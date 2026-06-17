Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,62 millones de tokens y sus tenencias totales en criptomonedas y efectivo ascienden a 10.400 millones de dólares

Al 14 de junio de 2026 a las 6:00 p. m., hora del este, las tenencias de criptomonedas de la empresa constaban de 5.620.754 ETH a 1.718 dólares por ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 204 Bitcoin (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 88 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total en efectivo y valores negociables de 502 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,66 % del suministro de ETH (de 120,7 millones de ETH).

El 10 de junio, Bitmine concretó su oferta (la "oferta") registrada en virtud de la Ley de Valores de 1933, en su versión enmendada (la "Ley de Valores"), de 3.500.000 acciones preferentes perpetuas de la Serie A del 9,50% (las "acciones preferentes de la Serie A"), a un precio de emisión pública de 80,00 dólares por acción. La empresa recibió ingresos netos de la emisión por un monto aproximado de 273,8 millones de dólares, una vez deducidos los descuentos y comisiones de suscripción, así como los gastos estimados de emisión. Se prevé que las acciones preferentes de la Serie A comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el símbolo BMNP a partir del 16 de junio de 2026. Está previsto que los dividendos de BMNP se paguen de forma semanal, sujeto a los términos del Certificado de Designaciones correspondiente.

"La emisión de acciones preferentes de la Serie A supone una buena diversificación del balance para Bitmine. Las recompensas por staking anualizadas que la empresa prevé en la actualidad, que ascienden a unos 219 millones de dólares y ofrecen un flujo de caja recurrente para respaldar los dividendos relacionados con las acciones preferentes de la Serie A", declaró Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

El 11 de junio de 2026, Bitmine fue incluida en la lista Fortune 100 Crypto (enlace aquí). Fortune publicó esta clasificación definitiva de las empresas más influyentes en blockchain, basada en un riguroso análisis de datos realizado por Inca Digital y en una encuesta a destacados expertos en criptomonedas, según la revista Fortune.

El 11 de mayo de 2026, Bitmine publicó el más reciente mensaje de su presidente, (enlace aquí) correspondiente a mayo de 2026.

"Durante la última semana, adquirimos 76.881 ETH. Mantenemos un ritmo de compra algo elevado, ya que creemos que este retroceso en los precios del ETH no refleja el fortalecimiento de los fundamentos de Ethereum. Esto no es raro, dado que creemos que nos encontramos en las primeras etapas de la "primavera de las criptomonedas". Se prevé que Bitmine alcance la 'alquimia del 5 %' en algún momento de 2026", señaló el Sr. Lee.

En fecha reciente, Bitmine lanzó MAVAN (Made in American VAlidator Network), la plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN fue desarrollada originalmente para apoyar la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, MAVAN prevé una expansión para prestar servicio a inversionistas institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte de ETH de Bitmine ya tiene staking en la plataforma MAVAN.

Al 14 de junio de 2026, el total de ETH en staking de Bitmine asciende a 4.718.677 (8.100 millones de dólares a 1.718 dólares por ETH). "Bitmine ha invertido más en staking de ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté plenamente invertido por MAVAN y sus socios de staking), la recompensa prevista por el staking en ETH es de 269 millones de dólares anuales (con un rendimiento de BMNR del 2,79 % a 7 días)", confirmó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking ascienden ahora a 226 millones de dólares. Y estos 4,7 millones de ETH representan más del 83% de los 5,62 millones de ETH que posee Bitmine. Las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento a 7 días del 2,79 % (anualizado)", continuó Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine representan la tesorería número 1 de Ethereum y la segunda tesorería a nivel mundial, por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que, según se informa, posee 845.256 BTC valorados en 54.000 millones de dólares. Bitmine se mantiene como la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones con mayor volumen de operaciones en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción se ha negociado con un volumen diario promedio de 550 millones de dólares (promedio de 5 días, al 12 de junio de 2026), lo que la sitúa en el puesto 203 en EE. UU., por detrás de Oklo Technologies (puesto 202) y por delante de Parker-Hannifin (puesto 204) entre las 5.704 acciones que cotizan en EE. UU. (investigación de statista.com y Fundstrat).

La dirección de Bitmine cree que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") supondrán una transformación para los servicios financieros en 2025 tan importante como la medida adoptada por EE. UU., el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street que dio lugar a los emblemáticos titanes de Wall Street y a los sistemas financieros y de pago actuales. Estas inversiones resultaron ser mejores que las del oro.

Además, la empresa anunció que la junta directiva declaró el tercer dividendo semanal en efectivo por un monto de 0,2639 dólares por acción sobre las acciones en circulación de las acciones preferentes de la Serie A de la empresa, cuyo pago está previsto para el 6 de julio de 2026 a los titulares registrados de las acciones preferentes de la Serie A al cierre de las operaciones del 26 de junio de 2026.

Para leer el mensaje del presidente, visite:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Para acceder a la presentación de resultados correspondiente al año fiscal 2025 y la presentación corporativa, visite: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) es una empresa minera de bitcoins con operaciones en EE. UU. La empresa está invirtiendo su capital excedente con miras a convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum del mundo mediante una innovadora estrategia de activos digitales para inversionistas institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por el ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. En 2026, la empresa lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine.

Para obtener más detalles, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" tal y como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean meramente históricas constituyen declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar generalmente por palabras como "espera", "proyecta", "proyectado", "pretende", "cree", "anticipa", "estima" o expresiones similares. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre: (i) los objetivos de la empresa con respecto a la adquisición de ETH, lo que incluye la iniciativa "Alquimia del 5%" y la expectativa de que Bitmine alcance este objetivo en algún momento de 2026; (ii) las creencias y expectativas de la empresa con respecto al mercado de criptomonedas, lo que incluye que Ethereum continúe beneficiándose de los dos factores favorables que son la tokenización de Wall Street en la blockchain y la creciente necesidad de blockchains públicas y neutrales por parte de los sistemas de IA con agentes; (iii) la negociación prevista de las acciones preferentes de la Serie A en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el símbolo BMNP a partir del 16 de junio de 2026; (iv) el calendario de pago de dividendos para las acciones preferentes de la Serie A, incluida la expectativa de que el tercer dividendo semanal en efectivo se pagará el 6 de julio de 2026 a los titulares registrados al 26 de junio de 2026; (v) la estrategia de acumulación de activos digitales y operaciones de staking de la empresa, incluidas las recompensas de staking de ETH anualizadas proyectadas de aproximadamente 269 millones de dólares (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente en staking por MAVAN y sus socios de staking) y los ingresos de staking anualizados previstos en la actualidad de aproximadamente 226 millones de dólares; (vi) la expansión prevista de MAVAN para prestar servicio a los inversionistas institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking de su clase; (vii) la caracterización que hace la empresa de las condiciones actuales del mercado como las "primeras etapas de la primavera de las criptomonedas" y la creencia de que las caídas en el precio del ETH no reflejan el fortalecimiento de los fundamentos de Ethereum; (viii) la creencia de la dirección de que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC son tan transformadores para los servicios financieros como la medida tomada por EE. UU. del 15 de agosto de 1971 que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar; y (ix) el crecimiento y avance continuos de la estrategia de tesorería de Ethereum de la empresa. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar varios factores, entre ellos: la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; las condiciones del mercado que afectan el precio de cotización de las acciones comunes y las acciones preferentes de la Serie A de la empresa; los avances regulatorios que afectan a los activos digitales, incluida la promulgación e implementación final de la legislación pendiente y las iniciativas de la SEC; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad de las operaciones de staking de la empresa; los riesgos relacionados con los sistemas de IA y su impacto en los mercados de criptomonedas; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y logros futuros reales pueden diferir de manera sustancial de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a gran variedad de condiciones, muchas de las cuales trascienden al control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones oportunas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que así lo exija la ley.

FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.