BRAND USA（美國國家旅遊局）在美國旅遊業里程碑之年推出全新措施，旨在提升旅客信心，並鼓勵國際旅客前來觀光

「Get Facts. Get Going.」（掌握實況，馬上啟程）為國際旅客打造一站式資訊平台；「American Originals」（美國原創）則聚焦那些孕育出全球熱門潮流、音樂和風味的人與地。

佛羅里達州羅德岱堡 及德國法蘭克福2026年5月20日 /美通社/ -- Brand USA 總裁兼行政總裁 Fred Dixon 於本週宣布，機構旗下的「America the Beautiful」（美國之美）品牌平台將迎來重大擴充。 兩項嶄新的輔助措施，拓展機構的傳訊內涵：「Get Facts. Get Going.」是一項恒常計劃，提供簽證、入境政策、收費等即時資訊，以破除種種誤解；還有「American Originals」這個滿載新意的敘事內容系列，聚焦美國獨有的人文、地方及體驗。

這些新措施本週分別在佛羅里達州羅德岱堡的美國旅遊協會 (U.S. Travel Association) IPW 展會（針對休閒旅遊）及德國法蘭克福的 IMEX 展會（針對國際商務活動）上公布，反映機構致力提升國際旅遊需求，並促進影響美國經濟及社區發展的旅遊出口。 此公告發布之際，美國正籌備於下月起接連主辦多項盛事，包括國際足協世界盃 (FIFA World Cup)、美國建國 250 週年誌慶，以及 66 號公路百週年紀念 (Route 66 Centennial)。

出發前先看 Speed Speed Travel with confidence to the USA Get Facts. Get Going.

Brand USA 總裁兼行政總裁 Fred Dixon 表示：「我們的使命是透過旅遊出口帶動美國經濟，現在我們正有機會增強旅客信心，鼓勵他們前來觀光。 平台經擴充後，我們推出『American Originals』，聚焦那些孕育出全球熱門潮流、音樂和風味的人與地；『Get Facts. Get Going.』 則作為一站式資訊平台，直接釐清各種誤解。 我們希望國際旅客知道，美國不但開放歡迎，更會以熱情相待。」

「AMERICA THE BEAUTIFUL」生態圈

自去年 10 月在全球推出以來，「America the Beautiful」一直是 Brand USA 的旗艦宣傳活動及平台，激發國際旅客的旅遊靈感。 每月調查結果顯示，十位受訪者中便有超過七位表示，該活動正正提升其到訪美國的意欲。

Brand USA 現正以此根基，推出兩項新舉措，二者各司其職，同樣重要。 「America the Beautiful」激發旅遊靈感。 「American Originals」提升旅遊意願，而「Get Facts. Get Going.」 消除對行程手續的疑慮，促進旅客從心動走向行動。

在數據主導的策略框架下，Brand USA 更與南達科他州、阿拉巴馬州等目的地夥伴，以及 Hilton 等企業品牌，開創了全新的整合機遇，更多合作將陸續有來。 全新的整合企劃，旨在拓展觸及範圍、提升目標效率，同時使平台及合作夥伴更受廣泛矚目。

「GET FACTS. GET GOING.」

此番拓展來得正是時候。 簽證要求、入境手續、收費（例如簽證誠信費與國家公園票價）以及審查政策等方面的誤解，已令部分國際旅客感到困惑，但直到此刻，仍未有簡明易用的平台能一站式匯聚各種資訊。 此舉措以「Travel with Confidence to the USA」（滿懷信心，暢遊美國）為標語，破除社交媒體與國際市場上流傳的種種誤解，其中不乏過時或有欠完整的說法。 無論哪種情況，真實資訊都比旅客所聽到的都更友善、更開放。 為回應時代所需，Brand USA 現正發布一套完整的事實資訊，歡迎瀏覽 visittheusa.com/entry。

「Get Facts. Get Going.」 恒常運作、不斷更新，結合市場推廣、傳訊與業界協作，透過全球主要市場的付費媒體、全球分銷系統發布的即時內容、Brand USA 的旅行社培訓計劃「USA Discovery Program」（美國探索計劃），以及「Visiting Journalists Program」（國際記者訪美計劃）的真實見證，觸達國際受眾。

作為上述工作的延伸，Brand USA 與美國海關及邊境保衛局（U.S. Customs and Border Protection，簡稱 CBP）長期合作，攜手促進並拓展「全球通關」(Global Entry) 計劃在國際市場上的登記註冊。 本週於 IPW 展會現場，CBP 代表將在 Brand USA 的展位為大家解答疑問，並提供有關「受信任旅客計劃」(Trusted Traveler Program) 的最新消息。

Dixon 表示：「『行動護照管制』 (Mobile Passport Control) 等技術提升，以及『全球通關』等可信旅客計劃的擴充，正令入境流程變得比以往任何時候都更簡便流暢。 我們希望將此現實情況與我們新推出的『Get Facts. Get Going.』一同呈現於人前，讓旅客能夠滿懷信心地暢遊美國。」

「AMERICAN ORIGINALS」

除了增強旅客信心外，Brand USA 亦正透過推出「American Originals」系列，進一步豐富其品牌故事。

Dixon 表示：「這個全新系列以遊記形式，介紹那些影響世界且美國獨有的人文、地方及傳統，旨在激發旅客積極探索，助其實現夢想中的終極假期。 『American Originals』重點介紹影視取景地打卡、美食之旅、現場表演等潮流，開篇先聚焦紀念碑谷、孟菲斯、德克薩斯州及紐約市。」

此系列亦藉著頌揚美國獨有的體驗，向美國建國 250 週年致敬，而且會持續拓展，直至 2027 年及更長遠的未來。 相關內容可於此處觀看。

如欲獲取機構的新聞資訊，包括最新的「What's New in the USA」（美國新鮮事） 及「America250」內容更新，請瀏覽 www.thebrandusa.com/press。

如欲進一步了解 Brand USA，請瀏覽 TheBrandUSA.com。 有關美國旅遊的靈感及行程規劃資源，請瀏覽 AmericatheBeautiful.com。

編者按

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關於 BRAND USA

Brand USA 致力透過策略性市場推廣與旅遊政策傳訊，吸引高效益國際旅客，進而推動全美各地的經濟增長及社區昌盛。

Brand USA 根據《旅遊促進法案》(Travel Promotion Act) 而創立，營運經費無須美國納稅人承擔分毫。 作為美國國家級的目的地市場推廣組織，其經費來源包括旅客局、旅遊品牌及其他非聯邦機構的捐款，有關捐款會由國際旅客在「電子旅遊許可系統」(Electronic System for Travel Authorization) 下所繳付的部分費用作等額配對。

根據 Tourism Economics 的獨立研究，過去 13 年間，Brand USA 帶動了額外 1,130 萬名國際旅客訪美，其在美國的消費達到 381 億美元，總經濟影響達 829 億美元，並平均每年維持超過 40,000 個職位。 這些舉措已為聯邦、州及地方各級政府，帶來了近 110 億美元的稅收。

傳媒聯絡人

Chris Heywood

Brand USA 全球傳訊部

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Tyler Lehner

Edelman

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SOURCE Brand USA