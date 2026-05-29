BitMine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que suas participações em ETH somam 5,39 milhões de tokens e que o total em criptomoedas e caixa é de US$ 12,3 bilhões

Em 25 de maio de 2026, às 13h00 (ET), as ações em criptomoedas da empresa eram compostas por 5.390.404 ETH a US$ 2.134 por ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 203 Bitcoins (BTC), participação de US$ 200 milhões na Beast Industries, US$ 95 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e caixa total de US$ 444 milhões. As participações de ETH da Bitmine representam 4,47% da oferta de ETH (de 120,7 milhões de ETH).

Em 11 de maio de 2026, a Bitmine divulgou a mais recente Mensagem do Presidente (link aqui) referente a maio de 2026.

"Continuamos a esperar um superciclo para as criptomoedas e o Ethereum, impulsionado por dois fatores: a tokenização em Wall Street e a IA agêntica. E assim, continuamos a adquirir ETH de forma constante, sendo que a Bitmine agora detém quase 5,4 milhões de tokens ETH", afirmou Thomas "Tom" Lee, presidente da Bitmine.

"Na última semana, adquirimos 111.942 ETH. Consideramos a recente retração do ETH para abaixo de US$ 2.200 uma oportunidade atraente. Esperamos que a Bitmine alcance a 'alquimia dos 5%' em algum momento de 2026", afirmou Lee.

A BitMine lançou recentemente o MAVAN (Made in American VAlidator Network), a plataforma de staking em nível institucional. Embora a MAVAN tenha sido inicialmente desenvolvida para dar suporte ao próprio fundo de Ethereum da BitMine, ela pretende se expandir para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking do mercado. Uma parte do ETH da Bitmine já está em staking na plataforma MAVAN.

Em 25 de maio de 2026, o total de ETH em staking da Bitmine era de 4.712.917 (US$ 10,1 bilhões a US$ 2.134 por ETH). "A BitMine realizou mais staking de ETH do que qualquer outra entidade no mundo. Em escala (quando todo o ETH da Bitmine estiver em staking pela MAVAN e seus parceiros de staking), a recompensa projetada de staking em ETH é de US$ 276 milhões anuais (usando o rendimento BMNR de 7 dias de 2,75%)", declarou Lee.

"As receitas anualizadas de staking agora somam US$ 276 milhões. E esses 4,7 milhões de ETH representam cerca de 87% dos 5,39 milhões de ETH detidos pela Bitmine. As próprias operações de staking da Bitmine geraram um rendimento de 7 dias de 2,75% (anualizado)", continuou Lee.

A holding de criptomoedas Bitmine reina atualmente como a tesouraria nº 1 de Ethereum e a 2ª maior tesouraria global, atrás apenas da Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que, segundo relatos, possui 818.869 BTC avaliados em US$ 64,1 bilhões. A Bitmine continua a ser a maior tesouraria de ETH do mundo.

A Bitmine é uma das ações mais negociadas nos EUA. De acordo com dados da Fundstrat, a ação tem um volume médio diário de dólares de US$ 572 milhões (média de 5 dias, em 22 de maio de 2026), ficando em 193° lugr nos EUA, atrás da Trane Technologies (192° lugar) e à frente da Delta Airlines (194° lugar) entre 5.704 ações listadas nos EUA (statista.com e a pesquisa da Fundstrat).

A Lei GENIUS e o Projeto Cripto da Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC") foram tão transformadores para os serviços financeiros em 2025 quanto a ação dos EUA de 15 de agosto de 1971, encerrando o Bretton Woods e desvinculando o dólar do padrão-ouro há 54 anos. Esse evento de 1971 foi o catalisador para a modernização de Wall Street, criando os icônicos titãs de Wall Street e os canais financeiros e de pagamento de hoje. Esses ativos se mostraram investimentos superiores ao ouro.

A mensagem do Presidente pode ser acessada aqui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

A apresentação de resultados do ano fiscal completo de 2025 e a apresentação corporativa podem ser acessadas aqui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para se manter informado, inscreva-se em: https://Bitminetech.io/contact-us/

Sobre a BitMine

BitMine (NYSE: BMNR) é uma mineradora de Bitcoin com operações nos EUA. A empresa está direcionando seu capital excedente para tornar-se a principal tesouraria de Ethereum do mundo, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais voltada para investidores institucionais e participantes do mercado público. Guiada por sua filosofia da "alquimia dos 5%", a Empresa está comprometida com o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouro, aproveitando atividades nativas em nível de protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. A Empresa lançou a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para os ativos da Bitmine, em 2026.

Para mais informações, siga-nos no X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declarações prospectivas

Este comunicado contém informações classificadas como "declarações prospectivas". Afirmações neste material que não se referem estritamente a fatos históricos devem ser entendidas como projeções ou expectativas sobre o futuro, e, portanto, envolvem riscos e incertezas. Este documento contém, especificamente, declarações prospectivas relativas a: (i) o progresso e o cumprimento das metas da Empresa no que diz respeito à aquisição de ETH, incluindo a iniciativa "Alquimia de 5%" e a expectativa de que a Bitmine alcance essa meta em 2026; (ii) as expectativas da Empresa em relação ao mercado de criptomoedas, incluindo a expectativa de um superciclo iminente para as criptomoedas e o Ethereum, impulsionado pela tokenização de Wall Street e pela IA autônoma; (iii) o crescimento e avanço contínuos da estratégia de tesouraria da Empresa em relação ao Ethereum e os benefícios aplicáveis à Empresa; (iv) a estratégia de acumulação de ativos digitais da Empresa e as operações de staking, incluindo o MAVAN, sua expansão para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema, e as receitas e recompensas anuais projetadas de staking de US$ 276 milhões; (v) declarações relativas aos benefícios da tokenização de Wall Street na blockchain e aos sistemas de IA agêntica que necessitam cada vez mais de blockchains públicas e neutras; (vi) expectativas relativas ao impacto potencial de desenvolvimentos regulatórios, incluindo a Lei GENIUS e o Projeto Crypto da SEC, sobre serviços financeiros e ativos digitais; e (vii) a caracterização da Empresa das condições de mercado como uma oportunidade atraente para a aquisição de ETH. Ao avaliar essas declarações prospectivas, é necessário considerar vários fatores, incluindo: a capacidade da Bitmine de acompanhar novas tecnologias e necessidades do mercado em mudança; a capacidade da Bitmine de financiar seus negócios atuais, operações de tesouraria do Ethereum, programa de recompra de ações e negócios futuros propostos; o ambiente competitivo dos negócios da Bitmine; condições de mercado que afetam o preço de negociação das ações ordinárias da Companhia; desenvolvimentos regulatórios que afetam ativos digitais, incluindo a promulgação final e implementação de legislações pendentes e iniciativas da SEC; eventos geopolíticos e seu impacto nos mercados de criptomoedas; a volatilidade e imprevisibilidade dos preços dos ativos digitais; e o valor futuro do Bitcoin e Ethereum. Os resultados efetivos e o desempenho futuro podem diferir significativamente daqueles expressos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas fora do controle da BitMine, incluindo as listadas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, assim como em quaisquer outros documentos apresentados à SEC, conforme atualizados ou alterados periodicamente. Cópias dos documentos apresentados pela Bitmine à SEC estão disponíveis no site da própria SEC, no endereço www.sec.gov. A Bitmine não assume nenhuma obrigação de atualizar essas declarações para revisões ou alterações após a data deste comunicado, exceto quando exigido por lei.

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FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.