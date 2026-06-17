Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que suas participações em ETH somam 5,62 milhões de tokens e que o total em criptomoedas e caixa é de US$ 10,4 bilhões

Em 14 de junho de 2026, às 18h00 ET, as ações em criptoativos da empresa eram compostas por 5.620.754 ETH a US$ 1.718 por ETH (segundo Coinbase NASDAQ: COIN), 204 Bitcoin (BTC), US$ 180 milhões na Beast Industries, US$ 88 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e um total de dinheiro e títulos comercializáveis de US$ 502 milhões. As participações de ETH da Bitmine representam 4,66% da oferta de ETH (de 120,7 milhões de ETH).

Em 10 de junho, a Bitmine encerrou sua oferta (a "oferta") registrada nos termos da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"), de 3.500.000 ações preferenciais perpétuas da Série A com juros de 9,50% (as "Ações Preferenciais da Série A"), a um preço de oferta pública de US$ 80,00 por ação. A Empresa obteve receitas líquidas da oferta de aproximadamente US$ 273,8 milhões, após a dedução dos descontos e comissões de subscrição e das despesas estimadas da Empresa com a oferta. As ações preferenciais da Série A da Bitmine serão negociadas na NYSE sob o símbolo BMNP a partir de 16 de junho de 2026. O pagamento dos dividendos da BMNP deverá ser feito semanalmente, sujeito aos termos do Certificado de Designações aplicável.

"A oferta de ações preferenciais da Série A representa uma boa diversificação do balanço patrimonial para a Bitmine. As recompensas de staking anualizadas atualmente projetadas pela empresa, no valor aproximado de US$ 219 milhões, proporcionam um fluxo de caixa recorrente para sustentar os dividendos relacionados às ações preferenciais da Série A", afirmou Thomas "Tom" Lee, presidente da Bitmine.

Em 11 de junho de 2026, a Bitmine foi incluída na lista Fortune 100 Crypto (link aqui). A revista Fortune publicou este ranking definitivo das empresas mais influentes no setor de blockchain, com base em uma rigorosa análise de dados realizada pela Inca Digital e em uma pesquisa com os principais especialistas em criptomoedas, segundo a revista Fortune.

Em 11 de maio de 2026, a Bitmine divulgou a mais recente Mensagem do Presidente (link aqui) referente a maio de 2026.

"Na última semana, adquirimos 76.881 ETH. Estamos mantendo um ritmo de compra um pouco mais acelerado, pois acreditamos que essa retração nos preços da ETH não reflete o fortalecimento dos fundamentos da Ethereum. Isso não é surpreendente, considerando que estamos nos estágios iniciais da primavera cripto. Esperamos que a Bitmine alcance a 'alquimia dos 5%' em algum momento de 2026", declarou o Sr. Lee.

A Bitmine lançou recentemente a MAVAN (Made in American VAlidator Network), a plataforma de staking em nível institucional. Embora a MAVAN tenha sido inicialmente desenvolvida para dar suporte ao próprio fundo de Ethereum da Bitmine, ela pretende se expandir para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking do mercado. Uma parte do ETH da Bitmine já está em staking na plataforma MAVAN.

Em 14 de junho de 2026, o total de ETH com staking da Bitmine era de 4.718.677 (US$ 8,1 bilhões a US$ 1.718 por ETH). "A Bitmine realizou mais staking de ETH do que qualquer outra entidade no mundo. Em escala (quando o ETH da Bitmine estiver totalmente em staking pela MAVAN e seus parceiros de staking), a recompensa projetada de staking de ETH é de US$ 269 milhões em base anualizada (usando rendimento BMNR de 2,79% em 7 dias)", afirmou Lee.

"As receitas anualizadas de staking agora são projetadas em US$ 226 milhões. E esses 4,7 milhões de ETH representam mais de 83% dos 5,62 milhões de ETH detidos pela Bitmine. As próprias operações de staking da Bitmine geraram um rendimento de 7 dias de 2,79% (anualizado)", continuou Lee.

As participações em criptomoedas da Bitmine ocupam o 1º lugar em tesouraria de Ethereum e o 2º lugar em tesouraria global, atrás da Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que supostamente possui 845.256 BTC avaliados em US$ 54 bilhões. A Bitmine continua sendo a maior tesouraria de ETH do mundo.

A Bitmine é uma das ações mais negociadas nos EUA. De acordo com dados da Fundstrat, a ação registrou um volume médio diário negociado de US$ 550 milhões (média de 5 dias, em 12 de junho de 2026), ocupando a posição nº 203 nos EUA, atrás da OkloTechnologies (nº 202) e à frente da Parker-Hannifin (nº 204), entre 5.704 ações listadas nos EUA (statista.com e pesquisa Fundstrat).

A administração da Bitmine acredita que a Lei GENIUS e o Projeto Crypto da Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC") serão tão transformadores para os serviços financeiros em 2025 quanto a decisão dos Estados Unidos, em 15 de agosto de 1971, de pôr fim ao Sistema de Bretton Woods e desvinculando o dólar americano do padrão-ouro há 54 anos. Este evento de 1971 foi o catalisador da modernização de Wall Street, criando os icônicos titãs de Wall Street e os sistemas financeiros e de pagamentos atuais. Esses ativos provaram ser investimentos mais eficientes que o ouro.

A Empresa anunciou ainda que o Conselho de Administração também declarou o segundo dividendo semanal em dinheiro de US$ 0,2639 por ação sobre as Ações Preferenciais da Série A, que será pago em 6 de julho de 2026 aos detentores registrados de Ações Preferenciais da Série A até o fechamento das atividades em 26 de junho de 2026.

A mensagem do presidente pode ser encontrada aqui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

A apresentação de resultados do ano fiscal completo de 2025 e a apresentação corporativa podem ser acessadas aqui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para se manter informado, inscreva-se em: https://Bitminetech.io/contact-us/

Sobre a Bitmine

A Bitmine (NYSE: BMNR) é uma mineradora de Bitcoin com operações nos EUA. A empresa está utilizando seu capital excedente para se tornar a principal empresa de gestão de ativos de Ethereum do mundo, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais para investidores institucionais e participantes do mercado de capitais. Guiada por sua filosofia da "alquimia dos 5%", a Empresa está comprometida com o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouro, aproveitando atividades nativas em nível de protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. A Empresa lançou a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para os ativos da Bitmine, em 2026.

Para mais informações, siga-nos no X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas" no sentido da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. As declarações neste comunicado de imprensa que não são puramente históricas são declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas por termos como "espera", "projetos", "projetado", "pretende", "acredita", "antecipa", "estima" e expressões similares. Este documento contém, especificamente, declarações prospectivas relativas a: (i) as metas da Empresa no que diz respeito à aquisição de ETH, incluindo a iniciativa "Alchemy of 5%" e a expectativa de que a Bitmine alcance essa meta em algum momento de 2026; (ii) as convicções e expectativas da Empresa em relação ao mercado de criptomoedas, incluindo que a Ethereum continue a se beneficiar dos dois fatores favoráveis: a tokenização de Wall Street na blockchain e os sistemas de IA autônomos que cada vez mais necessitam de blockchains públicas e neutras; (iii) a negociação prevista das Ações Preferenciais da Série A na NYSE sob o símbolo BMNP a partir de 16 de junho de 2026; (iv) o cronograma de pagamento de dividendos para as Ações Preferenciais da Série A, incluindo a expectativa de que o terceiro dividendo semanal em dinheiro seja pago em 6 de julho de 2026 aos detentores registrados em 26 de junho de 2026; (v) a estratégia de acumulação de ativos digitais da Empresa e as operações de staking, incluindo recompensas anualizadas projetadas de staking de ETH de aproximadamente US$ 269 milhões (quando o ETH da Bitmine for totalmente staked pela MAVAN e seus parceiros de staking) e receitas anualizadas atuais projetadas de staking de aproximadamente US$ 226 milhões; (vi) a expansão pretendida pela MAVAN para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking da categoria; (vii) a caracterização da Empresa das condições atuais do mercado como os "estágios iniciais da primavera das criptomoedas" e a convicção de que as retrações no preço do ETH não refletem o fortalecimento dos fundamentos do Ethereum; (viii) a convicção da administração de que a Lei GENIUS e o Projeto Crypto da SEC são tão transformadores para os serviços financeiros quanto a ação dos EUA em 15 de agosto de 1971 que pôs fim ao sistema de Bretton Woods e ao padrão-ouro do dólar americano; e (ix) o crescimento e o avanço contínuos da estratégia de tesouraria da Empresa em relação ao Ethereum. Ao avaliar essas declarações prospectivas, você deve levar em consideração vários fatores, incluindo: a capacidade da Bitmine de acompanhar as novas tecnologias e as necessidades em constante mudança do mercado; a capacidade da Bitmine de financiar seus negócios atuais, as operações de tesouraria da Ethereum e os negócios futuros propostos; o ambiente competitivo dos negócios da Bitmine; as condições de mercado que afetam o preço de negociação das ações ordinárias e das ações preferenciais da Série A da Empresa; desenvolvimentos regulatórios que afetam os ativos digitais, incluindo a promulgação e implementação definitivas de legislação pendente e iniciativas da SEC; a volatilidade e imprevisibilidade dos preços dos ativos digitais; o desempenho, a confiabilidade e a segurança das operações de staking da Empresa; riscos relacionados a sistemas de IA e seu impacto nos mercados de criptomoedas; e o valor futuro do Bitcoin e do Ethereum. Os resultados e desempenhos futuros reais podem diferir de forma expressiva daqueles expressos em declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas fora do controle da Bitmine, incluindo as listadas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, assim como em quaisquer outros documentos apresentados à SEC, conforme atualizados ou alterados periodicamente. Cópias dos documentos apresentados pela Bitmine à SEC estão disponíveis no site da própria SEC, no endereço www.sec.gov. A Bitmine não assume nenhuma obrigação de atualizar estas declarações para revisões ou alterações após a data deste comunicado, exceto quando exigido por lei.

FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.