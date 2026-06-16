Bitmine Immersion Technologies (BMNR) kondigt aan dat het bezit aan ETH 5,62 miljoen tokens heeft bereikt en dat het totale bezit aan cryptovaluta en geldmiddelen 10,4 miljard dollar bedraagt

Op 14 juni 2026 om 18.00 uur (ET) bestaan de cryptobezittingen van de onderneming uit 5.620.754 ETH tegen een koers van 1.718 dollar per ETH (via CoinbaseNASDAQ: COIN), 204 Bitcoin (BTC), een belang van 180 miljoen dollar in Beast Industries, een belang van 88 miljoen dollar in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ('moonshots') en een totaal aan liquide middelen en verhandelbare effecten van 502 miljoen dollar. De ETH-bezittingen van Bitmine vertegenwoordigen 4,66% van het totale ETH-aanbod (van 120,7 miljoen ETH).

Op 10 juni heeft Bitmine zijn aanbod (het 'aanbod') van 3.500.000 aandelen van 9,50% Series A Perpetual Preferred Stock (de 'Series A Preferred Stock'), geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de 'Securities Act'), afgerond tegen een openbare uitgifteprijs van 80,00 dollar per aandeel. De onderneming heeft uit het aanbod een netto-opbrengst van circa 273,8 miljoen dollar ontvangen, na aftrek van emissiekosten en provisies en de door de onderneming geraamde kosten van het aanbod. De Series A Preferred Stock zal naar verwachting vanaf 16 juni 2026 worden verhandeld op de NYSE onder het symbool BMNP. De dividenden voor BMNP zullen op wekelijkse basis worden uitgekeerd, onder voorbehoud van de voorwaarden van het toepasselijke Certificate of Designations.

"Het aanbod van Series A Preferred Stock is een goede diversificatie van de balans voor Bitmine. De huidige verwachte jaarlijkse stakingopbrengsten van de onderneming van circa 219 miljoen dollar bieden een terugkerende kasstroom om de dividenduitkeringen op de Series A Preferred Stock te ondersteunen", aldus Thomas 'Tom' Lee, bestuursvoorzitter van Bitmine.

Op 11 juni 2026 werd Bitmine opgenomen in de Fortune Crypto 100 (link hier). Fortune publiceerde deze definitieve ranglijst van de meest invloedrijke bedrijven in de blockchainsector op basis van een grondige gegevensanalyse door Inca Digital en een enquête onder vooraanstaande crypto-experts.

Op 11 mei 2026 heeft Bitmine het meest recente bericht van de bestuursvoorzitter voor mei 2026 gepubliceerd (link hier).

"In de afgelopen week hebben we 76.881 ETH aangekocht. We handhaven een enigszins verhoogd aankooptempo, omdat we van mening zijn dat deze koerscorrectie van ETH geen weerspiegeling is van de sterker wordende fundamenten van Ethereum. Dit is niet verrassend, aangezien we ervan overtuigd zijn dat we ons in de vroege fase van de cryptolente bevinden. De verwachting is dat Bitmine ergens in 2026 de 'alchemy of 5%' zal bereiken", aldus de heer Lee.

Bitmine heeft recent MAVAN (het Made-in America VAlidator Network) gelanceerd, een stakingplatform van institutionele kwaliteit. Hoewel MAVAN oorspronkelijk is ontwikkeld ter ondersteuning van Bitmines eigen Ethereum-treasury, is MAVAN van plan zich uit te breiden om ook institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners te bedienen die op zoek zijn naar toonaangevende stakinginfrastructuur. Een deel van Bitmines ETH is al gestaked op het MAVAN-platform.

Op 14 juni 2026 bedroeg het totale aantal door Bitmine gestakede ETH 4.718.677 (8,1 miljard dollar tegen een koers van 1.718 dollar per ETH). "Bitmine heeft meer ETH gestaked dan enige andere partij ter wereld. Op volledige schaal (wanneer de ETH van Bitmine volledig is gestaked door MAVAN en zijn stakingpartners) bedraagt de verwachte ETH-stakingopbrengst op jaarbasis 269 miljoen dollar (uitgaande van een 7-daags rendement op BMNR van 2,79%)", aldus Lee.

"De jaarlijkse stakinginkomsten worden nu geschat op 226 miljoen dollar. Deze 4,7 miljoen ETH vertegenwoordigt meer dan 83% van de 5,62 miljoen ETH die door Bitmine wordt aangehouden. De eigen stakingactiviteiten van Bitmine noteerden een 7-daags rendement van 2,79% (op jaarbasis)", vervolgde Lee.

De cryptobezittingen van Bitmine worden beschouwd als de nummer 1 Ethereum-treasury en de nummer 2 wereldwijde treasurypositie, na Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), dat naar verluidt 845.256 BTC bezit met een geschatte waarde van 54 miljard dollar. Bitmine blijft de grootste ETH-treasury ter wereld.

Bitmine is een van de meest verhandelde aandelen in de Verenigde Staten. Volgens gegevens van Fundstrat bedroeg de gemiddelde dagelijkse dollaromzet van het aandeel 550 miljoen dollar (vijfdaags gemiddelde per 12 juni 2026). Daarmee bezet het de 203e plaats in de VS, van de in totaal 5.704 aan Amerikaanse beurzen genoteerde aandelen, net achter Oklo Technologies (plaats 202) en vlak voor Parker-Hannifin (plaats 204) (statista.com en onderzoek van Fundstrat).

Het management van Bitmine is van mening dat de GENIUS Act en Project Crypto van de Securities and Exchange Commission (de 'SEC') in 2025 even ingrijpend zijn voor de financiële sector als het Amerikaanse besluit op 15 augustus 1971 om een einde te maken aan het Bretton Woods-stelsel en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan de goudstandaard, 54 jaar geleden. Deze gebeurtenis in 1971 vormde de katalysator voor de modernisering van Wall Street en vormde de basis voor de iconische financiële titanen en de huidige betalingsinfrastructuur. Deze bleken uiteindelijk een betere investering dan goud.

De onderneming kondigde tevens aan dat de raad van bestuur het derde wekelijkse contante dividend op de uitstaande aandelen van de Series A Preferred Stock heeft vastgesteld, ter hoogte van 0,2639 dollar per aandeel. Dit dividend zal naar verwachting op 6 juli 2026 worden uitgekeerd aan de geregistreerde houders van de Series A Preferred Stock bij het sluiten van de handelsdag op 26 juni 2026.

Het bericht van de bestuursvoorzitter vindt u hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

De resultatenpresentatie voor het volledige boekjaar 2025 en de bedrijfspresentatie vindt u hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Om op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden via: https://Bitminetech.io/contact-us/

Over Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) is een Bitcoin-miner met activiteiten in de Verenigde Staten. De onderneming zet zijn overtollige kapitaal in om wereldwijd het toonaangevende Ethereum-treasurybedrijf te worden en implementeert daarbij een innovatieve strategie voor digitale activa voor institutionele beleggers en deelnemers aan de publieke kapitaalmarkten. Gedreven door zijn filosofie van "the alchemy of 5%" zet de onderneming vol in op ETH als zijn primaire treasury-reserveactief, waarbij het gebruikmaakt van activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en decentralized finance (DeFi)-mechanismen. De onderneming heeft in 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) gelanceerd, een speciale stakinginfrastructuur voor Bitmine-activa.

Volg voor aanvullende informatie op X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die kunnen worden aangemerkt als "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. De verklaringen in dit persbericht die niet louter historisch van aard zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend aan termen zoals 'verwacht', 'voorziet', 'is voornemens', 'gelooft', 'anticipeert', 'schat' en vergelijkbare uitdrukkingen. Dit document bevat in het bijzonder toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot: (i) de doelstellingen van de onderneming met betrekking tot de acquisitie van ETH, met inbegrip van het initiatief "the alchemy of 5%" en de verwachting dat Bitmine dit doel ergens in 2026 zal bereiken; (ii) de overtuigingen en verwachtingen van de onderneming met betrekking tot de cryptomarkt, met inbegrip van het feit dat Ethereum blijft profiteren van de dubbele rugwind van de tokenisering van Wall Street op de blockchain en van agentische AI-systemen die in toenemende mate behoefte hebben aan openbare en neutrale blockchains; (iii) de verwachte handel in de Series A Preferred Stock op de NYSE onder het symbool BMNP met ingang van 16 juni 2026; (iv) het dividendbetalingsschema voor de Series A Preferred Stock, met inbegrip van de verwachting dat het derde wekelijkse dividend in contanten op 6 juli 2026 zal worden uitgekeerd aan de geregistreerde houders per 26 juni 2026; (v) de strategie voor de accumulatie van digitale activa en de stakingactiviteiten van de onderneming, inclusief geprojecteerde jaarlijkse ETH-stakingbeloningen van ongeveer 269 miljoen dollar (wanneer de ETH van Bitmine volledig wordt gestaked door MAVAN en zijn stakingpartners) en de huidige geprojecteerde jaarlijkse stakinginkomsten van ongeveer 226 miljoen dollar; (vi) de beoogde uitbreiding van MAVAN om institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners te bedienen die op zoek zijn naar een toonaangevende stakinginfrastructuur; (vii) de typering door de onderneming van de huidige marktomstandigheden als de "vroege stadia van de cryptolente" en de overtuiging dat ETH-koerscorrecties geen weerspiegeling zijn van de versterkende fundamenten van Ethereum; (viii) de overtuiging van het management dat de GENIUS Act en SEC Project Crypto net zo transformatief zijn voor de financiële sector als het Amerikaanse besluit op 15 augustus 1971 om een einde te maken aan het Bretton Woods-stelsel en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan de goudstandaard; en (ix) de voortgezette groei en vooruitgang van de Ethereum-treasurystrategie van de onderneming. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen dient u rekening te houden met verschillende factoren, waaronder: het vermogen van Bitmine om gelijke tred te houden met nieuwe technologieën en veranderende marktbehoeften; het vermogen van Bitmine om zijn huidige bedrijfsactiviteiten, zijn Ethereum-treasuryactiviteiten en zijn voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; de concurrentieomgeving waarin Bitmine actief is; marktomstandigheden die van invloed zijn op de handelskoers van de gewone aandelen en de Series A Preferred Stock van de onderneming; ontwikkelingen in regelgeving met betrekking tot digitale activa, waaronder de uiteindelijke aanneming en implementatie van aanhangige wetgeving en initiatieven van de SEC; de volatiliteit en onvoorspelbaarheid van de prijzen van digitale activa; de prestaties, betrouwbaarheid en beveiliging van de stakingactiviteiten van de onderneming; risico's in verband met AI-systemen en hun impact op de cryptomarkten; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De daadwerkelijke toekomstige prestaties en resultaten kunnen wezenlijk afwijken van hetgeen wordt vermeld in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke factoren, waarvan vele buiten de macht van Bitmine liggen, waaronder die welke zijn uiteengezet in de sectie 'Risicofactoren' van Form 10-K van Bitmine dat op 21 november 2025 is ingediend bij de SEC, evenals alle andere SEC-indieningen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van SEC-indieningen van Bitmine zijn beschikbaar op de website van de SEC: www.sec.gov. Bitmine neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen te actualiseren na de datum van dit persbericht, behalve voor zover wettelijk vereist.