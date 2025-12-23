Bitmine Immersion (BMNR) 宣佈 ETH 持倉達 406.6 萬枚代幣，加密貨幣及現金總資產達 132 億美元
23 12月, 2025, 20:39 CST
Bitmine 現持有 ETH 代幣總供應量的 3.37%，已完成「5% 煉金術」目標的三分之二
Bitmine 的加密貨幣、現金總額及「Moonshots」投資總值達 132 億美元，當中包括 406.6 萬枚 ETH、10 億美元現金及其他加密貨幣持倉
Bitmine 將於 2026 年 1 月 15 日在永利拉斯維加斯舉行年度股東會議
Bitmine 透過提升每股加密資產淨值速度以及 BMNR 股票的高交易流動性，領先加密貨幣資金同業
BitMine 是美國交易量排名第 66 的股票，每日交易額達 17 億美元（5 天平均值）
Bitmine 仍然得到頂級機構投資者（包括 ARK 的 Cathie Wood、MOZAYYX、Founders Fund、Bill Miller III、Pantera、Kraken、DCG、Galaxy Digital 和個人投資者 Thomas "Tom" Lee）的支持，以實現 Bitmine 收購 5% ETH 的目標
拉斯維加斯2025年12月23日 /美通社/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc.（美國紐約證券交易所股票代碼：BMNR）（簡稱「Bitmine」或「本公司」）是專注於長期投資加密貨幣累積的比特幣和以太坊網絡公司，今天宣佈加密貨幣（Bitmine 加密貨幣 + 現金 +「Moonshots」） 持有總額達 132 億美元。
截至美東時間 12 月 21 日下午 3 時，本公司的加密貨幣資產組合包括 4,066,062 枚 ETH（按 Coinbase 報價每枚 2,991 美元計算）、193 枚比特幣 (BTC)、價值 3,200 萬美元的 Eightco Holdings（納斯達克股票代碼：ORBS）（即「Moonshots」項目）股權，以及 10 億美元現金總額。Bitmine 目前持有 ETH 總供應量（1.207 億枚）的 3.37%。
「Bitmine 正穩步增持 ETH，過去一週內增購 98,852 枚，目前持倉量已突破 400 萬枚 ETH 的關鍵水平。我們僅用了 5.5 個月便達成了這一重大里程碑。」Bitmine 主席、Fundstrat 的 Thomas "Tom" Lee 表示，「我們正朝著『5% 煉金術』的目標迅速邁進，並已見證龐大 ETH 持倉所帶來的協同效應。我們是透過代幣化將華爾街資金引進區塊鏈的重要橋樑。我們一直與推動去中心化金融 (DeFi) 尖端發展的關鍵機構保持緊密合作。」
Bitmine 的加密貨幣持倉目前穩居以太坊企業持倉榜首，並為全球第二大加密貨幣企業資產庫，僅次於持有 671,268 枚 BTC（價值 590 億美元）的 Strategy Inc. (MSTR)。Bitmine 仍是全球擁有最大 ETH 儲備的企業。
Lee 續指：「我們在名為『美國製造驗證者網絡』(MAVAN) 的質押解決方案上持續取得進展。這將是提供安全質押基礎設施的頂級解決方案，預計於 2026 年初正式部署。」
《GENIUS法案》和美國證券交易委員會的加密計畫對 2025 年金融服務帶來變革影響，猶如 54 年前美國於 1971 年 8 月 15 日結束布雷頓森林體系和美元金本位制度。這 1971 年事件是華爾街現代化的催化劑，並造就現今多位著名華爾街巨頭和金融和支付軌道。事實證明，這些都是優於黃金的投資。
現時，Bitmine 是美國交易最廣泛的股票之一。根據 Fundstrat 提供的數據，該股票的平均每日美元成交額達 17 億美元（截至 2025 年 12 月 19 日的 5 日平均值），於 5,704 隻美國上市股票中排名第 66 位。雖然落後於 Wells Fargo（排名第 65 位），但領先於 Chevron（排名第 67 位）（數據來源：statista.com 和 Fundstrat 研究）。
Bitmine 將於 2026 年 1 月 15 日在永利拉斯維加斯舉行年度股東會議。公司鼓勵股東投票並親身出席將於 2026 年 1 月 15 日在永利拉斯維加斯舉行的股東週年大會（下稱「年會」）。今年年會的詳情及議程如下：
Bitmine 股東週年大會：
- 地點： Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109
- 時間：太平洋標準時間 (PST) 下午 12:00 至 3:00
- 議程：
- 推選八 (8) 名下一年度的董事；
- 批准公司章程修訂，以增加法定普通股數量；
- 批准 2025 年綜合激勵計劃；及
- 以非約束性諮詢基準，批准執行主席與績效掛鈎的特別薪酬安排
- 出席年會：欲親身出席年會的股東，必須透過 https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 預先登記，並遵從相關指示。登記必須於美東時間 2026 年 1 月 13 日晚上 11:59 前完成並提交。
- 會議當日，請準備於入口處出示入場券及附有照片的身份證明文件以供核實。如有任何疑問或在登記過程中需要協助，請電郵至 [email protected] 聯絡 Alliance Advisors。
- 投票： 無論是否出席年會，股東可以使用以下方法之一在年會上親自投票，或透過代表委任投票：
- 郵寄：所有收到公司代表委任表格印刷本的登記股東，可填妥、簽署、註明日期並寄回委任表格以進行投票。
- 電話：請致電委任表格上列出的號碼，並遵從錄音指示。您將需要輸入委任表格上的控制編號。
- 互聯網：請瀏覽 https://AALvote.com/BMNR；如您收到委任表格印刷本，亦可掃描表格上的 QR 碼。您將需要輸入委任表格上的控制編號。
- 所有登記股東的電話及互聯網投票系統將於美東時間 2026 年 1 月 14 日晚上 11:59 關閉。
- 如有任何疑問或需要協助，請聯絡 Alliance Advisors，電話：
- 1-855-206-1722 或電郵：[email protected]
- 辦公時間：
- 星期一至星期五：美東時間上午 9 時至晚上 10 時
- 星期六至星期日：美東時間上午 10 時至晚上 10 時
年會將於 Bitmine 的 X 帳戶進行直播：https://x.com/bitmnr
2025 財政年度全年業績簡報及企業簡報可於此處查閱：https://bitminetech.io/investor-relations/
如欲查看「主席致辭」，請瀏覽以下網站：
https://www.bitminetech.io/chairmans-message
如欲收到最新消息，請於以下網站登記：https://bitminetech.io/contact-us/
關於 Bitmine
Bitmine 是一家比特幣及以太坊網絡公司，專注於累積加密貨幣作長線投資，無論是透過我們的比特幣挖礦業務，還是透過集資交易的收益獲得。該公司業務範圍包括比特幣挖礦，即透過參與比特幣挖礦進行合成比特幣挖礦、將算力作為金融產品、為有意賺取比特幣計價收入的公司提供顧問和挖礦服務，並為上市公司提供一般比特幣顧問服務。Bitmine 的業務位於千里達、德州貝可斯和德州錫爾弗頓的低成本能源地區。
如欲了解更多詳情，請關注 X：
https://x.com/bitmnr
https://x.com/fundstrat
https://x.com/bmnrintern
前瞻性陳述
本新聞稿載有構成「前瞻性陳述」的陳述。本新聞稿的陳述並非單純陳述歷史，而是前瞻性陳述，當中涉及風險和不確定。本文件特別載有該公司 ETH 收購和持有量方面目標的進展和實現、以太坊的長期價值、該公司以太坊財務策略的持續增長和進步，以及對該公司適用利益的前瞻性陳述。您評估該等前瞻性聲明時，應考慮各種因素，包括 Bitmine 跟上新科技和不斷變化市場需求的能力，Bitmine 為目前業務、以太坊財務營運與未來業務規劃融資的能力，Bitmine 業務的競爭環境，以及比特幣和以太坊的未來價值。實際未來表現成果與結果，可能與前瞻性陳述內容存在重大差異。前瞻性陳述須遵守多種條件，而當中許多條件超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向美國證券交易委員會（簡稱「SEC」）提交 10-K 表格的風險因素所列明的，以及所有不時修訂或更新的其他向 SEC 提交的文件。如欲查看 Bitmine 向美國證券交易委員會提交的文件副本，請瀏覽美國證券交易委員會網站：www.sec.gov。本新聞稿發佈日後，Bitmine 不承擔更新該等聲明修訂或變更的義務，法律另有規定者除外。
