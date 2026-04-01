Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que as participações em ETH somam 4,732 milhões de tokens e o total em criptomoedas e caixa é de US$ 10,7 bilhões

Em 29 de março de 2026, às 18h ET, as participações em criptomoedas da Empresa consistiam em 4.732.082 ETH a US$ 2.005 por ETH (NASDAQ: COIN), 197 Bitcoin (BTC), US$ 200 milhões na Beast Industries, US$ 102 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e um total de caixa de US$ 961 milhões. As participações em ETH da Bitmine representam 3,92% da oferta total de ETH (de 120,7 milhões de ETH).

"À medida que a guerra no Irã entra em sua quinta semana, o ETH e as criptomoedas superaram o desempenho do mercado em geral, com o ETH apresentando um desempenho 1.160 pontos-base superior ao das ações. Isso é um contraste marcante com o ouro (uma reserva tradicional de valor), que apresentou um desempenho inferior em mais de 750 pontos-base. As criptomoedas estão se mostrando uma boa reserva de valor em tempos de crise", afirmou Thomas "Tom" Lee, presidente da Bitmine.

"A correlação inversa entre as criptomoedas (e as ações) e o petróleo tem aumentado e está nos níveis mais altos do último ano. Isso é lógico. Enquanto os mercados acionários não se sentirem confortáveis com a trajetória futura dos preços do petróleo, a alta dos preços da commodity será um obstáculo para as ações e as criptomoedas. E, de certa forma, o inverno das criptomoedas provavelmente terminará quando o risco de alta dos preços do petróleo chegar ao pico" , continuou Lee.

"A Bitmine tem mantido o ritmo acelerado de aquisição de ETH nas últimas três semanas, alinhado ao nosso cenário-base de que o ETH está na fase final do 'mini-inverno das criptomoedas.' Na última semana, adquirimos 71.179 ETH, comparado a uma média de 45 mil a 50 mil semanais recentemente", declarou Lee.

A Bitmine anuncia o lançamento da MAVAN (Made In America VAlidator Network), a solução proprietária de staking da empresa. Embora a MAVAN tenha sido inicialmente desenvolvida para dar suporte ao próprio fundo de Ethereum da Bitmine, ela pretende expandir-se para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking do mercado. Uma parte do ETH da Bitmine já está em staking na plataforma MAVAN.

Em 29 de março de 2026, o total de ETH em staking pela Bitmine era de 3.142.643 (US$ 6,3 bilhões a US$ 2.005 por ETH). "A Bitmine colocou em staking mais ETH do que qualquer outra entidade no mundo. Em escala (quando o ETH da Bitmine estiver totalmente em staking pela MAVAN e seus parceiros de staking), as recompensas do ETH serão de US$ 266 milhões por ano (usando o rendimento BMNR de 2,80% em 7 dias)", afirmou Lee.

"As receitas anualizadas de staking agora somam US$ 177 milhões de dólares. E esses 3,1 milhões de ETH representam cerca de 66% dos 4,7 milhões de ETH detidos pela Bitmine. A CESR (Taxa de Staking Composta de Ethereum, administrada pela Quatrefoil) é de 2,79%, enquanto as próprias operações de staking da Bitmine geraram um rendimento de 7 dias de 2,80% (anualizado)," prosseguiu Lee.

As participações em criptomoeda da Bitmine ocupam o 1º lugar em tesouraria de Ethereum e o 2º lugar em tesouraria global, atrás da Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que possui 762.099 BTC avaliados em US$ 51 bilhões. A Bitmine permanece como a maior tesouraria de ETH no mundo.

A Bitmine é uma das ações mais negociadas nos EUA. De acordo com dados da Fundstrat, a ação tem um volume médio diário de dólares de US$ 920 milhões (média de 5 dias, em 27 de março de 2026), ficando na posição nº 100 nos EUA, atrás da Freeport McMoRan (posição nº 99) e à frente da Delta Airlines (posição nº 101) entre 5.704 ações listadas nos EUA (statista.com e a pesquisa da Fundstrat).

A Lei GENIUS e o Projeto Cripto da Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC") são tão transformadores para os serviços financeiros em 2025 quanto a ação dos EUA de 15 de agosto de 1971, encerrando Bretton Woods e desvinculando o dólar do padrão-ouro há 54 anos. Esse evento de 1971 foi o catalisador para a modernização de Wall Street, criando os icônicos titãs de Wall Street e os canais financeiros e de pagamento de hoje. Esses sistemas se mostraram investimentos superiores ao ouro.

A mensagem do presidente pode ser acessada aqui: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

A apresentação dos resultados do ano fiscal completo de 2025 e a apresentação corporativa podem ser acessadas aqui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para se manter informado, inscreva-se em: https://Bitminetech.io/contact-us/

Sobre a Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) é uma empresa de mineração de Bitcoin com operações nos EUA. A empresa está usando seu capital excedente para ser a principal empresa de Ethereum Treasury do mundo, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais para investidores institucionais e participantes do mercado público. Guiada por sua filosofia da "alquimia dos 5%", a Empresa está comprometida com o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouro, aproveitando atividades nativas em nível de protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. A Empresa lançou a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para os ativos da Bitmine, em 2026.

Para saber mais, siga no X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Declarações prospectivas

Este comunicado contém informações classificadas como "declarações prospectivas". Afirmações neste material que não se referem estritamente a fatos históricos devem ser entendidas como projeções ou expectativas sobre o futuro, e, portanto, envolvem riscos e incertezas. Constam neste documento, especificamente, declarações prospectivas sobre o progresso e a realização das metas da Empresa em relação à aquisição e staking de ETH, o valor de longo prazo do Ethereum, o crescimento e avanço contínuos da estratégia de tesouraria do Ethereum da Empresa e os benefícios aplicáveis à Empresa. Ao avaliar essas declarações prospectivas, é importante considerar diversos fatores, incluindo a capacidade da Bitmine de acompanhar a evolução tecnológica e mudanças nas demandas do mercado, sua habilidade de financiar operações atuais, incluindo a estratégia de tesouraria em Ethereum e possíveis iniciativas futuras, o ambiente competitivo em que a empresa atua, e o comportamento futuro dos valores de Bitcoin e Ethereum. Os efetivos resultados e desempenhos futuros podem diferir significativamente daqueles expressos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas fora do controle da Bitmine, incluindo as listadas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, assim como em quaisquer outros documentos apresentados à SEC, conforme atualizados ou alterados periodicamente. Cópias dos documentos e relatórios enviados pela Bitmine à SEC estão disponíveis em www.sec.gov. A Bitmine não assume nenhuma obrigação de atualizar essas declarações para revisões ou alterações após a data deste lançamento, exceto quando exigido por lei.

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FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.