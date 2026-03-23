Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass sich der ETH-Bestand auf 4,661 Millionen Token beläuft und die Gesamtbestände an Kryptowährungen und Barmitteln 11,0 Milliarden US-Dollar betragen

Zum 22. März 2026 um 15:00 Uhr ET bestehen die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 4.660.903 ETH zu einem Preis von 2.072 USD pro ETH (NASDAQ: COIN), 196 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung in Höhe von 200 Millionen USD an Beast Industries, einer Beteiligung in Höhe von 95 Millionen USD an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Barmittel in Höhe von insgesamt 1,1 Milliarden US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 3,86 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH) aus.

„Wie viele bemerkt haben, haben Kryptowährungen und insbesondere ETH seit Beginn des Iran-Kriegs den Gesamtmarkt übertroffen, wobei ETH um 18 % gestiegen ist und Aktien um 2.450 Basispunkte übertroffen hat. Dies steht in deutlichem Kontrast zu Gold (einem traditionellen Wertspeicher), das um mehr als 15 % gefallen ist. Kryptowährungen erweisen sich als guter Wertspeicher in ‚Kriegszeiten'", sagte Thomas „Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine.

„Der Clarity Act macht im Kongress weiterhin Fortschritte und wird voraussichtlich noch vor Ende April unterzeichnet werden. Tatsächlich sehen Prognosemärkte wie Polymarket.com eine Wahrscheinlichkeit von über 68 %, dass das Gesetz noch vor Jahresende verabschiedet wird. Dies ist ein positiver fundamentaler Katalysator für Ethereum. Und ein weiterer Grund, warum die Wahrscheinlichkeiten dafür sprechen, dass der Krypto-Winter weitgehend hinter uns liegt", fuhr Lee fort.

„Bitmine hat das erhöhte Tempo der ETH-Käufe in jeder der letzten drei Wochen beibehalten, da unser Basisszenario lautet, dass sich ETH in der Endphase des ‚Mini-Krypto-Winters' befindet. In der vergangenen Woche haben wir 65.341 ETH erworben, verglichen mit einem Durchschnitt von 45.000 bis 50.000 pro Woche zuvor", erklärte Lee.

Stand 23. März 2026 beläuft sich die von Bitmine insgesamt gestakte ETH-Menge auf 3.142.643 (6,5 Milliarden US-Dollar bei einem Preis von 2.072 US-Dollar pro ETH). „Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Bei voller Auslastung (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestaked wird) beträgt die ETH-Staking-Prämie jährlich 272 Millionen US-Dollar (bei einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,83 %)", erklärte Lee.

„Die annualisierten Staking-Erträge belaufen sich nun auf 184 Millionen US-Dollar. Und diese 3,1 Millionen ETH entsprechen etwa 67 % der 4,7 Millionen ETH, die Bitmine hält. Der CESR (Composite Ethereum Staking Rate, verwaltet von Quatrefoil) beträgt 2,75 %, während Bitmines eigene Staking-Aktivitäten eine 7-Tage-Rendite von 2,83 % (annualisiert) erzielten. Wir erzielen weiterhin Fortschritte bei unserer Staking-Lösung namens „The Made in America VAlidator Network" (MAVAN). Dies wird die ‚Best-in-Class'-Lösung sein, die eine sichere Staking-Infrastruktur bietet und Anfang 2026 eingeführt werden soll. Bitmine arbeitet derzeit mit drei Staking-Anbietern zusammen, während das Unternehmen auf die Vorstellung von MAVAN im Jahr 2026 hinarbeitet", so Lee weiter.

Bitmine Crypto Holding ist die Nummer 1 unter den Ethereum-Treasuries und die Nummer 2 unter den globalen Treasuries hinter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), die 761.068 BTC im Wert von 52 Milliarden Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat verzeichnete die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 1,2 Milliarden US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 20. März 2026) und belegte damit Platz 101 in den USA – hinter American Express (Platz 100) und vor Thermo Fisher Scientific (Platz 102) unter 5.704 in den USA notierten Aktien(statista.com und Fundstrat Research) .

Der GENIUS Act und das „ProjectCrypto" der Securities and Exchange Commission (SEC) werden die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso grundlegend verändern wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System und die Bindung des US-Dollars an den Goldstandard beendet wurden. Dieses Ereignis im Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der heute bekannten Wall-Street-Giganten sowie der Finanz- und Zahlungssysteme. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Die Botschaft des Vorsitzenden ist hier zu finden:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 und die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Sitz in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden und eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und öffentliche Marktteilnehmer umzusetzen. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemie der 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primäre Reservewährung und nutzt dabei native Aktivitäten auf Protokollebene, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen wird im ersten Quartal 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) einführen, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Assets.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um „zukunftsgerichtete Aussagen" handelt. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen über den Fortschritt sowie das Erreichen der Unternehmensziele in Bezug auf den Erwerb und das Staking von ETH, den langfristigen Wert von Ethereum, das weitere Wachstum sowie die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens und die damit verbundenen Vorteile für das Unternehmen. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter Bitmines Fähigkeit, mit neuen Technologien und sich wandelnden Marktanforderungen Schritt zu halten; Bitmines Fähigkeit, sein aktuelles Geschäft, seine Ethereum-Treasury-Operationen sowie die vorgeschlagenen künftigen Geschäftsvorhaben zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld von Bitmines Geschäft; sowie den künftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Leistungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC auf www.sec.gov verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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