Bitmine Immersion Technologies (BMNR) 宣佈其以太幣 (ETH) 持有量達 507.8 萬枚，加密資產及現金總持有額達 133 億美元

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Bitmine Immersion Technologies, Inc.

30 4月, 2026, 01:32 CST

Bitmine 目前持有以太幣總供應量 1.207 億枚中的 4.21% 以上

Bitmine 只花了 10 個月時間，便達到「5% 的煉金術（Alchemy of 5%）」，超越 84% 的目標進度

以太坊持續乘著兩大順風而起，一是 Wall Street 在區塊鏈上進行代幣化，二是代理型人工智能 (AI) 系統越來越需要公開且中立的區塊鏈。

Bitmine 已獲准自 2026 年 4 月 9 日起從 NYSE American 轉板至 New York Stock Exchange (「NYSE」)

Bitmine 已質押 3,701,589 枚以太幣，按每枚以太幣 2,369 美元計算，相當於 88 億美元

MAVAN（美國製造驗證者網絡）是 BMNR 及機構投資者首選的以太坊質押平台，著重安全保障、卓越效能及穩健表現

Bitmine 持有價值 9,100 萬美元的 Eightco (NASDAQ-ORBS)，其現已成為全球唯一可讓投資者直接持有 OpenAI 敞口的公開上市股

Bitmine 加密資產 + 現金總持有額 +「Moonshots」合計達 133 億美元，其中包括 507.8 萬枚以太幣、9.4 億美元現金及其他加密資產持倉

Bitmine 的加密資產庫存在同業中表現領先，不論是在每股加密資產淨值 (NAV) 增長速度，抑或 BMNR 股票的高交易流動性方面，均名列前茅

Bitmine 為美國第 129 大最活躍交易股票，日均成交額達 8.45 億美元（5 日平均）

Bitmine 持續獲得頂級機構投資者支持，包括 ARK 的 Cathie Wood、MOZAYYX、Founders Fund、Bill Miller III、Pantera、Kraken、DCG、Galaxy Digital 以及個人投資者 Thomas "Tom" Lee，攜手支持 Bitmine 收購 5% 以太幣的目標

康州諾沃克2026年4月30日 /美通社/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc.（「Bitmine」或「公司」）為一家比特幣及以太坊網絡公司，專注於累積加密資產作長線投資，今日宣佈 Bitmine 加密資產 + 現金總額 +「moonshots」持有總額達到 133 億美元。

公司近期公佈於 2026 年 4 月 9 日從 NYSE American 轉板至 New York Stock Exchange（「NYSE」）。 公司普通股沿用「BMNR」作為交易代號。

Bitmine 每週更新
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伊朗局勢：戰事爆發後，加密貨幣、美國能源與科技股表現領先
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質押：BMNR 現正質押逾 370 萬枚以太幣
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5% 的煉金術：BMNR 以 5 日平均每日美元成交額計算，排名第 129 位
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截至 2026 年 4 月 26 日下午 4 時（美國東部時間），公司持有的加密資產包括 5,078,386 枚以太幣（每枚 2,369 美元，Coinbase NASDAQ: COIN）、200 枚比特幣 (BTC)、對 Beast Industries 的 2 億美元持股、對 Eightco Holdings（NASDAQ: ORBS）的 9,100 萬美元持股（「moonshots」），以及總額 9.4 億美元的現金。 Bitmine 持有的以太幣佔以太幣總供應量（1.207 億枚）的 4.21%。

Bitmine 主席 Thomas "Tom" Lee 表示：「Bitmine 持有的以太幣在上週突破了 500 萬枚。 這是公司邁向購入以太幣總供應量 5% 路途上的一大里程碑。 而這個積累速度驚人，僅用了 10 個月便達到 500 萬枚。」

Lee 說：「近期多份研究報告，包括 Etherealize 的最新研究，都認為以太幣是『價值儲存工具』，並且會隨著數碼資產在金融交易中越漸普及，而被用作抵押品。 自伊朗戰爭開始以來，以太幣的表現一直領先，這在某種程度上印證其新定位。 自戰爭開始以來，以太幣表現較標普 500 指數 (S&P 500) 高出 1,696 個基點，且仍是全球表現最好的單一資產（原油價格除外）。」

Lee 提及：「以太坊持續乘著兩大順風而起，一是 Wall Street 在區塊鏈上進行代幣化，二是代理型人工智能 (AI) 系統越來越需要公開且中立的區塊鏈。 我們認為，以太幣是最佳的『戰時價值儲存工具』，並且自戰爭開始以來一直帶領市場，這點意義深遠。」

Lee 表示：「Bitmine 於過去四星期，每週均維持加快購入以太幣的節奏，因為我們的基本預測是以太幣正處於『小型加密貨幣寒冬』的尾聲。 在過去一星期，我們購入了 101,901 枚以太幣，是自 2025 年 12 月 15 日該星期以來最快的買入步伐。」

Bitmine 近日推出了機構級質押平台 MAVAN（美國製造驗證者網絡）。 MAVAN 原為支援 Bitmine 自身的以太坊庫藏而生，如今銳意拓展，致力服務一眾追求頂尖質押基建的機構投資者、託管人及生態系統合作夥伴。 Bitmine 持有的部分以太幣已質押在 MAVAN 平台上。

截至 2026 年 4 月 26 日，Bitmine 質押的以太幣總數為 3,701,589 枚（按每枚以太幣 2,369 美元計算，相當於 88 億美元）。 Lee 表示：「Bitmine 所質押的以太幣數量，已超越全球任何其他機構。 當規模擴大（即 Bitmine 的以太幣由 MAVAN 及其質押合作夥伴全面完成質押）後，按 3.033% 的 7 日 BMNR 收益率計算，以太幣質押獎勵每年可達 3.63 億美元。」

Lee 補充道：「目前按年化計算的質押收入為 2.64 億美元。 而這 370 萬枚以太幣約佔 Bitmine 持有的 508 萬枚以太幣的 73%。 CESR（綜合以太坊質押率，由 Quatrefoil 管理）為 3.028%，而 Bitmine 自有質押業務所產生的 7 日收益率為 3.033%（按年化計算）。」

Bitmine 的加密資產持倉穩居全球第一大以太坊庫藏公司，以及全球第二大加密資產金庫，僅次於 Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR)，後者持有 780,897 枚比特幣，價值 582 億美元。 Bitmine 仍然是全球最大的以太幣庫藏。 

Bitmine 為美國成交最活躍的股票之一。 根據 Fundstrat 的數據，該股平均每日美元成交額為 8.45 億美元（截至 2026 年 4 月 24 日止 5 日平均計算），在美國 5,704 隻上市股票中排名第 129 位，僅次於 Nike Inc（排名第 128 位），並領先 Comfort Systems USA（排名第 130 位）（statista.com 及 Fundstrat 調查數據）。

《天才法案》(The GENIUS Act) 以及美國證券交易委員會 (「SEC」) 的 Project Crypto，對 2025 年金融服務業的變革意義，堪比 54 年前美國於 1971 年 8 月 15 日終止 Bretton Woods 以及美元與黃金掛鈎（即「金本位」）的歷史性舉動。 1971 年的該項事件成為 Wall Street 現代化的催化劑，促成今日具代表性的 Wall Street 巨頭，以及現代金融與支付基礎設施的誕生。 事實證明，這些投資的表現優於黃金。

主席致辭全文可於此查閱：
https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

2025 財政年度全年業績簡報及公司簡報可於此查閱：https://Bitminetech.io/investor-relations/

如欲獲取最新資訊，請於以下網址獲取：https://Bitminetech.io/contact-us/

關於 Bitmine
Bitmine (NYSE: BMNR) 是一間在美國營運的比特幣採礦公司。 公司正動用過剩資本以成為全球領先的以太坊庫藏公司，為機構投資者及公開市場參與者推行一項創新的數碼資產策略。 在「5% 的煉金術」指引下，本公司承諾以以太幣作為其主要庫藏儲備資產，並透過質押及去中心化金融機制等原生協議層級活動加以運用。 本公司將於 2026 年推出 MAVAN（美國製造驗證者網絡），這是專為 Bitmine 資產打造的專屬質押基礎設施。

如欲了解更多詳情，請於 X 平台關注：
https://x.com/bitmnr
https://x.com/fundstrat

前瞻性陳述
本新聞稿包含構成「前瞻性陳述」的聲明。 本新聞稿中並非純屬歷史事實的陳述，均屬前瞻性陳述，並涉及風險及不確定性。 本公告載有前瞻性陳述，內容關於：(i) 公司有關以太幣收購目標的進展與達成情況，包括「5% 的煉金術」計劃以及以太坊的長期價值；(ii) 公司對以太坊相對於其他資產表現的看法，包括將其定性為「戰時價值儲存工具」及其在地緣政治事件中的表現；(iii) 公司對加密貨幣市場現狀與未來軌跡的預期，包括以太幣可能處於「小型加密貨幣寒冬的尾聲」的陳述；(iv) 公司以太坊儲備策略的持續增長與進步，以及對公司的相應益處；(v) 公司的股份回購計劃，包括有關股份低於內在價值交易、公司能夠增值地註銷普通股，以及透過公開市場交易執行回購的陳述；(vi) 公司的數碼資產累積策略與質押業務，包括 MAVAN、其為服務機構投資者、託管人及生態系統合作夥伴而進行的擴展，以及預計的年度質押收入與獎勵；(vii) 有關 Wall Street 代幣化在區塊鏈上的益處，以及利用公共區塊鏈的代理型人工智能系統的陳述；(viii) 對監管發展（包括《天才法案》及美國證券交易委員會的 Project Crypto）對金融服務及數碼資產潛在影響的預期；以及 (ix) 公司在財務上的靈活性，以支持其儲備業務及擴大後的回購授權。 在評估該等前瞻性陳述時，閣下應考慮多項因素包括：Bitmine 跟上新技術及不斷變化的市場需求的能力；Bitmine 為其當前業務、以太坊儲備業務、股份回購計劃及擬定未來業務提供資金的能力；Bitmine 業務的競爭環境；影響公司普通股交易價格的市場狀況；影響數碼資產的監管發展，包括待定立法及美國證券交易委員會相關舉措的最終頒布與實施；地緣政治事件及其對加密貨幣市場的影響；數碼資產價格的波動性和不可預測性；以及比特幣和以太坊的未來價值。 實際未來表現及結果可能與前瞻性陳述中所表達者存在重大差異。 前瞻性陳述受多項條件所規限，其中不少超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 Form 10-K 中「風險因素」一節所載者，以及不時修訂或更新的所有其他 SEC 文件。 Bitmine 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件副本可於 SEC 的網站 www.sec.gov 查閱。 除法律規定外，Bitmine 概不承擔於本新聞稿日期後就該等陳述作出修訂或更新的任何責任。

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.

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