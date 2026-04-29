Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzaron un récord sin precedentes de 5,078 millones de tokens y sus tenencias totales en criptomonedas y efectivo ascienden a 13.300 millones de dólares

En fecha reciente, la empresa anunció su inclusión en la Bolsa de Valores de Nueva York ("NYSE") de la NYSE American a partir del 9 de abril de 2026. Las acciones ordinarias de la empresa se seguirán cotizando con el símbolo "BMNR".

Hasta el 26 de abril de 2026 a las 4:00 p. m., hora del este, las tenencias de criptomonedas de la empresa constaban de 5.078.386 ETH a 2.369 dólares por ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 200 Bitcoin (BTC), una participación de 200 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 91 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo de 940 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,21 % del suministro de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"Las tenencias de ETH de Bitmine superaron los 5 millones la semana pasada" señaló Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine. "Se trata de un hito importante en el camino de la empresa hacia la adquisición del 5 % del suministro de ETH. Este ritmo de acumulación es asombroso, ya que solo tardaron 10 meses en alcanzar los 5 millones".

"Varios informes de investigación recientes, incluida la última investigación de Etherealize, sostienen que el ETH es una "reserva de valor" que se utilizará como garantía a medida que los activos digitales se usen cada vez más en las transacciones financieras. Podría decirse que este nuevo papel del ETH ha quedado demostrado por su rendimiento superior desde que comenzó la guerra de Irán. Además, el ETH ha superado al S&P 500 en 1.696 puntos básicos desde el inicio de la guerra y se mantiene como el único activo de mejor desempeño en el mundo (además de los precios del crudo)", indicó Lee.

"Por otra parte, Ethereum se sigue beneficiando del doble impulso que supone la tokenización de Wall Street en la cadena de bloques, así como de la creciente necesidad de cadenas de bloques públicas y neutrales por parte de los sistemas de IA con capacidad de gestión". Desde nuestro punto de vista, el hecho de que el ETH sea la mejor reserva de valor en tiempos de guerra y el principal activo desde el inicio de la guerra reviste una gran importancia", comentó Lee.

"Bitmine ha mantenido el ritmo creciente de compras de ETH durante las últimas cuatro semanas, pues nuestro escenario base para ETH se encuentra en las etapas finales del 'mini invierno de las criptomonedas'". Durante la semana pasada, adquirimos 101.901 ETH, registrando el ritmo de compra más alto desde la semana del 15 de diciembre de 2025", afirmó Lee.

Recientemente, Bitmine lanzó MAVAN (the Made in America VAlidator Network), la plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN fue desarrollada originalmente para apoyar la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, se prevé una expansión de la plataforma para prestar servicio a inversionistas institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte de ETH de Bitmine ya se transa en la plataforma MAVAN.

Hasta el 26 de abril de 2026, el total de ETH en staking de Bitmine ascendía a 3.701.589 (8,8 mil millones de dólares a 2.369 dólares por ETH). "Bitmine ha invertido más en staking de ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté plenamente invertido por MAVAN y sus socios de staking), la recompensa prevista por el staking en ETH es de 363 millones de dólares anuales (con un rendimiento de BMNR del 3,033 % a 7 días)", confirmó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking ascienden ahora a 264 millones de dólares. Y estos 3,7 millones de ETH representan aproximadamente el 73 % de los 5,08 millones de ETH que posee Bitmine. La CESR (tasa de staking compuesta de Ethereum, administrada por Quatrefoil) es del 3,028 %, mientras que las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento a 7 días del 3,033 % (anualizado)", continuó Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine representan la tesorería número uno de Ethereum y la segunda tesorería a nivel mundial, por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que posee 780.897 BTC valorados en 58.200 millones de dólares. Bitmine se mantiene como la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones con mayor volumen de operaciones en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción se ha negociado con un volumen diario promedio de 845 millones de dólares (promedio de 5 días, al 24 de abril de 2026), ubicándose en el puesto 129 en EE. UU., detrás de Nike (puesto 128) y delante de Comfort Systems USA (puesto 130) entre 5.704 acciones que cotizan en EE. UU. (statista.com e investigación de Fundstrat).

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") supondrán una transformación para los servicios financieros en 2025 tan importante como la medida adoptada por EE. UU. el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street que dio lugar a los emblemáticos titanes de Wall Street y a los sistemas financieros y de pago actuales. Estas inversiones resultaron ser mejores que las del oro.

Para leer el mensaje del presidente, visite:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Para revisar la presentación de resultados correspondiente al año fiscal 2025 y la presentación corporativa, visite: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) es una empresa minera de bitcoins con operaciones en EE. UU. La empresa está invirtiendo su capital excedente con miras a convertirse en la principal empresa de Tesorería de Ethereum del mundo a través de una innovadora estrategia de activos digitales para inversionistas institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. En 2026, la empresa lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine.

Para conocer más detalles, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que pueden incluir "declaraciones prospectivas". Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean meramente históricas constituyen declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas respecto a: (i) avance y logro de los objetivos de la empresa respecto a la adquisición de ETH, incluida la iniciativa de la "Alquimia del 5 %" y el valor a largo plazo de Ethereum; (ii) la convicción de la empresa respecto al rendimiento de Ethereum en relación con otros activos, incluida su caracterización como un "depósito de valor en tiempos de crisis" y su desempeño durante eventos geopolíticos; (iii) las expectativas de la empresa respecto al estado actual y la trayectoria futura del mercado de criptomonedas, incluidas las declaraciones de que el ETH podría estar en las "etapas finales del 'minicriptoinvierno'"; (iv) el crecimiento y avance continuos de la estrategia de tesorería de Ethereum de la empresa y los beneficios aplicables para esta; (v) el programa de recompra de acciones de la empresa, como las declaraciones sobre acciones que cotizan por debajo del valor intrínseco, la capacidad de la empresa para amortizar acciones ordinarias de forma que se incremente el valor por acción, y la ejecución de recompras mediante operaciones en el mercado abierto; (vi) la estrategia de acumulación de activos digitales y operaciones de staking de la empresa, como MAVAN, su ampliación para prestar servicio a inversionistas institucionales, custodios y socios del ecosistema, y los ingresos y recompensas anuales proyectados por staking; (vii) declaraciones sobre los beneficios de la tokenización de Wall Street en la blockchain y los sistemas de IA agéntica que utilizan blockchains públicas; (viii) expectativas respecto al posible impacto de desarrollos regulatorios, incluida la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC, en los servicios financieros y activos digitales; y (ix) la flexibilidad financiera de la empresa para apoyar sus operaciones de tesorería y la ampliación de la autorización de recompra. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, se deben tener en cuenta diversos factores, entre ellos la capacidad de Bitmine de mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine de financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; las condiciones del mercado que afectan al precio de cotización de las acciones ordinarias de la empresa; los cambios normativos que afectan a los activos digitales, incluida la eventual promulgación y aplicación de la legislación pendiente y las iniciativas de la SEC; los acontecimientos geopolíticos y su impacto en los mercados de criptomonedas; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de activos digitales; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados o el desempeño reales pueden diferir de manera sustancial de los que están implícitos o se expresan en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a gran variedad de condiciones, muchas de las cuales trascienden al control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones oportunas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que así lo exija la ley.

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FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.