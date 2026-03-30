Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass sich der Bestand an ETH auf 4,732 Millionen Token beläuft und die Gesamtbestände an Kryptowährungen sowie die Barbestände 10,7 Milliarden US-Dollar betragen

Zum 29. März 2026 um 18:00 Uhr ET setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 4.732.082 ETH zu einem Kurs von 2.005 USD pro ETH zusammen (NASDAQ: COIN), 197 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung in Höhe von 200 Millionen USD an Beast Industries sowie einer Beteiligung in Höhe von 102 Millionen USD an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Barmitteln in Höhe von insgesamt 961 Millionen USD. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 3,92 % des ETH-Gesamtbestands (von 120,7 Millionen ETH) aus.

„Während der Iran-Krieg nun bereits in seine fünfte Woche geht, haben sich ETH und Kryptowährungen besser entwickelt als der Gesamtmarkt, wobei ETH Aktien um 1.160 Basispunkte übertraf. Dies steht in deutlichem Kontrast zu Gold (einem traditionellen Wertspeicher), das um mehr als 750 Basispunkte hinter dem Markt zurückblieb. Kryptowährungen erweisen sich als guter Wertspeicher in Kriegszeiten", sagte Thomas „Tom" Lee, Chairman von Bitmine.

„Die inverse Korrelation zwischen Kryptowährungen (und Aktien) und Öl hat zugenommen und befindet sich auf dem höchsten Stand des vergangenen Jahres. Das ist logisch. Solange sich die Aktienmärkte nicht mit der künftigen Entwicklung der Ölpreise anfreunden können, stellt ein steigender Ölpreis einen Gegenwind für Aktien und Kryptowährungen dar. Und in gewisser Weise endet der Krypto-Winter wahrscheinlich dann, wenn das Aufwärtsrisiko für die Ölpreise seinen Höhepunkt erreicht", fuhr Lee fort.

„Bitmine hat das erhöhte Tempo beim Kauf von ETH in jeder der letzten vier Wochen beibehalten, da wir davon ausgehen, dass sich ETH in der Endphase des ‚Mini-Krypto-Winters' befindet. In der vergangenen Woche haben wir 71.179 ETH erworben, verglichen mit einem Durchschnitt von 45.000 bis 50.000 pro Woche zuvor", erklärte Lee.

Bitmine gab den offiziellen Start von MAVAN (Made in American VAlidator Network) bekannt, einer Staking-Plattform für institutionelle Anleger. Während MAVAN ursprünglich zur Unterstützung der eigenen Ethereum-Treasury von Bitmine entwickelt wurde, soll MAVAN nun erweitert werden, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Partner im Ökosystem zu bedienen, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine wird bereits auf der MAVAN-Plattform eingesetzt.

Zum 29. März 2026 beläuft sich die Gesamtmenge der bei Bitmine gestakten ETH auf 3.142.643 (6,3 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 2.005 USD pro ETH). „Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Bei voller Auslastung (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestaked wird) beläuft sich die ETH-Staking-Prämie auf jährlich 266 Millionen USD (basierend auf einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,80 %)", erklärte Lee.

„Die annualisierten Staking-Erträge belaufen sich nun auf 177 Millionen US-Dollar. Und diese 3,1 Millionen ETH machen etwa 66 % der 4,7 Millionen ETH aus, die Bitmine hält. Die CESR (Composite Ethereum Staking Rate, verwaltet von Quatrefoil) liegt bei 2,79 %, während Bitmines eigene Staking-Aktivitäten eine 7-Tage-Rendite von 2,80 % (annualisiert) erzielten", fuhr Lee fort.

Die Krypto-Holding Bitmine ist die Nummer 1 unter den Ethereum-Treasuries und die Nummer 2 weltweit, hinter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), die 762.099 BTC im Wert von 51 Milliarden USD besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat verzeichnete die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 920 Millionen USD (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 27. März 2026) und belegte damit Platz 100 in den USA, hinter Freeport McMoRan (Platz 99) und vor Delta Airlines (Platz 101) unter 5.704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Fundstrat Research).

Der GENIUS Act und das „ProjectCrypto" der Securities and Exchange Commission (SEC) werden die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso grundlegend verändern wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System und die Bindung des US-Dollars an den Goldstandard beendet wurden. Dieses Ereignis im Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der heute bekannten Wall-Street-Giganten sowie der Finanz- und Zahlungssysteme. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Die zugehörige Erklärung des Chairman von Bitmine finden Sie hier: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 und die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Sitz in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden und eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und öffentliche Marktteilnehmer umzusetzen. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemie der 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primäre Reservewährung und nutzt dabei native Aktivitäten auf Protokollebene, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen führte im Jahr 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) ein, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Vermögenswerte.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um „zukunftsgerichtete Aussagen" handelt. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen über den Fortschritt sowie das Erreichen der Unternehmensziele in Bezug auf den Erwerb und das Staking von ETH, den langfristigen Wert von Ethereum, das weitere Wachstum sowie die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens und die damit verbundenen Vorteile für das Unternehmen. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter Bitmines Fähigkeit, mit neuen Technologien und sich wandelnden Marktanforderungen Schritt zu halten; Bitmines Fähigkeit, sein aktuelles Geschäft, seine Ethereum-Treasury-Operationen sowie die vorgeschlagenen künftigen Geschäftsvorhaben zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld von Bitmines Geschäft; sowie den künftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Entwicklungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC auf www.sec.gov verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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