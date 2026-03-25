BitMine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que as participações em ETH atingem 4,661 milhões de tokens, e o total de criptomoedas e o total de dinheiro em caixa somam US$ 11,0 bilhões

Em 22 de março de 2026, às 15h ET, as participações em criptomoedas da Empresa consistiam em 4.660.903 ETH a US$ 2.072 por ETH (NASDAQ: COIN), 196 Bitcoin (BTC), US$ 200 milhões na Beast Industries, US$ 95 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e um total de caixa de US$ 1,1 bilhão. As reservas de ETH da BitMine representam 3,86% da oferta total de ETH (120,7 milhões de ETH).

"Como muitos já perceberam, as criptomoedas — e, em particular, o ETH — têm apresentado um desempenho superior ao do mercado em geral desde o início da guerra no Irã, com o ETH subindo 18% e superando as ações em 2.450 pontos-base. Isso é um contraste marcante com o ouro (uma reserva tradicional de valor), cujo preço caiu mais de 15%. As criptomoedas estão se mostrando uma boa reserva de valor em tempos de crise", afirmou Thomas "Tom" Lee, presidente da BitMine.

"A Clarity Act continua avançando no Congresso e deve ser sancionada antes do final de abril. Na verdade, mercados de previsão como o Polymarket.com estimam uma probabilidade superior a 68% de que a lei seja aprovada antes do final do ano. Isto é um catalisador fundamental positivo para o Ethereum. E há outra razão pela qual as probabilidades apontem que o inverno das criptomoedas já tenha ficado, em grande parte, para trás", continuou Lee.

"A BitMine aumentou o ritmo de aquisições de ETH nas últimas três semanas, alinhado ao nosso cenário-base de que o ETH está na fase final do 'mini-inverno das criptomoedas.' Na última semana, adquirimos 65.341 ETH, comparado a uma média de 45 mil a 50 mil semanais recentemente", declarou Lee.

Em 23 de março de 2026, o total de ETH em staking pela BitMine era de 3.142.643 (US$ 6,5 bilhões a US$ 2.072 por ETH). "A BitMine colocou em staking mais ETH do que qualquer outra entidade no mundo. Em escala (quando o ETH da BitMine estiver totalmente em staking pela MAVAN e seus parceiros de staking), as recompensas do ETH serão de US$ 272 milhões por ano (usando o rendimento BMNR de 2,83% em 7 dias)", afirmou Lee.

"As receitas anuais de staking atualmente são de US$ 184 milhões. E esses 3,1 milhões de ETH representam cerca de 67% dos 4,7 milhões de ETH detidos pela BitMine. A CESR (Taxa Composta de Staking Ethereum, administrada pela Quatrefoil) é de 2,75%, enquanto as próprias operações de staking da BitMine geraram um rendimento de 2,83% em 7 dias (anualizado). Continuamos avançando com nossa solução de staking conhecida como The Made in America VAlidator Network (MAVAN). Esta será uma infraestrutura de staking segura e de excelência, com lançamento previsto para o início de 2026. A BitMine atualmente trabalha com três provedores de staking enquanto a Empresa avança para lançar a MAVAN em 2026", continuou Lee.

As participações em criptomoeda da BitMine ocupam o 1º lugar em tesouraria de Ethereum e o 2º lugar em tesouraria global, atrás da Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que possui 761.068 BTC avaliados em US$ 52 bilhões. A BitMine permanece como a maior tesouraria de ETH no mundo.

A BitMine é uma das ações mais negociadas nos EUA. De acordo com dados da Fundstrat, a ação registrou um volume médio diário negociado de US$ 1,2 bilhão (média de 5 dias, em 20 de março de 2026), ocupando a 101ª posição nos Estados Unidos, atrás da American Express (100ª) e à frente da Thermo Fisher Scientific (102ª), entre 5.704 ações listadas nos EUA (statista.com e pesquisa da Fundstrat).

A Lei GENIUS e o Projeto Cripto da Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC") são tão transformadores para os serviços financeiros em 2025 quanto a ação dos EUA de 15 de agosto de 1971, encerrando Bretton Woods e desvinculando o dólar do padrão-ouro há 54 anos. Esse evento de 1971 foi o catalisador para a modernização de Wall Street, criando os icônicos titãs de Wall Street e os canais financeiros e de pagamento de hoje. Esses ativos provaram ser investimentos mais eficientes que o ouro.

A mensagem do Presidente pode ser acessada aqui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

A apresentação de resultados do ano fiscal completo de 2025 e a apresentação corporativa podem ser acessadas aqui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para se manter informado, inscreva-se aqui: https://Bitminetech.io/contact-us/

Sobre a BitMine

BitMine (NYSE AMERICAN: BMNR) é uma empresa de mineração de Bitcoin com operações nos EUA. A empresa está empregando seu capital excedente para se tornar a empresa líder mundial em tesouraria Ethereum, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais para investidores institucionais e participantes do mercado público. Guiada por sua filosofia da "alquimia dos 5%", a Empresa está comprometida com o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouro, aproveitando atividades nativas em nível de protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. A Empresa lançará a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para os ativos da BitMine, no primeiro trimestre de 2026.

Para saber mais, siga no X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Declarações prospectivas

Este comunicado contém informações classificadas como "declarações prospectivas". Afirmações neste material que não se referem estritamente a fatos históricos devem ser entendidas como projeções ou expectativas sobre o futuro, e, portanto, envolvem riscos e incertezas. Constam neste documento, especificamente, declarações prospectivas sobre o progresso e a realização das metas da Empresa em relação à aquisição e staking de ETH, o valor de longo prazo do Ethereum, o crescimento e avanço contínuos da estratégia de tesouraria do Ethereum da Empresa e os benefícios aplicáveis à Empresa. Ao avaliar essas declarações prospectivas, é importante considerar diversos fatores, incluindo a capacidade da BitMine de acompanhar a evolução tecnológica e mudanças nas demandas do mercado, sua habilidade de financiar operações atuais, incluindo a estratégia de tesouraria em Ethereum e possíveis iniciativas futuras, o ambiente competitivo em que a empresa atua, e o comportamento futuro dos valores de Bitcoin e Ethereum. Os efetivos resultados e desempenhos futuros podem diferir significativamente daqueles expressos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas fora do controle da BitMine, incluindo as listadas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, assim como em quaisquer outros documentos apresentados à SEC, conforme atualizados ou alterados periodicamente. Cópias dos documentos e relatórios enviados pela BitMine à SEC estão disponíveis em www.sec.gov. A BitMine não se responsabiliza por atualizar estas declarações para refletir revisões ou alterações posteriores à data deste comunicado, exceto quando tal atualização for exigida por lei.

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FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.