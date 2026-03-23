Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annonce que ses avoirs en ETH atteignent 4,661 millions de tokens et que ses avoirs en cryptomonnaies et en liquidités s'élèvent à 11,0 milliards de dollars

Au 22 mars 2026 à 15h00 ET, les avoirs cryptos de la société se composaient de 4 660 903 ETH à 2 072 $ par ETH (NASDAQ : COIN), 196 Bitcoin (BTC), 200 millions de dollars de participation dans Beast Industries, 95 millions de dollars de participation dans Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) (« moonshots ») et une trésorerie totale de 1,1 milliard de dollars. Les avoirs en ETH de Bitmine représentent 3,86% de l'offre ETH (120,7 millions d'ETH).

« Comme beaucoup l'ont remarqué, les cryptomonnaies et en particulier l'ETH ont surperformé le marché en général depuis le début de la guerre en Iran, l'ETH ayant augmenté de 18% et surperformé les actions de 2 450 points de base. Cette performance contraste fortement avec l'or (une réserve de valeur traditionnelle), qui a chuté de plus de 15%. Les cryptomonnaies se révèlent être une bonne réserve de valeur en temps de guerre », déclare Thomas « Tom » Lee, président du conseil de Bitmine.

« Le Clarity Act continue de progresser au Congrès et devrait être promulgué avant la fin du mois d'avril. En fait, les marchés de prédiction tels que Polymarket.com prévoient plus de 68% de chances d'adoption avant la fin de l'année. Il s'agit d'un catalyseur fondamental positif pour l'Ethereum. Et c'est une autre raison pour laquelle les probabilités sont favorables à ce que l'hiver crypto soit en grande partie derrière nous », poursuit Lee.

« Bitmine a maintenu son rythme d'achat d'ETH au cours des trois dernières semaines, car notre hypothèse de base est que l'ETH se trouve dans les dernières phases de l'hiver mini-crypto. Au cours de la semaine dernière, nous avons acquis 65 341 ETH, contre une moyenne de 45 000 à 50 000 ETH par semaine auparavant », déclare Lee.

Au 23 mars 2026, le nombre total d'ETH stakés par Bitmine s'élevait à 3 142 643 (6,5 milliards de dollars à 2 072 dollars par ETH). « Bitmine a staké plus d'ETH que toute autre entité dans le monde. À l'échelle (lorsque l'ETH de Bitmine est entièrement staké par MAVAN et ses partenaires de staking), la récompense du staking de l'ETH est de 272 millions de dollars par an (en utilisant un rendement BMNR de 2,83% sur 7 jours) », déclare Lee.

« Les revenus annualisés du staking s'élèvent désormais à 184 millions de dollars. Ces 3,1 millions d'ETH représentent environ 67% des 4,7 millions d'ETH détenus par Bitmine. Le taux composite de staking de l'Ethereum (CESR), administré par Quatrefoil) est de 2,75%, tandis que les propres opérations de staking de Bitmine ont généré un rendement sur sept jours de 2,83% (annualisé). Nous continuons de faire progresser notre solution de staking connue sous le nom de MAVAN (Made in America VAlidator Network). Il s'agira de la meilleure solution de sa catégorie, offrant une infrastructure de staking sécurisée, qui sera déployée au début de l'année 2026. Bitmine travaille actuellement avec 3 fournisseurs de staking alors que la Société s'apprête à dévoiler MAVAN en 2026 », a poursuivi M. Lee.

Les avoirs en cryptomonnaies de Bitmine figurent en première place des trésoreries Ethereum et en deuxième place des trésoreries à l'échelle mondiale, derrière Strategy Inc. (NASDAQ : MSTR), qui possède 761 068 BTC évalués à 52 milliards de dollars. Bitmine reste la plus grande trésorerie d'ETH au monde.

Bitmine est l'une des actions les plus échangées aux États-Unis. Selon les données de Fundstrat, le volume quotidien moyen de l'action s'élève à 1,2 milliard de dollars (moyenne sur cinq jours, au 20 mars 2026), ce qui la place au 101e rang aux États-Unis, derrière American Express (100e rang) et devant Thermo Fisher Scientific (102e rang) parmi les 5 704 plateformes cotées aux États-Unis (statista.com et Fundstrat research).

Le GENIUS Act et le projet Crypto de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») ont été aussi transformateurs pour les services financiers en 2025 que l'action des États-Unis le 15 août 1971, qui a mis fin à Bretton Woods et à l'étalon-or de l'USD il y a 54 ans. Cet événement de 1971 a été le catalyseur de la modernisation de Wall Street, créant les titans emblématiques de Wall Street et les réseaux financiers et de paiement d'aujourd'hui. Ceux-ci se sont avérés être de meilleurs investissements que l'or.

Le message du président est disponible ici :

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La présentation des résultats de l'exercice 2025 complet et la présentation corporative sont disponibles ici : https://Bitminetech.io/investor-relations/

Pour rester informé, veuillez vous inscrire à l'adresse https://Bitminetech.io/contact-us/

À propos de Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN : BMNR) est un mineur de bitcoins opérant aux États-Unis. La société déploie son capital excédentaire pour devenir la première société de trésorerie Ethereum au monde, mettant en œuvre une stratégie d'actifs numériques innovante pour les investisseurs institutionnels et les acteurs du marché public. Guidée par sa philosophie de « l'alchimie des 5% », l'entreprise s'est engagée à faire de l'ETH son principal actif de réserve de trésorerie, s'appuyant sur des activités natives au niveau du protocole, y compris le staking et des mécanismes de financement décentralisés. La société lancera MAVAN (Made-in America VAlidator Network), une infrastructure de staking dédiée aux actifs de Bitmine, au premier trimestre 2026.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur X :

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ce document contient en particulier des déclarations prospectives concernant les progrès et la réalisation des objectifs de la Société en matière d'acquisition d'ETH et de niveau d'investissement connexe, la valeur à long terme de l'Ethereum, la croissance continue et l'état d'avancement de la stratégie de trésorerie d'Ethereum de la Société, ainsi que les avantages qui en découlent pour la Société. En évaluant ces déclarations prospectives, vous devez prendre en compte différents facteurs, notamment la capacité de Bitmine à suivre le rythme des nouvelles technologies et des besoins changeants du marché, la capacité de Bitmine à financer ses activités actuelles, les opérations de trésorerie Ethereum et les activités futures proposées, l'environnement concurrentiel des activités de Bitmine et la valeur future du Bitcoin et de l'Ethereum. Les performances et résultats réels futurs peuvent différer de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de Bitmine, y compris celles énoncées dans la section « Risk Factors » du formulaire 10-K déposé par Bitmine auprès de la SEC le 21 novembre 2025, ainsi que dans tous les autres documents déposés auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies des documents déposés par Bitmine auprès de la SEC sont disponibles sur le site web de la SEC à l'adresse suivante : www.sec.gov. BitMine ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte des révisions ou changements intervenus après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.

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