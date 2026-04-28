Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Umumkan Kepemilikan ETH Meraih Rekor Dunia yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Sebanyak 5,078 Juta Token dan Total Kepemilikan Kripto Maupun Total Uang Tunai Sebesar $13,3 Miliar

Pada tanggal 26 April 2026 jam 16.00 ET, kepemilikan kripto Bitmine terdiri dari 5.078.386 ETH dengan harga $2.369 per ETH (NASDAQ: COIN), 200 Bitcoin (BTC), $200 juta saham di Beast Industries, $91 juta saham di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") dan total uang tunai sebesar $940 juta. Kepemilikan ETH Bitmine adalah 4,21% dari pasokan ETH (120,7 juta ETH).

"Kepemilikan ETH Bitmine melampaui 5 juta selama seminggu terakhir," kata Thomas "Tom" Lee, Chairman Bitmine. "Ini adalah pencapaian penting di saat Perusahaan berupaya mendapatkan 5% dari pasokan ETH. Kecepatan akumulasi ini sangat mencengangkan, hanya memerlukan waktu 10 bulan untuk mencapai 5 juta."

"Beberapa laporan penelitian terbaru, termasuk penelitian terbaru dari Etherealize, berpendapat bahwa ETH adalah 'penyimpan nilai' dan akan dijadikan sebagai jaminan karena aset digital semakin banyak digunakan dalam transaksi keuangan. Peran baru ETH ini dapat dikatakan telah dibuktikan oleh kinerjanya yang luar biasa sejak Perang Iran dimulai. ETH telah mengungguli S&P 500 hingga 1.696 basis poin sejak perang dimulai dan tetap menjadi aset dengan kinerja terbaik di dunia (selain harga minyak mentah)," kata Lee.

"Selain itu, Ethereum terus diuntungkan dari dua faktor pendorong utama: tokenisasi di blockchain oleh Wall Street dan sistem AI agen yang semakin membutuhkan blockchain publik yang netral. Menurut kami, banyak maknanya jika ETH menjadi 'penyimpanan nilai terbaik di masa perang' dan aset terdepan sejak perang dimulai," kata Lee.

"Bitmine mempertahankan laju pembelian ETH dalam empat pekan terakhir, karena skenario dasar kami adalah ETH berada di tahap akhir 'musim dingin singkat di pasar kripto'. Dalam seminggu terakhir, kami mengakuisisi 101.901 ETH, yang merupakan laju pembelian tertinggi sejak pekan tanggal 15 Desember 2025," kata Lee.

Belum lama ini, Bitmine meluncurkan MAVAN (Made in American VAlidator Network), platform staking kelas institusional. Meskipun awalnya dikembangkan untuk mendukung treasury Ethereum milik Bitmine, MAVAN akan diperluas untuk melayani investor institusi, kustodian, dan mitra ekosistem yang mencari infrastruktur staking terbaik di kelasnya. Sebagian ETH Bitmine sudah distaking di platform MAVAN.

Tanggal 26 April 2026, total saham ETH Bitmine mencapai 3.701.589 (8,8 miliar dengan harga $2.369 per ETH). "Bitmine telah melakukan staking lebih banyak ETH dibanding entitas lainnya di seluruh dunia. Dalam skala besar (setelah ETH Bitmine di-staking seluruhnya oleh MAVAN dan mitra staking-nya), perkiraan imbalan staking ETH adalah $363 juta per tahun (menggunakan yield BMNR 7 hari sebesar 3,033%)," kata Lee.

"Saat ini pendapatan staking setahun mencapai $264 juta. 3,7 juta ETH ini adalah sekitar 73% dari 5,08 juta ETH yang dimiliki Bitmine. CESR (Composite Ethereum Staking Rate, dikelola oleh Quatrefoil) sebesar 3,028%, sementara operasi staking Bitmine membuahkan yield sebesar 3,033% (tahunan) dalam 7 hari," kata Lee.

Kepemilikan kripto Bitmine menduduki treasury Ethereum no. 1 dan treasury global No. 2 setelah Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), yang dilaporkan memiliki 780.897 BTC senilai $58,2 miliar. Bitmine tetap menjadi treasury ETH terbesar di dunia.

Bitmine menjadi salah satu saham yang paling banyak diperdagangkan di A.S. Menurut data Fundstrat, saham ini telah diperdagangkan dengan volume dolar harian rata-rata sebesar $845 miliar (rata-rata 5 hari, per 24 April 2026), berada di peringkat ke-129 di A.S. setelah Nike Inc (peringkat ke-128) dan di atas Comfort Systems USA (peringkat ke-130) di antara 5.704 saham yang tercatat di A.S. (statista.com dan riset Fundstrat).

GENIUS Act dan Project Crypto Securities and Exchange Commission ("SEC") mengubah layanan keuangan pada tahun 2025 seperti halnya tindakan A.S. pada tanggal 15 Agustus 1971, yang mengakhiri Bretton Woods dan USD pada standar emas 54 tahun yang lalu. Peristiwa tahun 1971 ini memicu perubahan modernisasi Wall Street sehingga menciptakan raksasa Wall Street yang ikonik dan jalur keuangan serta jalur pembayaran saat ini. Hal ini terbukti menjadi investasi yang lebih baik dibanding emas.

Chairman's Message:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Presentasi Laba Tahun Fiskal Penuh 2025 dan presentasi perusahaan terdapat di: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Untuk informasi lebih lanjut, harap mendaftar di: https://Bitminetech.io/contact-us/

Tentang Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) adalah penambang Bitcoin yang beroperasi di AS. Bitmine menggunakan kelebihan modalnya untuk menjadi perusahaan Treasury Ethereum terkemuka di dunia, dengan menerapkan strategi aset digital yang inovatif untuk investor institusi dan pelaku pasar publik. Berpedoman pada filosofi "alchemy 5%," Bitmine berkomitmen agar ETH menjadi aset cadangan treasury utama, dengan memanfaatkan aktivitas tingkat protokol asli termasuk staking dan mekanisme keuangan terdesentralisasi. Perusahaan telah meluncurkan MAVAN (Made-in America Validator Network), sebuah infrastruktur staking khusus untuk aset Bitmine, pada tahun 2026.

Untuk rincian lain, ikuti di X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berpandangan ke depan." Pernyataan dalam siaran pers ini yang tidak murni bersifat sejarah merupakan pernyataan berpandangan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Dokumen ini secara khusus berisi pernyataan berpandangan ke depan mengenai: (i) kemajuan dan pencapaian tujuan Perusahaan terkait akuisisi ETH, termasuk inisiatif 'Alchemy 5%' dan nilai jangka panjang Ethereum; (ii) keyakinan Perusahaan mengenai kinerja Ethereum dibandingkan aset lain, termasuk karakterisasinya sebagai "penyimpan nilai di masa perang" dan kinerjanya selama peristiwa geopolitik; (iii) harapan Perusahaan mengenai kondisi pasar mata uang kripto saat ini maupun di masa mendatang, termasuk pernyataan bahwa ETH mungkin berada di "tahap akhir musim dingin mini kripto"; (iv) pertumbuhan dan kemajuan berkelanjutan dari strategi treasury Ethereum Bitmine dan manfaat yang berlaku bagi Perusahaan; (v) program pembelian kembali saham Perusahaan, termasuk pernyataan mengenai saham yang diperdagangkan di bawah nilai intrinsik, kemampuan Perusahaan untuk menarik saham biasa secara akretif, dan pelaksanaan pembelian kembali melalui transaksi pasar terbuka; (vi) strategi akumulasi aset digital dan operasi staking Perusahaan, termasuk MAVAN, ekspansinya untuk melayani investor institusi, kustodian, dan mitra ekosistem, serta proyeksi pendapatan dan imbalan staking tahunan; (vii) pernyataan mengenai manfaat tokenisasi Wall Street di blockchain dan sistem AI agen yang memanfaatkan blockchain publik; (viii) harapan mengenai potensi dampak perkembangan regulasi, termasuk GENIUS Act dan SEC Project Crypto, terhadap layanan keuangan dan aset digital; dan (ix) fleksibilitas keuangan Perusahaan untuk mendukung operasi treasury dan perluasan izin pembelian kembali. Dalam mengevaluasi pernyataan berpandangan ke depan ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk: Kemampuan Bitmine untuk mengikuti teknologi baru dan perubahan kebutuhan pasar; kemampuan Bitmine untuk membiayai bisnisnya saat ini, operasi treasury Ethereum, program pembelian kembali saham, dan usulan bisnis masa depan; lingkungan kompetitif bisnis Bitmine; kondisi pasar yang memengaruhi harga perdagangan saham biasa milik Perusahaan; perkembangan regulasi yang memengaruhi aset digital, termasuk pemberlakuan akhir dan implementasi undang-undang yang tertunda dan inisiatif SEC; peristiwa geopolitik dan dampaknya terhadap pasar mata uang kripto; volatilitas dan ketidakpastian harga aset digital; dan nilai Bitcoin maupun Ethereum di masa mendatang. Hasil kinerja sebenarnya di masa mendatang mungkin berbeda secara material dari yang diungkapkan dalam pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan tergantung pada berbagai kondisi yang sebagian besar berada di luar kendali Bitmine, termasuk yang ditetapkan di bagian Faktor Risiko pada Formulir 10-K Bitmine yang diajukan ke SEC pada tanggal 21 November 2025, dan semua pengajuan lain kepada SEC, sebagaimana telah diubah atau diperbarui setelah beberapa waktu. Salinan pengajuan Bitmine kepada SEC tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Bitmine tidak wajib memperbarui pernyataan ini untuk melakukan revisi atau perubahan setelah tanggal rilis ini, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2966009/BITMINE_Weekly_Update__5.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2966010/image1_Bitmine_IRAN__Crypto_and_US_Energy_and_Tech_Outperformers_since_war.jpg

Fhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2966011/image2_Bitmine_STAKING.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2966012/image3_Bitmine_ALCHEMY.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2905041/5937977/Bitmine_Logo.jpg

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.