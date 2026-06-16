Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Umumkan Kepemilikan ETH Mencapai 5,62 Juta Token dan Total Kepemilikan Kripto Maupun Total Uang Tunai Sebesar $10,4 Miliar

Pada tanggal 14 Juni 2026 jam 18.00 ET, kepemilikan kripto Bitmine terdiri dari 5.620.754 ETH dengan harga $1.718 per ETH (per Coinbase NASDAQ: COIN), 204 Bitcoin (BTC), $180 juta saham di Beast Industries, $88 juta saham di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") dan uang tunai & surat berharga yang dapat diperdagangkan sebesar $502 juta. Kepemilikan ETH Bitmine adalah 4,66% dari pasokan ETH (120,7 juta ETH).

Pada tanggal 10 Juni, Bitmine menyelesaikan penawarannya ("penawaran") yang didaftarkan berdasarkan Securities Act of 1933 beserta perubahannya ("Securities Act") sebanyak 3.500.000 Saham Preferen Perpetual Seri A ("Saham Preferen Seri A") dengan dividen 9,50% kepada publik seharga $80 per lembar saham. Perusahaan memperoleh hasil bersih dari penawaran tersebut sekitar $273,8 juta setelah dikurangi diskon dan komisi underwriting serta perkiraan biaya penawaran oleh Perusahaan. Saham Preferen Seri A diperkirakan akan mulai diperdagangkan di NYSE dengan kode saham BMNP mulai tanggal 16 Juni 2026 Menurut jadwal, pembayaran dividen untuk BMNP dibayarkan setiap minggu, sesuai ketentuan dalam Sertifikat Penetapan yang berlaku.

"Penawaran Saham Preferensi Seri A adalah diversifikasi neraca yang baik bagi Bitmine. Perkiraan imbal hasil staking tahunan Perusahaan saat ini sebesar kurang lebih AS$219 juta memberikan arus kas berulang untuk mendukung pembayaran dividen terkait Saham Preferen Seri A," kata Thomas "Tom" Lee, Chairman Bitmine.

Pada tanggal 11 Juni 2026, Bitmine masuk dalam daftar Fortune 100 Crypto (, tautan di sini). Menurut Fortune Magazine, Fortune menerbitkan peringkat utama untuk berbagai perusahaan paling berpengaruh di bidang blockchain ini dan berdasarkan analisis data yang sangat cermat oleh Inca Digital dan survei dari para ahli kripto terkemuka.

Pada tanggal 11 Mei 2026, Bitmine merilis Chairman's Message terbaru (tautan di sini) edisi Mei 2026.

"Selama seminggu terakhir, kami mengakuisisi 76.881 ETH. Kami mempertahankan laju pembelian yang relatif tinggi karena kami percaya bahwa penurunan harga ETH ini tidak mencerminkan penguatan fundamental Ethereum. Ini tidak mengherankan, karena kami yakin bahwa kita berada di tahap awal "musim semi kripto". Bitmine diperkirakan akan mencapai 'alchemy 5%' pada tahun 2026," kata Mr. Lee.

Belum lama ini, Bitmine meluncurkan MAVAN (Made in American VAlidator Network), platform staking kelas institusional. Meskipun awalnya dikembangkan untuk mendukung treasury Ethereum milik Bitmine, MAVAN akan diperluas untuk melayani investor institusi, kustodian, dan mitra ekosistem yang mencari infrastruktur staking terbaik di kelasnya. Sebagian ETH Bitmine sudah distaking di platform MAVAN.

Tanggal 14 Juni 2026, Bitmine telah melakukan staking ETH sebanyak 4.718.677 (8,1 miliar dengan harga $1.718 per ETH). "Bitmine telah melakukan staking lebih banyak ETH dibanding entitas lainnya di seluruh dunia. Dalam skala besar (setelah ETH Bitmine di-staking seluruhnya oleh MAVAN dan mitra staking-nya), perkiraan imbal hasil staking ETH adalah $269 juta per tahun (menggunakan yield BMNR 7 hari sebesar 2,79%)," kata Lee.

"Saat ini pendapatan staking tahunan diperkirakan mencapai $226 juta. 4,7 juta ETH ini melebihi 83% dari 5,62 juta ETH yang dimiliki Bitmine. Operasi staking milik Bitmine menghasilkan keuntungan 7 hari sebesar 2,79% (dalam satu tahun)," lanjut Lee.

Kepemilikan kripto Bitmine menduduki treasury Ethereum no. 1 dan treasury global No. 2 setelah Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), yang dilaporkan memiliki 845.256 BTC senilai $54 miliar. Bitmine tetap menjadi treasury ETH terbesar di dunia.

Bitmine menjadi salah satu saham yang paling banyak diperdagangkan di A.S. Menurut data Fundstrat, saham ini telah diperdagangkan dengan volume dolar harian rata-rata sebesar $550 miliar (rata-rata 5 hari, per 12 Juni 2026), berada di peringkat ke-203 di A.S. setelah Oklo Technologies (peringkat ke-202) dan di atas Parker-Hannifin (peringkat ke-204) di antara 5.704 saham yang tercatat di A.S. (statista.com dan riset Fundstrat).

Manajemen Bitmine percaya bahwa GENIUS Act dan Securities and Exchange Commission ("SEC") mengubah layanan keuangan pada tahun 2025 seperti halnya tindakan A.S. pada tanggal 15 Agustus 1971, yang mengakhiri Bretton Woods dan USD pada standar emas 54 tahun yang lalu. Peristiwa tahun 1971 ini memicu perubahan modernisasi Wall Street sehingga menciptakan raksasa Wall Street yang ikonik dan jalur keuangan serta jalur pembayaran saat ini. Hal ini terbukti menjadi investasi yang lebih baik dibanding emas.

Perusahaan juga mengumumkan bahwa Dewan Direksi telah menetapkan pembagian dividen tunai ketiga setiap minggu senilai $0,2639 per lembar saham untuk Saham Preferen Seri A yang beredar milik Perusahaan, yang diperkirakan akan dibayarkan pada tanggal 6 Juli 2026 kepada pemegang Saham Preferen Seri A pada akhir jam kerja tanggal 26 Juni 2026.

Chairman's Message dapat dibaca di sini:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Presentasi Laba Tahun Fiskal Penuh 2025 dan presentasi perusahaan terdapat di: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Untuk informasi lebih lanjut, harap mendaftar di: https://Bitminetech.io/contact-us/

Tentang Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) adalah penambang Bitcoin yang beroperasi di A.S. Bitmine menggunakan kelebihan modalnya untuk menjadi perusahaan Treasury Ethereum terkemuka di dunia, dengan menerapkan strategi aset digital yang inovatif untuk investor institusi dan pelaku pasar publik. Berpedoman pada filosofi "alchemy 5%," Bitmine berkomitmen agar ETH menjadi aset cadangan treasury utama, dengan memanfaatkan aktivitas tingkat protokol asli termasuk staking dan mekanisme keuangan terdesentralisasi. Pada tahun 2026, Perusahaan telah meluncurkan MAVAN (Made-in America Validator Network), sebuah infrastruktur staking khusus untuk aset Bitmine.

Untuk rincian lain, ikuti di X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan berpandangan ke depan dalam pengertian Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Pernyataan dalam siaran pers yang tidak murni bersifat sejarah ini merupakan pernyataan berpandangan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Pernyataan berpandangan ke depan ini dapat diidentifikasi dengan istilah seperti "mengharapkan", "memproyeksikan", "bermaksud", "percaya", "mengantisipasi", "memperkirakan", dan ungkapan serupa. Dokumen ini secara khusus berisi pernyataan berpandangan ke depan mengenai: (i) tujuan Perusahaan terkait akuisisi ETH, termasuk inisiatif 'Alchemy 5%' dan harapan Bitmine akan mencapai tujuan ini pada tahun 2026; (ii) keyakinan dan harapan Perusahaan mengenai pasar mata uang kripto, termasuk bahwa Ethereum terus mendapatkan keuntungan dari dua tailwind tokenisasi Wall Street di bidang blockchain dan sistem AI agen yang semakin membutuhkan blockchain publik dan netral; (iii) perkiraan perdagangan Saham Preferen Seri A di NYSE dengan kode saham BMNP mulai tangal 16 Juni 2026; (iv) jadwal pembayaran dividen untuk Saham Preferen Seri A, termasuk perkiraan bahwa pembayaran dividen tunai ketiga setiap minggu akan dibayarkan pada tanggal 6 Juli 2026 kepada pemegang saham tercatat pada tanggal 26 Juni 2026; (v) strategi akumulasi aset digital dan pengoperasian staking Perusahaan, termasuk proyeksi imbal hasil staking ETH tahunan sekitar $269 juta (ketika ETH Bitmine sepenuhnya distaking oleh MAVAN dan para mitra stakingnya) dan perkiraan terkini tentang pendapatan staking tahunan sekitar AS$226 juta; (vi) rencana ekspansi MAVAN untuk melayani investor institusi, kustodian, dan mitra ekosistem yang mencari infrastruktur staking terbaik di kelasnya; (vii) pandangan Perusahaan bahwa kondisi pasar terkini merupakan "tahap awal musim semi kripto" dan keyakinan Perusahaan bahwa penurunan harga ETH tidak mencerminkan penguatan fundamental Ethereum; dan (viii) keyakinan manajemen bahwa GENIUS Act dan SEC Project Crypto mengubah layanan keuangan, seperti tindakan A.S. pada tanggal 15 Agustus 1971 yang mengakhiri Bretton Woods dan standar emas dolar A.S.; dan (ix) kelanjutan pertumbuhan dan kemajuan strategi treasury Ethereum milik Perusahaan. Dalam mengevaluasi pernyataan berpandangan ke depan ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk: Kemampuan Bitmine untuk mengikuti teknologi baru dan perubahan kebutuhan pasar; kemampuan Bitmine untuk membiayai bisnisnya saat ini, operasi treasury Ethereum, dan usulan bisnis masa depan; lingkungan kompetitif bisnis Bitmine; kondisi pasar yang memengaruhi harga perdagangan saham biasa dan Saham Preferen Seri A milik Perusahaan; perkembangan regulasi yang memengaruhi aset digital, termasuk pemberlakuan akhir dan implementasi undang-undang yang tertunda dan inisiatif SEC; volatilitas dan ketidakpastian harga aset digital; kinerja, keandalan, dan keamanan operasi staking Perusahaan; risiko terkait sistem AI dan dampaknya terhadap pasar mata uang kripto; dan nilai Bitcoin maupun Ethereum di masa mendatang. Hasil kinerja sebenarnya di masa mendatang mungkin berbeda secara material dari yang diungkapkan dalam pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan tergantung pada berbagai kondisi yang sebagian besar berada di luar kendali Bitmine, termasuk yang ditetapkan di bagian Faktor Risiko pada Formulir 10-K Bitmine yang diajukan ke SEC pada tanggal 21 November 2025, dan semua pengajuan lain kepada SEC, beserta perubahan atau pembaruannya setelah beberapa waktu. Salinan pengajuan Bitmine kepada SEC tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Bitmine tidak wajib memperbarui pernyataan ini untuk melakukan revisi atau perubahan setelah tanggal rilis ini, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.