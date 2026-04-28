Bitmine Immersion Technologies (BMNR) kondigt aan dat de ETH-bezittingen een nooit gezien wereldrecord bereiken van 5,078 miljoen tokens, met totale crypto- en contante bezittingen van 13,3 miljard dollar

Vanaf 26 april 2026 om 16.00 uur (ET) bestaan de cryptoactiva van het bedrijf uit 5.078.386 ETH tegen een koers van 2.369 dollar per ETH (CoinbaseNASDAQ: COIN), 200 Bitcoin (BTC), een belang van 200 miljoen dollar in Beast Industries, een belang van 91 miljoen dollar in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") en een totaal van $ 940 miljoen aan liquide middelen. De ETH-bezittingen van Bitmine bedragen 4,21% van het ETH-aanbod (van 120,7 miljoen ETH).

"Bitmines ETH-bezit is de afgelopen week de vijf miljoen overschreden", verklaarde Thomas "Tom" Lee, voorzitter van Bitmine. "Dit is een belangrijke mijlpaal omdat het bedrijf toewerkt naar de verwerving van 5% van het ETH-aanbod En dit tempo van accumulatie is verbazingwekkend, het kostte slechts tien maanden om vijf miljoen te bereiken."

"Verschillende recente onderzoeksrapporten, waaronder het nieuwste onderzoek van Etherealize, beweren dat ETH een 'waardeopslag' is en zal worden aangehouden als onderpand omdat digitale activa steeds vaker worden gebruikt in financiële transacties. Deze nieuwe rol voor ETH is waarschijnlijk aangetoond door zijn uitstekende prestaties sinds het begin van de oorlog in Iran. ETH heeft sinds het uitbreken van de oorlog 1.696 basispunten beter gepresteerd dan de S&P 500 en blijft (naast de prijzen voor ruwe olie) het best presterende activum ter wereld," zei Lee.

"Ethereum blijft bovendien profiteren van twee belangrijke drijfveren: enerzijds de tokenisatie door Wall Street op de blockchain en anderzijds de toenemende behoefte van autonome AI-systemen aan publieke en neutrale blockchains. Naar onze mening is het veelzeggend dat ETH het beste 'waardeopslagmiddel in oorlogstijd' is en dat ETH het activum is dat sinds het begin van de oorlog vooroploopt", aldus Lee.

"Bitmine heeft het verhoogde tempo van ETH-aankopen de afgelopen vier weken consequent aangehouden, omdat wij in ons basisscenario ervan uitgaan dat ETH zich in de eindfase van de 'mini-crypto-winter' bevindt. In de afgelopen week hebben we 101.901 ETH verworven, wat het hoogste aankooptempo is sinds de week van 15 december 2025", zei Lee.

Bitmine heeft recent MAVAN (het Made in America VAlidator Network), het stakingplatform van institutionele kwaliteit, gelanceerd. Hoewel MAVAN oorspronkelijk is ontwikkeld ter ondersteuning van Bitmines eigen Ethereum-treasury, wil MAVAN zich uitbreiden om ook institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners te bedienen die op zoek zijn naar toonaangevende stakinginfrastructuur. Een deel van Bitmines ETH is al gestaked op het MAVAN-platform.

Op 26 april 2026 bedroeg het totale aantal door Bitmine gestakede ETH 3.701.589 (8,8 miljard dollar bij een koers van 2.369 dollar per ETH). "Bitmine heeft meer ETH gestaked dan welke andere entiteit ter wereld ook. Op schaal (wanneer alle ETH van Bitmine volledig via MAVAN en zijn stakingpartners is gestaked) bedraagt de verwachte ETH-stakingbeloning 363 miljoen dollar per jaar (uitgaande van een 7-daagse BMNR-opbrengst van 3,033%)", aldus Lee.

"De jaarlijkse inkomsten uit staking bedragen nu 264 miljoen dollar. En deze 3,7 miljoen ETH vertegenwoordigt ongeveer 73% van de 5,08 miljoen ETH die door Bitmine wordt aangehouden. De CESR (Composite Ethereum Staking Rate, beheerd door Quatrefoil) bedraagt 3,028%, terwijl Bitmines eigen stakingactiviteiten een 7-daagse opbrengst van 3,033% (jaarlijks) genereerden", aldus Lee.

Bitmine blijft met zijn cryptobezittingen de nummer 1 Ethereum-treasury en de nummer 2 wereldwijde treasury, achter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), dat 780.897 BTC bezit ter waarde van 58,2 miljard dollar. Bitmine blijft de grootste ETH-treasury ter wereld.

Bitmine is een van de meest verhandelde aandelen in de Verenigde Staten. Volgens gegevens van Fundstrat bedroeg het gemiddelde dagelijkse handelsvolume van het aandeel 845 miljoen dollar (5-daags gemiddelde, per 24 april 2026). Daarmee staat het op plaats 129 in de Verenigde Staten, achter Nike Inc (plaats 128) en vóór Comfort Systems USA (plaats 130) onder 5.704 in de Verenigde Staten genoteerde aandelen (statista.com en onderzoek van Fundstrat).

De GENIUS Act en het Project Crypto van de Securities and Exchange Commission (de "SEC") zijn in 2025 even ingrijpend voor de financiële sector als de Amerikaanse maatregel van 15 augustus 1971, waarmee een einde werd gemaakt aan Bretton Woods en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan de goudstandaard 54 jaar geleden. Deze gebeurtenis van 1971 was de katalysator voor de modernisering van Wall Street, waardoor de iconische Wall Street-reuzen en financiële en betalingsinfrastructuur van vandaag werden gecreëerd. Dit bleken betere investeringen dan goud.

Over Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) is een Bitcoin-miner met activiteiten in de VS. Het bedrijf zet zijn overtollige kapitaal in om het toonaangevende Ethereum-treasurybedrijf ter wereld te worden, waarbij het een innovatieve strategie voor digitale activa implementeert voor institutionele beleggers en deelnemers op de publieke markten. Geleid door zijn filosofie van "de alchemy of 5%" is het bedrijf toegewijd aan ETH als primair treasury-reserve-actief, waarbij het gebruikmaakt van native protocolactiviteiten, waaronder staking en de mechanismen van decentrale financiering. Het bedrijf heeft MAVAN (Made in America VAlidator Network), een speciale stakinginfrastructuur voor Bitmine-activa, gelanceerd in 2026.

Toekomstgerichte verklaringen

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die 'toekomstgerichte verklaringen' vormen.

