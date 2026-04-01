Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4,732 millones de tokens y sus tenencias totales en criptomonedas y efectivo ascienden a 10,7 mil millones de dólares

Al 29 de marzo de 2026 a las 6:00 p. m., hora del este, las tenencias de criptomonedas de la empresa constan de 4.732.082 ETH a 2.005 dólares por ETH (NASDAQ: COIN), 197 Bitcoin (BTC), una participación de 200 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 102 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total en efectivo de 961 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan un 3,92 % del suministro de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"Mientras la guerra con Irán ya va en su quinta semana, el ETH y las criptomonedas han superado en rendimiento al mercado en general con el ETH por delante de las acciones en 1.160 puntos básicos. Esto contrasta notablemente con el oro (una reserva de valor tradicional), cuyo rendimiento ha sido inferior en más de 750 puntos básicos. Las criptomonedas están demostrando ser una buena reserva de valor en tiempos de guerra", afirmó Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

"La correlación inversa de las criptomonedas (y las acciones) con el petróleo ha ido en aumento y se encuentra en los niveles más altos del último año. Esto resulta lógico. Hasta que los mercados de valores se adapten a la nueva trayectoria de precios del petróleo, el alza de tales precios constituye un factor adverso para las acciones y las criptomonedas. Y, en cierto sentido, es probable que el invierno cripto concluya cuando el riesgo alcista para los precios del petróleo alcance su cenit", continuó Lee.

"Bitmine ha mantenido el ritmo acelerado de compras de ETH en cada una de las últimas cuatro semanas, ya que nuestra hipótesis principal es que el ETH se encuentra en las etapas finales del "mini invierno cripto". La semana pasada, adquirimos 71.179 ETH, en comparación con un promedio de entre 45.000 y 50.000 semanales anteriormente", afirmó Lee.

Bitmine anunció el lanzamiento de MAVAN (Made In America VAlidator Network), la plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN fue desarrollada originalmente para apoyar la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, MAVAN prevé una expansión para prestar servicio a inversionistas institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte de ETH de Bitmine ya se transa en la plataforma MAVAN.

Al 29 de marzo de 2026, el total de staking de ETH de Bitmine asciende a 3.142.643 (6,3 mil millones de dólares a $2.005 por ETH). "Bitmine ha puesto en staking más ETH que otras entidades en el mundo. A escala (cuando el ETH de Bitmine esté plenamente invertido en staking por MAVAN y sus socios de staking), la comisión por staking en ETH es de 266 millones de dólares anuales (con un rendimiento de BMNR del 2,80 % a 7 días)", afirmó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking ahora ascienden a 177 millones de dólares. Y estos 3,1 millones de ETH representan aproximadamente el 66 % de los 4,7 millones de ETH que posee Bitmine. La tasa de staking compuesta en Ethereum (CESR, administrada por Quatrefoil), es de 2,79 %, mientras que las operaciones de stacking de Bitmine generaron un rendimiento de 2,80 % (anualizado) en 7 días", continuó Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine representan la tesorería número uno de Ethereum y la segunda tesorería a nivel mundial, por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que posee 762.099 BTC valorados en 51 mil millones de dólares. Bitmine se mantiene como la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más transadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción se ha transado con un volumen diario promedio de 920 millones de dólares (promedio de 5 días, al 27 de marzo de 2026), lo que la sitúa en el puesto 100 en EE. UU., por detrás de Freeport McMoRan (puesto 99) y por delante de Delta Airlines (puesto 101) entre las 5.704 acciones que cotizan en EE. UU. (statista.com e investigación de Fundstrat).

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores ("la SEC") supondrán una transformación para los servicios financieros en 2025 tan importante como la medida adoptada por EE. UU. el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street que dio lugar a los emblemáticos titanes de Wall Street y a los sistemas financieros y de pago actuales. Estas inversiones resultaron ser mejores que las del oro.

Puede leer el mensaje del presidente aquí: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Puede encontrar la presentación de resultados correspondiente al año fiscal 2025 y la presentación corporativa aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

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Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) es una empresa minera de bitcoins con operaciones en EE. UU. La empresa está invirtiendo su capital excedente con miras a convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum del mundo a través de una innovadora estrategia de activos digitales para inversionistas institucionales y participantes en el mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. En 2026, la empresa lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine.

Para obtener más información, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que pueden incluir "declaraciones prospectivas". Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean meramente históricas constituyen declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la empresa en relación con la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento y el avance continuos de la estrategia de tesorería de Ethereum de la empresa y los beneficios correspondientes para la empresa. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta diversos factores, entre ellos la capacidad de Bitmine de mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine de financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados o el desempeño reales pueden diferir de manera sustancial de los que están implícitos o se expresan en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a gran variedad de condiciones, muchas de las cuales trascienden al control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones oportunas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume obligación alguna de actualizar estas declaraciones debido a modificaciones o cambios posteriores a la fecha de esta publicación, excepto que así lo exija la ley.

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FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.