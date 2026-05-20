BRAND USA LANÇA NOVAS INICIATIVAS PARA AUMENTAR A CONFIANÇA DOS TURISTAS E ESTIMULAR VIAGENS INTERNACIONAIS DURANTE UM ANO MARCANTE PARA O TURISMO NOS ESTADOS UNIDOS

"Get facts. Get Going." (Informe-se. Comece a viajar.) estabelece uma fonte única de informações para viajantes internacionais; "American Originals" apresenta as pessoas e os lugares que deram origem aos estilos, sons e sabores que o mundo adora.

FORT LAUDERDALE, Flórida e FRANKFURT, Alemanha, 20 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O presidente e CEO da Brand USA, Fred Dixon, anunciou esta semana uma grande expansão da plataforma de marca America the Beautiful da organização. Duas novas iniciativas complementares ampliam a mensagem da organização: Get Facts. Get Going., uma iniciativa permanente criada para fornecer informações em tempo real sobre políticas de visto e entrada no país, taxas e muito mais, com o objetivo de desfazer equívocos; e American Originals, uma nova série de conteúdo e narrativas que destaca as pessoas, os lugares e as experiências que são tipicamente americanas.

Assista antes de ir Speed Speed Viaje com confiança para os EUA (PRNewsfoto/Brand USA) Informe-se. Comece a viajar. (PRNewsfoto/Brand USA)

As novas iniciativas anunciadas esta semana na IPW da U.S. Travel Association, em Fort Lauderdale, Flórida — voltadas para o turismo de lazer —, e na IMEX, em Frankfurt, Alemanha — voltadas para eventos empresariais internacionais —, refletem o foco da organização no crescimento da demanda internacional por viagens e no aumento das exportações do setor, que têm impacto na economia e nas comunidades dos Estados Unidos. O anúncio ocorre no momento em que os EUA se preparam para sediar grandes eventos a partir do próximo mês, incluindo a Copa do Mundo da FIFA, o 250º aniversário dos Estados Unidos e o centenário da Rota 66.

"De acordo com nossa missão de contribuir para a economia dos Estados Unidos por meio das viagens internacionais, temos a oportunidade de reforçar ainda mais a confiança dos turistas e estimular as visitas", afirmou Fred Dixon, presidente e diretor executivo da Brand USA. "Com nossa plataforma ampliada, estamos lançando American Originals, que destaca as pessoas e os lugares que deram origem aos estilos, sons e sabores que o mundo adora, enquanto Get Facts. Get Going. (Informe-se. Comece a viajar.) serve como fonte única de informação para desfazer diretamente alguns equívocos. "Queremos que os turistas internacionais saibam que estamos abertos ao público e que lhes damos as boas-vindas de coração."

AMERICA THE BEAUTIFUL: o ecossistema americano

Desde o seu lançamento mundial em outubro passado, America the Beautiful tem sido a principal campanha e plataforma da Brand USA, inspirando públicos internacionais. Pesquisas mensais mostram que mais de sete em cada dez entrevistados afirmam que a campanha influencia positivamente seu interesse em visitar os Estados Unidos.

A Brand USA está agora aproveitando essa base para lançar duas novas iniciativas, cada uma desempenhando um papel distinto e igualmente importante. America the Beautiful inspira. American Originals estimula a reflexão e Get Facts. Get Going. (Informe-se. Comece a viajar.) facilita a conversão ao eliminar as barreiras logísticas percebidas.

Operando sob uma estrutura estratégica e orientada por dados, a Brand USA também criou novas oportunidades de integração com seus parceiros de destinos, como Dakota do Sul e Alabama, e com marcas corporativas, como a Hilton, com mais parcerias previstas para o futuro. As novas integrações foram planejadas para ampliar o alcance, melhorar a eficiência da segmentação e promover maior visibilidade para a plataforma e os parceiros.

GET FACTS. GET GOING. (Informe-se. Comece a viajar.)

A expansão chega em um momento oportuno. Desinformação sobre requisitos de visto, procedimentos de entrada, taxas — como as relativas à integridade do visto e aos preços dos parques nacionais — e políticas de triagem têm gerado confusão entre alguns viajantes internacionais — e, até agora, não havia um único recurso de fácil utilização que reunisse essas informações em um só lugar. Com o lema "Viaje com confiança para os EUA", a iniciativa aborda uma série de informações incorretas que circulam nas redes sociais e nos mercados internacionais, incluindo dados desatualizados ou incompletos. Em cada caso, os fatos revelam uma realidade muito mais positiva do que aquela que chega aos ouvidos dos viajantes. Para aproveitar o momento, a Brand USA está divulgando um conjunto completo de informações, disponível em visittheusa.com/entry.

Get facts. Get Going. (Informe-se. Comece a viajar.) foi concebida para estar sempre ativa e ser continuamente atualizada como uma iniciativa integrada de marketing, comunicação e promoção turística, alcançando públicos internacionais por meio de mídia paga nos principais mercados globais; conteúdo em tempo real veiculado por sistemas de distribuição global; envolvimento direto do setor de viagens por meio do Programa USA Discovery, de treinamento de agentes da Brand USA; e depoimentos por meio do Programa de Jornalistas Visitantes da organização.

Como extensão dessas iniciativas, a Brand USA mantém uma parceria permanente com a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA para facilitar e ampliar as inscrições no programa Global Entry nos mercados internacionais. Representantes da CBP estarão presentes na IPW esta semana no estande da Brand USA para ajudar a esclarecer dúvidas e fornecer informações atualizadas sobre os programas de viajantes de confiança.

"Os avanços tecnológicos, incluindo o Controle de Passaportes pelo Celular e a expansão de programas para viajantes confiáveis (Trusted Traveler), como o Global Entry, estão tornando o processo de entrada mais ágil do que nunca", afirmou Dixon. "Queremos colocar essa realidade em destaque, juntamente com nosso novo recurso, Get Facts. Get Going., para que os visitantes possam viajar com confiança para os EUA."

AMERICAN ORIGINALS

Além de reforçar a confiança no turismo, a Brand USA segue expandindo sua narrativa com a introdução da série American Originals.

"Esta nova série de conteúdos apresenta as pessoas, os lugares e as tradições que influenciaram o mundo e são exclusivas dos EUA, por meio de narrativas no estilo de relatos de viagem que estimulam a exploração e ajudam os viajantes a planejar as férias dos seus sonhos", disse Dixon. "American Originals destaca tendências como as viagens para "locações de filmagem", viagens gastronômicas, entretenimento ao vivo e muito mais, e começa com destaques sobre Monument Valley, Memphis, o Texas e a cidade de Nova York."

A série também serve como uma homenagem ao 250º aniversário dos Estados Unidos, celebrando experiências tipicamente americanas, mas continuará a se expandir até 2027 e além. O conteúdo pode ser visualizado aqui.

Para obter as últimas informações de imprensa da organização, incluindo as novidades mais recentes em What's New in the USA e as atualizações de conteúdo do America250, acesse www.thebrandusa.com/press.

Para saber mais sobre a Brand USA, acesse TheBrandUSA.com. Ideias para viagens nos EUA e recursos para planejar sua viagem estão disponíveis em AmericatheBeautiful.com.

Nota ao editor

O kit de imprensa da Brand USA, incluindo fotos em alta resolução, está disponível aqui.

SOBRE A BRAND USA

A missão da Brand USA é fomentar o crescimento econômico e a prosperidade das comunidades em todo o território dos Estados Unidos, atraindo turistas internacionais de grande impacto por meio de ações estratégicas de marketing e de comunicação sobre políticas de viagens.

Criada pela Lei de Promoção do Turismo, a Brand USA opera sem nenhum custo para os contribuintes americanos. A organização nacional de marketing de destinos é financiada por contribuições de secretarias de turismo, agências de viagens e outras entidades não federais, às quais se soma uma parcela da taxa paga pelos visitantes internacionais no âmbito do Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem.

De acordo com estudos independentes realizados pela Tourism Economics, nos últimos 13 anos, a Brand USA atraiu 11,3 milhões de turistas internacionais adicionais, que gastaram US$ 38,1 bilhões nos Estados Unidos, gerando um impacto econômico total de US$ 82,9 bilhões e sustentando, em média, mais de 40.000 empregos por ano. Essas iniciativas geraram quase US$ 11 bilhões em receitas tributárias atribuíveis nos âmbitos federal, estadual e municipal.

CONTATOS DE MÍDIA

Chris Heywood

Brand USA Global Communications

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Tyler Lehner

Edelman

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FONTE Brand USA