerde aandeelhouders die papieren exemplaren van de volmachtmaterialen van het bedrijf hebben ontvangen, kunnen stemmen door hun volmachtkaart te markeren, ondertekenen, dateren en terug te sturen.

Telefoon: Bel het op uw volmachtkaart vermelde nummer en volg de opgenomen instructies. U hebt het op uw volmachtkaart vermelde controlenummer nodig.

Via internet: Ga naar https://AALvote.com/BMNR of, als u gedrukte kopieën van uw volmachtmaterialen hebt ontvangen, scan de QR-code op uw volmachtkaart. U hebt het op uw volmachtkaart vermelde controlenummer nodig.

De telefoon- en internetstemmingsfaciliteiten voor de aandeelhouders van alle aandelen zullen op 14 januari 2026 om 23.59 uur Eastern Time, sluiten.

Als u vragen hebt of hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met Alliance Advisors op

1-855-206-1722 of [email protected]



Openingstijden:



maandag-vrijdag: 09:00-22:00 EST





Zaterdag-zondag: 10.00-22:00 uur EST

De jaarvergadering wordt live gestreamd op het X-account van Bitmine: https://x.com/bitmnr

De presentatie van de winst voor het volledige boekjaar 2025 en de bedrijfspresentatie zijn hier te vinden: https://bitminetech.io/investor-relations/

De boodschap van de voorzitter is hier te vinden:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Om op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden op: https://bitminetech.io/contact-us/

Over Bitmine

Bitmine is een Bitcoin- en Ethereum-netwerkbedrijf met een focus op de accumulatie van Crypto voor langetermijninvesteringen, of deze nu zijn verworven door onze Bitcoin-mijnbouwactiviteiten of uit de opbrengst van kapitaalverzameltransacties. De bedrijfslijnen van het bedrijf omvatten Bitcoin Mining, synthetische Bitcoin-mining door betrokkenheid bij Bitcoin-mining, hashrate als een financieel product, het aanbieden van advies- en mijnbouwdiensten aan bedrijven die geïnteresseerd zijn in het verdienen van Bitcoin-genomineerde inkomsten en algemeen Bitcoin-advies aan publieke bedrijven. De activiteiten van Bitmine zijn gevestigd in goedkope energiegebieden in Trinidad; Pecos, Texas; en Silverton, Texas.

Voor meer details zie X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die "toekomstgerichte verklaringen" vormen. De verklaringen in dit persbericht die niet puur historisch zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Dit document bevat met name toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de voortgang en de verwezenlijking van de doelstellingen van de onderneming met betrekking tot de overname en staking van ETH, de langetermijnwaarde van Ethereum, de voortdurende groei en vooruitgang van de Ethereum-schatkiststrategie van de onderneming en de toepasselijke voordelen voor de onderneming. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen moet u rekening houden met verschillende factoren, waaronder het vermogen van Bitmine om gelijke tred te houden met nieuwe technologie en veranderende marktbehoeften; het vermogen van Bitmine om zijn huidige activiteiten, Ethereum-schatkistactiviteiten en voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; de concurrerende omgeving van Bitmines activiteiten; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De werkelijke toekomstige prestatie-uitkomsten en -resultaten kunnen wezenlijk verschillen van diegene die worden uitgedrukt in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan tal van voorwaarden, waarvan vele buiten de controle van Bitmine liggen, waaronder die welke zijn uiteengezet in de sectie Risicofactoren van het formulier 10-K van Bitmine dat op 21 november 2025 bij de Securities and Exchange Commission (de "SEC") werd ingediend, evenals alle andere SEC-dossiers, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van Bitmines dossiers bij de SEC zijn beschikbaar op de website van de SEC op www.sec.gov. Bitmine verbindt zich er niet toe deze verklaringen bij te werken voor herzieningen of wijzigingen na de datum van deze publicatie, tenzij wettelijk vereist.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2739874/BitMine_Dark_Background___Logo.jpg