Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annonce que ses avoirs en ETH atteignent 4,732 millions de tokens, et que ses avoirs en cryptomonnaies et en liquidités atteignent 10,7 milliards de dollars

Au 29 mars 2026 à 18h00 ET, les avoirs en cryptomonnaies de la société se composaient de 4 732 082 ETH à 2 005 $ par ETH (NASDAQ : COIN), 197 Bitcoins (BTC), 200 millions de dollars de participation dans Beast Industries, 102 millions de dollars de participation dans Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) (« moonshots ») et une trésorerie totale de 961 millions de dollars. Les avoirs en ETH de Bitmine représentent 3,92% de l'offre ETH (120,7 millions d'ETH).

« Alors que la guerre en Iran entre dans sa cinquième semaine, l'ETH et les cryptomonnaies ont surperformé le marché dans son ensemble, l'ETH dépassant les actions de 1 160 points de base. Une telle performance contraste fortement avec l'or (une réserve de valeur traditionnelle), qui a sous-performé de plus de 750 points de base. Les cryptomonnaies se révèlent être une bonne réserve de valeur en temps de guerre », déclare Thomas « Tom » Lee, président du conseil de Bitmine.

« La corrélation inversée entre les cryptomonnaies (et les actions) et le pétrole s'est accrue et a atteint son niveau le plus élevé depuis un an. C'est logique. Jusqu'à ce que les marchés boursiers s'accommodent de la trajectoire future des prix du pétrole, la hausse du pétrole est un vent contraire pour les actions et les cryptomonnaies. D'une certaine manière, l'hiver des cryptomonnaies se terminera probablement lorsque le risque de hausse des prix du pétrole atteindra son maximum », poursuit Lee.

« Bitmine a maintenu son rythme d'achat d'ETH au cours des quatre dernières semaines, car notre hypothèse de base est que l'ETH est dans les dernières phases de l'hiver des mini-cryptos. Au cours de la semaine dernière, nous avons acquis 71 179 ETH, contre une moyenne de 45 000 à 50 000 ETH par semaine auparavant », ajoute Lee.

Bitmine a annoncé le lancement officiel de MAVAN (Made in American VAlidator Network), la plateforme de staking de niveau institutionnel. Alors que MAVAN a été initialement développée pour soutenir la propre trésorerie Ethereum de Bitmine, MAVAN a aujourd'hui vocation à se développer pour servir les investisseurs institutionnels, les dépositaires et les partenaires de l'écosystème à la recherche d'une infrastructure de staking de premier ordre. Une partie de l'ETH de Bitmine est déjà stakée sur la plateforme MAVAN.

Au 29 mars 2026, le nombre total d'ETH stakés par Bitmine s'élevait à 3 142 643 (6,3 milliards de dollars à 2 005 dollars par ETH). « Bitmine a staké plus d'ETH que toute autre entité dans le monde. À l'échelle (lorsque l'ETH de Bitmine est entièrement staké par MAVAN et ses partenaires de staking), la récompense de staking de l'ETH est de 266 millions de dollars par an (avec un rendement BMNR de 2,80% sur sept jours) », déclare Lee.

« Les revenus annualisés du staking s'élèvent désormais à 177 millions de dollars. Et ces 3,1 millions d'ETH représentent environ 66% des 4,7 millions d'ETH détenus par Bitmine. Le CESR (Composite Ethereum Staking Rate, administré par Quatrefoil) est de 2,79%, tandis que les propres opérations de staking de Bitmine ont généré un rendement sur sept jours de 2,80% (annualisé) », poursuit Lee.

Les avoirs en cryptomonnaies de Bitmine figurent en première place des trésoreries Ethereum et en deuxième place des trésoreries à l'échelle mondiale, derrière Strategy Inc. (NASDAQ : MSTR), qui possède 762 099 BTC évalués à 51 milliards de dollars. Bitmine reste la plus grande trésorerie d'ETH au monde.

Bitmine est l'une des actions les plus négociées aux États-Unis. Selon les données de Fundstrat, le volume négocié quotidien moyen de l'action est de 920 millions de dollars (moyenne sur cinq jours, au 27 mars 2026), ce qui la place au 100e rang aux États-Unis, derrière Freeport McMoRan (99e rang) et devant Delta Airlines (101e rang) parmi les 5 704 actions cotées aux États-Unis (rapport de statista.com et Fundstrat).

Le GENIUS Act et le projet Crypto de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») ont été aussi transformateurs pour les services financiers en 2025 que l'action des États-Unis le 15 août 1971, qui a mis fin à Bretton Woods et à l'étalon-or de l'USD il y a 54 ans. Cet événement de 1971 a été le catalyseur de la modernisation de Wall Street, créant les titans emblématiques de Wall Street et les réseaux financiers et de paiement d'aujourd'hui. Ceux-ci se sont avérés être de meilleurs investissements que l'or.

Le message du président est disponible ici : https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La présentation des résultats de l'exercice 2025 complet et la présentation corporative sont disponibles ici : https://Bitminetech.io/investor-relations/

Pour rester informé, veuillez vous inscrire à l'adresse https://Bitminetech.io/contact-us/

À propos de Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN : BMNR) est un mineur de bitcoins opérant aux États-Unis. La société déploie son capital excédentaire pour devenir la première société de trésorerie Ethereum au monde, mettant en œuvre une stratégie d'actifs numériques innovante pour les investisseurs institutionnels et les acteurs du marché public. Guidée par sa philosophie de « l'alchimie des 5% », l'entreprise s'est engagée à faire de l'ETH son principal actif de réserve de trésorerie, s'appuyant sur des activités natives au niveau du protocole, y compris le staking et des mécanismes de financement décentralisés. La société a lancé MAVAN (Made-in America VAlidator Network), une infrastructure de staking dédiée aux actifs de Bitmine, en 2026.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur X :

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ce document contient en particulier des déclarations prospectives concernant les progrès et la réalisation des objectifs de la Société en matière d'acquisition d'ETH et de niveau d'investissement connexe, la valeur à long terme de l'Ethereum, la croissance continue et l'état d'avancement de la stratégie de trésorerie d'Ethereum de la Société, ainsi que les avantages qui en découlent pour la Société. En évaluant ces déclarations prospectives, vous devez prendre en compte différents facteurs, notamment la capacité de Bitmine à suivre le rythme des nouvelles technologies et des besoins changeants du marché, la capacité de Bitmine à financer ses activités actuelles, les opérations de trésorerie Ethereum et les activités futures proposées, l'environnement concurrentiel des activités de Bitmine et la valeur future du Bitcoin et de l'Ethereum. Les performances et résultats réels futurs peuvent différer de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de Bitmine, y compris celles énoncées dans la section « Risk Factors » du formulaire 10-K déposé par Bitmine auprès de la SEC le 21 novembre 2025, ainsi que dans tous les autres documents déposés auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies des documents déposés par Bitmine auprès de la SEC sont disponibles sur le site web de la SEC à l'adresse suivante : www.sec.gov. BitMine ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte des révisions ou changements intervenus après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.

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