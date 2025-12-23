Bitmine Immersion (BMNR) annonce que ses avoirs en ETH atteignent 4,066 millions de jetons et que ses avoirs en cryptomonnaies et liquidités atteignent 13,2 milliards de dollars

Bitmine détient désormais 3,37 % de l'offre de jetons ETH, elle a donc parcouru les deux tiers du chemin vers « l'Alchimie des 5 % »

Le total des cryptomonnaies, liquidités et "Moonshots" de Bitmine atteint 13,2 milliards de dollars, dont 4,066 millions de jetons ETH, un total de 1 milliard de dollars de liquidités et d'autres cryptomonnaies

Bitmine tiendra son assemblée générale annuelle au Wynn Las Vegas le 15 janvier 2026

Bitmine devance ses pairs en matière de trésorerie en cryptomonnaies, à la fois par la rapidité de l'augmentation de sa valeur liquidative en cryptomonnaies par action et par la grande liquidité de l'action BMNR

Bitmine est la 66e action la plus échangée aux États-Unis, avec 1,7 milliard de dollars par jour (moyenne sur 5 jours)

Bitmine reste soutenue par un groupe d'investisseurs institutionnels de premier plan, dont Cathie Wood d'ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital et l'investisseur personnel Thomas "Tom" Lee, pour appuyer l'objectif de Bitmine d'acquérir 5 % des avoirs en ETH

LAS VEGAS, 23 décembre 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN : BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. (« Bitmine » ou la « Société »), une société de réseau Bitcoin et Ethereum qui se concentre sur l'accumulation de cryptomonnaies pour l'investissement à long terme, a annoncé aujourd'hui que le total de ses cryptomonnaies, liquidités et « Moonshots » atteint 13,2 milliards de dollars.

Au 21 décembre à 15h00 (heure de l'Est), les avoirs en cryptomonnaies de la Société se composent de 4 066 062 ETH à 2 991 $ l'unité (Coinbase), 193 Bitcoin (BTC), 32 millions de dollars de participation dans Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) (« Moonshots ») et une trésorerie totale de 1 milliard de dollars. Les avoirs en ETH de Bitmine représentent 3,37 % de l'offre d'ETH (120,7 millions d'ETH).

« Bitmine continue d'augmenter régulièrement ses avoirs en ETH, ajoutant 98 852 ETH au cours de la semaine dernière, et les avoirs de Bitmine dépassent désormais la barre cruciale des 4 millions de jetons ETH. Il s'agit d'une étape importante franchie après seulement 5 mois et demi », a déclaré Thomas "Tom" Lee de Fundstrat, président de Bitmine. « Nous progressons rapidement vers "l'Alchimie des 5 %" et constatons déjà les synergies qui découlent de nos importants avoirs en ETH. Nous sommes une entité clé qui fait le lien entre Wall Street et la blockchain grâce à la tokenisation. Et nous nous sommes fortement engagés auprès des principales entités qui sont à la pointe du développement dans la communauté de la finance décentralisée (DeFi). »

Les avoirs en cryptomonnaies de BitMine figurent en première place des trésoreries Ethereum et en deuxième place des trésoreries à l'échelle mondiale, derrière Strategy Inc. (MSTR), qui détient 671 268 Bitcoins, évalués à 59 milliards de dollars. Bitmine reste la plus grande trésorerie d'ETH au monde.

« Nous continuons à progresser dans la mise au point de notre solution de staking, connue sous le nom de MAVAN (Made in America Validator Network). Il s'agira de la meilleure solution de sa catégorie, offrant une infrastructure de staking sécurisée, qui sera déployée au début de l'année civile 2026 », a poursuivi M. Lee.

En 2025, le GENIUS Act et le projet Crypto de la SEC représentent pour les services financiers une transformation comparable à celle provoquée par la décision américaine du 15 août 1971 de mettre fin aux accords de Bretton Woods et à l'adossement du dollar à l'or. Cet événement de 1971 a été le catalyseur de la modernisation de Wall Street, créant les titans emblématiques de Wall Street et les réseaux financiers et de paiement d'aujourd'hui. Ceux-ci se sont avérés être de meilleurs investissements que l'or.

Bitmine est aujourd'hui l'une des actions les plus échangées aux États-Unis. Selon les données de Fundstrat, l'action a enregistré un volume quotidien moyen de transactions de 1,7 milliard de dollars (moyenne sur 5 jours, au 19 décembre 2025), se classant au 66e rang aux États-Unis, derrière Wells Fargo (65e place) et devant Chevron (67e place) parmi les 5 704 actions cotées aux États-Unis ( statista.com et étude de Fundstrat).

Bitmine tiendra son assemblée générale annuelle au Wynn Las Vegas le 15 janvier 2026. La société encourage les actionnaires à voter et à assister en personne à son assemblée annuelle des actionnaires (« Assemblée annuelle ») qui se tiendra au Wynn Las Vegas le 15 janvier 2026. Les détails et l'ordre du jour de l'Assemblée annuelle de cette année sont disponibles ci-dessous :

Assemblée annuelle de Bitmine :

Lieu : Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109

Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109 Heure : 12h00-15h00 (heure normale du Pacifique)

12h00-15h00 (heure normale du Pacifique) Ordre du jour :

Élection de huit (8) administrateurs pour l'année suivante ; Approbation de l'amendement à la charte visant à augmenter le nombre d'actions ordinaires autorisées ; Approbation du plan d'incitation général 2025 ; et Approbation, sur une base consultative non contraignante, de l'accord spécial de rémunération basé sur la performance pour le président exécutif

Participer à l'Assemblée annuelle : Les actionnaires qui souhaitent assister en personne à l'Assemblée annuelle doivent s'inscrire à l'avance sur le site https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 et suivre les instructions fournies. L'inscription doit être complétée et soumise au plus tard le 13 janvier 2026 à 23h59 (heure de l'Est). Le jour de la réunion, soyez prêt à présenter votre billet et une pièce d'identité avec photo à l'entrée. Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour la procédure d'inscription, veuillez contacter Alliance Advisors à l'adresse [email protected] .

Les actionnaires qui souhaitent assister en personne à l'Assemblée annuelle doivent s'inscrire à l'avance sur le site et suivre les instructions fournies. L'inscription doit être complétée et soumise au plus tard le 13 janvier 2026 à 23h59 (heure de l'Est). Vote : Les actionnaires peuvent voter soit en personne à l'Assemblée annuelle, soit par procuration, qu'ils soient ou non présents à l'Assemblée annuelle, en utilisant l'une des méthodes suivantes : Par courrier : Tous les actionnaires enregistrés qui ont reçu des copies papier des documents de procuration de la société peuvent voter en marquant, signant, datant et renvoyant leur carte de procuration. Par téléphone : Veuillez appeler le numéro figurant sur votre carte de procuration et suivre les instructions enregistrées. Vous aurez besoin du numéro de contrôle figurant sur votre carte de procuration. Par internet : Veuillez consulter le site https://AALvote.com/BMNR ou, si vous avez reçu des copies imprimées de vos documents de procuration, scannez le code QR situé sur votre carte de procuration. Vous aurez besoin du numéro de contrôle figurant sur votre carte de procuration. Les services de vote par téléphone et par Internet pour les actionnaires inscrits, pour toutes les actions, fermeront à 23h59, heure de l'Est, le 14 janvier 2026.

Les actionnaires peuvent voter soit en personne à l'Assemblée annuelle, soit par procuration, qu'ils soient ou non présents à l'Assemblée annuelle, en utilisant l'une des méthodes suivantes : Si vous avez des questions ou besoin d'aide, veuillez contacter Alliance Advisors au 1-855-206-1722 ou par courriel à [email protected] Heures d'ouverture : Du lundi au vendredi : 9h00-22h00 (heure normale de l'Est) Samedi et dimanche : 10h00-22h00 (heure normale de l'Est)



L'assemblée annuelle sera retransmise en direct sur le compte X de Bitmine : https://x.com/bitmnr

La présentation des résultats de l'exercice 2025 complet et la présentation corporative sont disponibles ici : https://bitminetech.io/investor-relations/

Le message du président est disponible ici :

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Pour rester informé, veuillez vous inscrire à l'adresse https://bitminetech.io/contact-us/

À propos de Bitmine

BitMine est une société de réseau Bitcoin et Ethereum qui se concentre sur l'accumulation de cryptoactifs pour l'investissement à long terme, qu'ils soient acquis par nos opérations de minage de Bitcoin ou par le produit de transactions de levée de fonds. Les activités de la Société comprennent le minage de Bitcoin, le minage de Bitcoin synthétique par la participation au minage de Bitcoin, le taux de hachage comme produit financier, l'offre de services de conseil et de minage aux entreprises intéressées par des revenus libellés en Bitcoin, et des conseils généraux aux entreprises publiques en matière de Bitcoin. Les activités de Bitmine sont situées dans des régions à faibles coûts énergétiques : Trinité-et-Tobago, Pecos (Texas) et Silverton (Texas).

Pour plus de renseignements, suivez sur X :

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ce document contient en particulier des déclarations prospectives concernant les progrès et la réalisation des objectifs de la Société en matière d'acquisition d'ETH et de niveau d'investissement connexe, la valeur à long terme de l'Ethereum, la croissance continue et l'état d'avancement de la stratégie de trésorerie d'Ethereum de la Société, ainsi que les avantages qui en découlent pour la Société. En évaluant ces déclarations prospectives, vous devez prendre en compte différents facteurs, notamment la capacité de Bitmine à suivre le rythme des nouvelles technologies et des besoins changeants du marché, la capacité de Bitmine à financer ses activités actuelles, les opérations de trésorerie Ethereum et les activités futures proposées, l'environnement concurrentiel des activités de Bitmine et la valeur future du Bitcoin et de l'Ethereum. Les performances et résultats réels futurs peuvent différer de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de Bitmine, y compris celles énoncées dans la section « Facteurs de risque » du formulaire 10-K déposé par Bitmine auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 21 novembre 2025, ainsi que dans tous les autres documents déposés auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies des documents déposés par Bitmine auprès de la SEC sont disponibles sur le site web de la SEC à l'adresse suivante : www.sec.gov . BitMine ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte des révisions ou des changements intervenus après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.

