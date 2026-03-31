Bitmine Immersion Technologies (BMNR) maakt bekend dat het 4,732 miljoen ETH-tokens bezit en dat het totale bezit aan cryptovaluta en contante reserves 10,7 miljard dollar bedraagt.

Vanaf 29 maart 2026 om 18.00 uur (ET) bestaan de cryptoactiva van het bedrijf uit 4.732.082 ETH tegen een koers van 2.005 dollar per ETH (NASDAQ: COIN), 197 Bitcoin (BTC), een belang van 200 miljoen dollar in Beast Industries, een belang van 102 miljoen dollar in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ('moonshots') en een totale contante reserve van 961 miljoen dollar. Het ETH-bezit van Bitmine is 3,92% van het ETH-aanbod (van 120,7 miljoen ETH).

"Nu de oorlog in Iran zijn vijfde week ingaat, hebben ETH en crypto de bredere markt overtroffen, waarbij ETH beter presteerde dan aandelen met 1.160 basispunten. Dit staat in schril contrast met goud (een traditionele waardeopslag), dat met meer dan 750 basispunten ondermaats heeft gepresteerd. Crypto laat zien dat het een goede waardeopslag is in oorlogstijd", aldus Thomas 'Tom' Lee, voorzitter van Bitmine.

"De omgekeerde correlatie van crypto (en aandelen) met olie is toegenomen en bevindt zich op het hoogste niveau van het afgelopen jaar. Dit is logisch. Zolang de aandelenmarkten zich niet prettig voelen bij het toekomstige verloop van de olieprijzen, vormen stijgende olieprijzen een tegenwind voor zowel aandelen als crypto. En in zekere zin eindigt de cryptowinter waarschijnlijk wanneer het opwaartse risico voor olieprijzen zijn piek bereikt", vervolgde Lee.

"Bitmine heeft het tempo van zijn ETH-aankopen in de afgelopen vier weken aangehouden, aangezien ons basisscenario is dat ETH zich in de laatste fase van de 'mini-cryptowinter' bevindt. In de afgelopen week hebben we 71.179 ETH verworven, tegenover een eerder wekelijks gemiddelde van 45.000 tot 50.000 ETH", aldus Lee.

Bitmine heeft de officiële lancering aangekondigd van MAVAN (het Made in America VAlidator Network), het stakingplatform van institutionele kwaliteit. Hoewel MAVAN oorspronkelijk werd ontwikkeld ter ondersteuning van Bitmine's eigen Ethereum-treasury, is het de bedoeling dat MAVAN wordt uitgebreid om ook institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners te bedienen die op zoek zijn naar hoogwaardige stakinginfrastructuur. Een deel van Bitmine's ETH is al gestaket op het MAVAN-platform.

Op 29 maart 2026 bedroeg het totale aantal door Bitmine gestakete ETH 3.142.643 (6,3 miljard dollar bij een koers van 2.005 dollar per ETH). "Bitmine heeft meer ETH gestaket dan andere entiteiten ter wereld. Op schaal (wanneer Bitmines ETH volledig wordt gestaket door MAVAN en zijn stakingpartners) bedraagt de ETH-stakingopbrengst 266 miljoen dollar per jaar (uitgaande van een BMNR-rendement van 2,80% over 7 dagen)", aldus Tom Lee.

"De jaarlijkse inkomsten uit staking bedragen nu 177 miljoen dollar. En deze 3,1 miljoen ETH is ongeveer 66% van de 4,7 miljoen ETH die Bitmine bezit. De CESR (Composite Ethereum Staking Rate, beheerd door Quatrefoil) bedraagt 2,79%, terwijl Bitmines eigen staking-operaties een 7-daagse opbrengst van 2,80% (jaarlijks) genereerden", aldus Lee.

Bitmine heeft de grootste Ethereum-treasury en de op een na grootste treasurypositie ter wereld, na Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), dat 762.099 BTC bezit ter waarde van 51 miljard dollar. Bitmine blijft de grootste ETH-treasury ter wereld.

Bitmine is een van de meest verhandelde aandelen in de Verenigde Staten. Volgens gegevens van Fundstrat kende het aandeel een gemiddeld dagelijks handelsvolume van 920 miljoen dollar (5-daags gemiddelde, op 27 maart 2026), waarmee het op plaats 100 staat in de Verenigde Staten, achter Freeport McMoRan (plaats 99) en vóór Delta Air Lines (plaats 101), van in totaal 5.704 in de Verenigde Staten genoteerde aandelen (statista.com en onderzoek van Fundstrat).

De GENIUS Act en Project Crypto van de Securities and Exchange Commission (SEC) zullen in 2025 net zo'n ingrijpende transformatie teweegbrengen in de financiële dienstverlening als de Amerikaanse maatregelen van 15 augustus 1971, waarmee een einde kwam aan het Bretton Woods-systeem en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan de goudstandaard, 54 jaar geleden. Deze gebeurtenis van 1971 was de katalysator voor de modernisering van Wall Street, waardoor de iconische Wall Street-titanen en financiële en betalingsinfrastructuur van vandaag werden gecreëerd. Dit bleken betere investeringen dan goud.

De boodschap van de voorzitter vindt u hier: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

De presentatie van de winst voor het volledige boekjaar 2025 en de bedrijfspresentatie vindt u hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Over Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) is een Bitcoin-miner met activiteiten in de Verenigde Staten. Het bedrijf zet zijn overtollige kapitaal in om het toonaangevende Ethereum-treasurybedrijf ter wereld te worden, waarbij het een innovatieve strategie voor digitale activa implementeert voor institutionele beleggers en deelnemers aan de publieke kapitaalmarkten. Geleid door zijn filosofie van "de alchemie van 5%," zet het bedrijf zich in voor ETH als zijn belangrijkste reserveactief, waarbij het gebruikmaakt van native activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en gedecentraliseerde financieringsmechanismen. Het bedrijf heeft MAVAN (Made in America VAlidator Network), een speciale staking-infrastructuur voor Bitmine-activa, gelanceerd in het eerste kwartaal van 2026.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die 'toekomstgerichte verklaringen' vormen. Verklaringen in dit persbericht die niet puur historisch zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden omvatten. Dit document bevat met name toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de voortgang en de verwezenlijking van de doelstellingen van het Bedrijf met betrekking tot de overname en staking van ETH, de langetermijnwaarde van Ethereum, de voortdurende groei en vooruitgang van de Ethereum-treasurystrategie van het Bedrijf en de toepasselijke voordelen voor het Bedrijf. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen moet u rekening houden met verschillende factoren, waaronder het vermogen van Bitmine om gelijke tred te houden met nieuwe technologie en veranderende marktbehoeften; het vermogen van Bitmine om zijn huidige activiteiten, Ethereum-treasuryactiviteiten en voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; de concurrerende omgeving van de activiteiten van Bitmine; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De werkelijke toekomstige prestatie-uitkomsten en -resultaten kunnen wezenlijk verschillen van diegene die worden uitgedrukt in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke voorwaarden, waarvan vele buiten de controle van Bitmine vallen, waaronder de voorwaarden die zijn uiteengezet in het gedeelte 'Risicofactoren' van Bitmine's Formulier 10-K dat op 21 november 2025 bij de SEC is ingediend, evenals alle andere SEC-documenten, zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van Bitmine's dossiers bij de SEC zijn beschikbaar op de website van de SEC op www.sec.gov. Bitmine verbindt zich er niet toe deze verklaringen bij te werken voor herzieningen of wijzigingen na de datum van deze publicatie, tenzij wettelijk vereist.

