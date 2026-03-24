Bitmine Immersion Technologies (BMNR) maakt bekend dat het 4,661 miljoen ETH-tokens in bezit heeft en dat het totale bezit aan cryptovaluta en contanten 11,0 miljard dollar bedraagt.

Vanaf 22 maart 2026 om 15.00 uur ET bestaan de cryptoactiva van het bedrijf uit 4.660.903 ETH tegen een koers van 2.072 dollar per ETH (NASDAQ: COIN), 196 Bitcoin (BTC), een belang van 200 miljoen dollar in Beast Industries, een belang van 95 miljoen dollar in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ('Moonshots') en een totale kaspositie van 1,1 miljard dollar. Het ETH-bezit van Bitmine is 3,86% van het ETH-aanbod (van 120,7 miljoen ETH).

"Zoals velen hebben opgemerkt, hebben crypto en met name ETH sinds het uitbreken van de oorlog met Iran beter gepresteerd dan de bredere markt. ETH is met 18% gestegen en presteerde 2.450 basispunten beter dan aandelen. Dit staat in schril contrast met goud, een traditionele waardeopslag, dat met meer dan 15% is gedaald. Crypto laat zien dat het een goede waardeopslag is in oorlogstijd", aldus Thomas 'Tom' Lee, voorzitter van Bitmine.

"De Clarity Act blijft vooruitgang boeken in het Congres en zal naar verwachting vóór eind april worden ondertekend. Voorspellingsmarkten zoals Polymarket.com schatten de kans op goedkeuring vóór het einde van het jaar momenteel op meer dan 68%. Dat is een positieve fundamentele katalysator voor Ethereum en nog een reden waarom de waarschijnlijkheid toeneemt dat de cryptowinter grotendeels achter ons ligt", vervolgde Lee.

"Bitmine heeft het tempo van zijn ETH-aankopen in de afgelopen drie weken verhoogd, aangezien ons basisscenario is dat ETH zich in de laatste fase van de 'mini-cryptowinter' bevindt. In de afgelopen week hebben we 65.341 ETH verworven, tegenover een eerder wekelijks gemiddelde van 45.000 tot 50.000 ETH", aldus Lee.

Op 23 maart 2026 bedroeg het totale aantal door Bitmine gestakete ETH 3.142.643 (6,5 miljard dollar bij een koers van 2.072 dollar per ETH). "Bitmine heeft meer ETH gestaket dan andere entiteiten in de wereld. Op schaal (wanneer Bitmines ETH volledig wordt gestaket door MAVAN en zijn stakingpartners) bedraagt de ETH-stakingopbrengst 272 miljoen dollar per jaar (uitgaande van een BMNR-rendement van 2,83% over 7 dagen)", verklaarde Tom Lee.

"De jaarlijkse inkomsten uit staking bedragen nu 184 miljoen dollar. En deze 3,1 miljoen ETH is ongeveer 67% van de 4,7 miljoen ETH die Bitmine bezit. De CESR (Composite Ethereum Staking Rate, beheerd door Quatrefoil) bedraagt 2,75%, terwijl Bitmines eigen staking-operaties een 7-daagse opbrengst van 2,83% (jaarlijks) genereerden. We blijven vooruitgang boeken op onze staking-oplossing die bekend staat als het Made in America Validator Network (MAVAN). Dit zal de beste oplossing in zijn klasse zijn die veilige staking-infrastructuur biedt en begin 2026 zal worden uitgerold. Bitmine werkt momenteel met drie stakingproviders terwijl het bedrijf zich richt op de lancering van MAVAN in 2026," vervolgde Lee.

Bitmine heeft de grootste Ethereum-treasury en de op een na grootste treasurypositie ter wereld, na Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), dat 761.068 BTC bezit ter waarde van 52 miljard dollar. Bitmine blijft de grootste ETH-treasury ter wereld.

Bitmine is een van de meest verhandelde aandelen in de Verenigde Staten. Volgens gegevens van Fundstrat bedroeg het gemiddelde handelsvolume van het aandeel 1,2 miljard dollar per dag (gemiddelde over 5 dagen, per 20 maart 2026), waarmee het de 101e plaats inneemt in de VS, achter American Express (op plaats 100) en vóór Thermo Fisher Scientific (op plaats 102) van de 5.704 in de VS genoteerde aandelen (statista.com en Fundstrat-onderzoek).

De GENIUS Act en Project Crypto van de Securities and Exchange Commission (SEC) zullen in 2025 net zo'n ingrijpende transformatie teweegbrengen in de financiële dienstverlening als de Amerikaanse maatregelen van 15 augustus 1971, waarmee een einde kwam aan het Bretton Woods-systeem en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan de goudstandaard, 54 jaar geleden. Deze gebeurtenis van 1971 was de katalysator voor de modernisering van Wall Street, waardoor de iconische Wall Street-titanen en financiële en betalingsinfrastructuur van vandaag werden gecreëerd. Dit bleken betere investeringen dan goud.

Over Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) is een Bitcoin-miner met activiteiten in de Verenigde Staten. Het bedrijf zet zijn overtollige kapitaal in om het toonaangevende Ethereum-treasurybedrijf ter wereld te worden, waarbij het een innovatieve strategie voor digitale activa implementeert voor institutionele beleggers en deelnemers aan de publieke kapitaalmarkten. Geleid door zijn filosofie van "de alchemie van 5%," zet het bedrijf zich in voor ETH als zijn belangrijkste reserveactief, waarbij het gebruikmaakt van native activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en gedecentraliseerde financieringsmechanismen. Het bedrijf zal MAVAN (Made in America Validator Network), een speciale staking-infrastructuur voor Bitmine-activa, lanceren in het eerste kwartaal van 2026.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die "toekomstgerichte verklaringen" vormen. Verklaringen in dit persbericht die niet puur historisch zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden omvatten. Dit document bevat met name toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de voortgang en de verwezenlijking van de doelstellingen van het Bedrijf met betrekking tot de overname en staking van ETH, de langetermijnwaarde van Ethereum, de voortdurende groei en vooruitgang van de Ethereum-treasurystrategie van het Bedrijf en de toepasselijke voordelen voor het Bedrijf. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen moet u rekening houden met verschillende factoren, waaronder het vermogen van Bitmine om gelijke tred te houden met nieuwe technologie en veranderende marktbehoeften; het vermogen van Bitmine om zijn huidige activiteiten, Ethereum-treasuryactiviteiten en voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; de concurrerende omgeving van de activiteiten van Bitmine; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De werkelijke toekomstige prestatie-uitkomsten en -resultaten kunnen wezenlijk verschillen van diegene die worden uitgedrukt in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke voorwaarden, waarvan vele buiten de controle van Bitmine vallen, waaronder de voorwaarden die zijn uiteengezet in het gedeelte 'Risicofactoren' van Bitmine's Formulier 10-K dat op 21 november 2025 bij de SEC is ingediend, evenals alle andere SEC-documenten, zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van Bitmines-dossiers bij de SEC zijn beschikbaar op de website van de SEC op www.sec.gov. Bitmine verbindt zich er niet toe deze verklaringen bij te werken voor herzieningen of wijzigingen na de datum van deze publicatie, tenzij wettelijk vereist.

