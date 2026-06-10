BitMine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que as participações de ETH atingem 5,54 milhões de tokens, e o total de criptomoedas e o total de liquidez em caixa são de US$ 9,6 bilhões

Em 7 de junho de 2026, às 15 h ET, as ações em criptoativos da empresa eram compreendidas por 5.543.872 ETH a US$ 1.630 por ETH (segundo Coinbase NASDAQ: COIN), 204 Bitcoin (BTC), US$ 180 milhões na Beast Industries, US$ 88 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e um total de US$ 247 milhões. As participações de ETH da BitMine representam 4,59% do fornecimento de ETH (de 120,7 milhões de ETH).

Em 11 de maio de 2026, a Bitmine divulgou a mais recente Mensagem do Presidente (link aqui) referente a maio de 2026.

"Na semana passada, o Zcash desmoronou depois que foi revelado que o Zcash contratou um pesquisador de segurança para auditar o circuito Orchard e encontrou uma falha, potencialmente permitindo a cunhagem falsa do Zcash. Essa falha foi corrigida em 1º de junho. A venda generalizada das criptomoedas, em nossa visão, é uma visão superficial. À medida que os recursos dos sistemas de IA melhoram, a demanda por soluções descentralizadas e reforçadas provavelmente aumentará, especialmente para proteger os usuários contra sistemas agentes. Sistemas de IA vão encontrar falhas em trilhos centralizados de serviços financeiros e protocolos descentralizados fracos. Acreditamos que isso realmente fortalece o caso de uso e o ajuste ao mercado de produtos para blockchains descentralizadas robustas e confiáveis como o Ethereum. Portanto, acreditamos que os preços do ETH não devem estar sob pressão", afirmou Thomas "Tom" Lee, presidente da BitMine.

"Na última semana, adquirimos 126.971 ETH. Aumentamos nossas compras porque acreditamos que essa queda nos preços do ETH não reflete o fortalecimento dos fundamentos do Ethereum. Isso não é surpreendente, considerando que estamos nos estágios iniciais da primavera cripto. Esperamos que a Bitmine alcance a 'alquimia dos 5%' em algum momento de 2026", afirmou Thomas "Tom" Lee, presidente da Bitmine.

A BitMine lançou recentemente a MAVAN (a Rede Made in American VAlidator), a plataforma institucional de staking de grau. Embora a MAVAN tenha sido inicialmente desenvolvida para dar suporte ao próprio fundo de Ethereum da BitMine, ela pretende se expandir para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking do mercado. Uma parte do ETH da BitMine já está apostada na plataforma MAVAN.

Em 7 de junho de 2026, o total de ETH com staking da BitMine era de 4.718.677 (US$ 7,7 bilhões a US$ 1.630 por ETH). "A BitMine apostou mais ETH do que outras entidades no mundo. Em escala (quando o ETH da BitMine for totalmente staking pela MAVAN e seus parceiros de staking), a recompensa projetada de staking de ETH é de US$ 270 milhões em base anualizada (usando rendimento BMNR de 2,99% em 7 dias)", afirmou Lee.

"As receitas anualizadas de staking agora são projetadas em US$ 230 milhões. E esses 4,7 milhões de ETH representam mais de 85% dos 5,54 milhões de ETH detidos pela BitMine. As próprias operações de staking da BitMine geraram um rendimento de 7 dias de 2,99% (anualizado)", continuou Lee.

As posições criptomoedas da BitMine dominam como o tesouro Ethereum n° 1 e o tesouro global n° 2, atrás da Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que supostamente possui 843.706 BTC avaliados em US$ 52 bilhões. A BitMine continua sendo a maior tesouraria de ETH do mundo.

BitMine é uma das ações mais negociadas nos EUA. De acordo com dados da Fundstrat, a ação tem um volume médio diário de US$ 829 milhões (média de 5 dias, em 5 de junho de 2026), ficando em 148º lugar nos EUA, atrás da Workday Inc. (posição nº 147) e à frente da Pfizer Inc. (posição nº 149) entre 5.704 ações listadas nos EUA ((statista.com e Fundstrat research).

A administração da BitMine acredita que a Lei GENIUS e o Projeto Cripto da Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC") são tão transformadores para os serviços financeiros em 2025 quanto a ação dos EUA em 15 de agosto de 1971, encerrando Bretton Woods e o dólar no padrão-ouro há 54 anos. Esse marco modernizou Wall Street, dando origem aos grandes players e aos sistemas de pagamento que existem atualmente. Esses ativos se mostraram investimentos superiores ao ouro.

A mensagem do presidente pode ser acessada na íntegra aqui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

A apresentação de resultados do exercício fiscal completo de 2025 e a apresentação corporativa podem ser encontradas aqui:

https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para se manter informado, inscreva-se em: https://Bitminetech.io/contact-us/

Sobre a BitMine

BitMine (NYSE: BMNR) é uma mineradora de Bitcoin com operações nos EUA. A empresa está direcionando seu capital excedente para tornar-se a principal tesouraria de Ethereum do mundo, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais voltada para investidores institucionais e participantes do mercado público. Guiada por sua filosofia de a "alquimia dos 5%", a Empresa está comprometida com o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouro, aproveitando atividades nativas do protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. A Empresa lançou a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para os ativos da Bitmine, em 2026.

Para mais informações, siga-nos no X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas" no sentido da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. As declarações neste comunicado de imprensa que não são puramente históricas são declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas por termos como "espera", "projetos", "projetado", "pretende", "acredita", "antecipa", "estima" e expressões similares. Este documento contém especificamente declarações prospectivas sobre: (i) as metas da Empresa em relação à aquisição da ETH, incluindo a iniciativa 'Alquimia dos 5%' e a expectativa de que a BitMine atinja essa meta em algum momento de 2026; (ii) as crenças e expectativas da Empresa em relação ao mercado de criptomoedas, incluindo que o Ethereum continua a se beneficiar dos dois ventos favoráveis da tokenização de Wall Street no blockchain e dos sistemas de IA agêntica, que cada vez mais precisam de blockchains públicas e neutras; (iii) expectativas de que a demanda por soluções blockchain descentralizadas e reforçadas provavelmente aumente, especialmente à medida que as capacidades dos sistemas de IA melhoram; (iv) a crença do gerenciamento de que sistemas de IA encontrando falhas em trilhos centralizados de serviços financeiros e protocolos descentralizados fracos fortalece o caso de uso e o ajuste ao mercado de produtos para blockchains reforçadas como o Ethereum; (v) a estratégia de acumulação de ativos digitais e operações de staking da Empresa, incluindo recompensas anualizadas projetadas de staking de ETH de US$ 270 milhões (quando o ETH da BitMine estiver totalmente staking) e receitas anualizadas projetadas de US$ 230 milhões; (vi) a expansão pretendida da MAVAN para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam infraestrutura de staking de primeira linha; (vii) a caracterização da Companhia das condições atuais do mercado como os "estágios iniciais da primavera cripto" e que as recuos no preço do ETH não refletem o fortalecimento dos fundamentos do Ethereum; (viii) a crença da administração de que a Lei GENIUS e o Projeto Cripto da SEC são tão transformadores para os serviços financeiros quanto a ação dos EUA em 15 de agosto de 1971, que encerrou Bretton Woods e o padrão-ouro do USD; e (ix) crescimento contínuo e avanço da estratégia de tesouraria Ethereum da Empresa. Ao avaliar essas declarações prospectivas, você deve considerar vários fatores, incluindo: a capacidade da BitMine de acompanhar novas tecnologias e necessidades do mercado em mudança; A capacidade da BitMine de financiar seus negócios atuais, operações de tesouraria Ethereum e negócios futuros propostos; o ambiente competitivo do negócio da BitMine; condições de mercado afetando o preço de negociação das ações ordinárias da Companhia; desenvolvimentos regulatórios que afetam ativos digitais, incluindo a promulgação final e implementação de legislações pendentes e iniciativas da SEC; a volatilidade e imprevisibilidade dos preços dos ativos digitais; o desempenho, confiabilidade e segurança das operações de staking da Companhia; riscos relacionados a sistemas de IA e seu impacto nos mercados de criptomoedas; e o valor futuro do Bitcoin e Ethereum. Os resultados e desempenhos futuros reais podem diferir significativamente daqueles expressos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas fora do controle da BitMine, incluindo as listadas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, assim como em quaisquer outros documentos apresentados à SEC, conforme atualizados ou alterados periodicamente. Cópias dos documentos apresentados pela Bitmine à SEC estão disponíveis no site da própria SEC, no endereço www.sec.gov. A Bitmine não assume nenhuma obrigação de atualizar essas declarações para revisões ou alterações após a data deste comunicado, exceto quando exigido por lei.

FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.