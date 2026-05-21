- Brand USA lanza nuevas iniciativas para fomentar la confianza de los viajeros e impulsar las visitas internacionales durante un año clave para el turismo estadounidense

"Get Facts. Get Going." ofrece una fuente única de información para viajeros internacionales; "American Originals" presenta a las personas y los lugares que dieron origen a los estilos, sonidos y sabores que el mundo adora

FORT LAUDERDALE, Fla. y FRANKFURT, Alemania, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El presidente y consejero delegado de Brand USA, Fred Dixon, anunció esta semana una importante expansión de la plataforma de marca America the Beautiful. Dos nuevas iniciativas de apoyo amplían el mensaje de la organización: Get Facts. Get Going., una iniciativa permanente diseñada para proporcionar información en tiempo real sobre políticas de visas y entrada, tarifas y más, con el fin de combatir las ideas erróneas; y American Originals, una nueva serie de contenido e historias que destaca a las personas, los lugares y las experiencias que son únicas de Estados Unidos.

Watch before you go Speed Speed Travel with confidence to the USA Get Facts. Get Going.

Las nuevas iniciativas, anunciadas esta semana en la IPW de la Asociación de Viajes de Estados Unidos en Fort Lauderdale, Florida, dirigida al turismo de ocio, y en IMEX en Frankfurt, Alemania, dirigida a eventos de negocios internacionales, reflejan el enfoque de la organización en el crecimiento de la demanda de viajes internacionales y el impulso de las exportaciones turísticas que impactan la economía y las comunidades estadounidenses. El anuncio se produce mientras Estados Unidos se prepara para albergar importantes eventos a partir del próximo mes, incluyendo la Copa Mundial de la FIFA, el 250 aniversario de Estados Unidos y el centenario de la Ruta 66.

"En línea con nuestra misión de impactar la economía estadounidense a través de las exportaciones de viajes, tenemos la oportunidad de fortalecer la confianza de los viajeros e inspirar visitas", declaró Fred Dixon, presidente y consejero delegado de Brand USA. "Con nuestra plataforma ampliada, presentamos American Originals, que destaca a las personas y los lugares que originaron los estilos, sonidos y sabores que el mundo ama, mientras que Get Facts. Get Going. sirve como una fuente única de información para abordar de frente las ideas erróneas. Queremos que los visitantes internacionales sepan que estamos abiertos al turismo y les damos una cálida bienvenida".

ECOSISTEMA AMERICA THE BEAUTIFUL

Desde su lanzamiento global en octubre pasado, America the Beautiful ha sido la campaña y plataforma insignia de Brand USA, inspirando a audiencias internacionales. Las encuestas mensuales muestran que más de siete de cada diez encuestados afirman que la campaña influye positivamente en su interés por visitar Estados Unidos.

Brand USA ahora se basa en este éxito con dos nuevas iniciativas, cada una con un papel distinto e igualmente importante. America the Beautiful inspira. American Originals impulsa la consideración y Get Facts. Get Going. Facilita la conversión al eliminar las barreras logísticas percibidas.

Operando bajo un marco estratégico basado en datos, Brand USA también ha creado nuevas oportunidades de integración con sus socios de destino, como Dakota del Sur y Alabama, y marcas corporativas como Hilton, con planes de expansión futuros. Estas nuevas integraciones están diseñadas para ampliar el alcance, mejorar la eficiencia de la segmentación y aumentar la visibilidad de la plataforma y sus socios.

GET FACTS. GET GOING.

Esta expansión llega en un momento crucial. Las ideas erróneas sobre los requisitos de visa, los procedimientos de entrada, las tarifas (como la integridad de la visa y los precios de los parques nacionales) y las políticas de control han generado confusión entre algunos viajeros internacionales. Hasta ahora, ningún recurso fácil de usar había reunido toda esta información en un solo lugar. Con el lema "Viaja con confianza a Estados Unidos", la iniciativa aborda diversas ideas erróneas que circulan en las redes sociales y en los mercados internacionales, incluyendo información desactualizada o incompleta. En cada caso, los hechos ofrecen una perspectiva mucho más positiva que la que escuchan los viajeros. Para responder a esta necesidad, Brand USA publica un conjunto completo de información, disponible en visittheusa.com/entry.

Get Facts. Get Going está diseñado para estar siempre activo y actualizarse continuamente como una iniciativa integrada de marketing, comunicación y comercio que llega a audiencias internacionales a través de publicidad pagada en mercados globales clave; contenido en tiempo real distribuido mediante sistemas de distribución global; interacción directa con profesionales del sector turístico a través del programa de capacitación para agentes USA Discovery de Brand USA; y testimonios a través del Programa de Periodistas Visitantes de la organización.

Como extensión de estas iniciativas, Brand USA mantiene una alianza con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para facilitar y ampliar las inscripciones a Global Entry en mercados internacionales. Representantes de la CBP estarán presentes esta semana en el expositor de Brand USA en IPW para responder preguntas y brindar información actualizada sobre los programas de viajero de confianza.

"Las mejoras tecnológicas, como el Control Móvil de Pasaportes y la ampliación de los programas de viajero de confianza como Global Entry, están haciendo que el proceso de entrada sea más sencillo que nunca", afirmó Dixon. "Queremos destacar esta realidad junto con nuestro nuevo recurso, Get Facts. Get Going, para que los visitantes puedan viajar con confianza a Estados Unidos".

AMERICAN ORIGINALS

Además de fomentar la confianza en los viajes, la marca USA continúa expandiendo su narrativa con la introducción de American Originals.

"Esta nueva serie de contenido presenta a las personas, los lugares y las tradiciones que han influido en el mundo y que son únicas de Estados Unidos, a través de narrativas estilo crónica de viajes que inspiran la exploración y ayudan a los viajeros a crear las vacaciones de sus sueños", comentó Dixon. "American Originals destaca tendencias como los viajes a sets de filmación, los viajes gastronómicos, el entretenimiento en vivo y más, y comienza con reportajes sobre Monument Valley, Memphis, Texas y la ciudad de Nueva York".

La serie también rinde homenaje al 250 aniversario de Estados Unidos al celebrar experiencias únicas estadounidenses, y continuará expandiéndose hasta 2027 y más allá. El contenido se puede ver aquí.

Para obtener la información de prensa más reciente de la organización, incluidas las últimas novedades en Estados Unidos y las actualizaciones de contenido de America250, visite www.thebrandusa.com/press.

Para obtener más información sobre Brand USA, visite TheBrandUSA.com. Ideas de viaje y recursos para planificar viajes a Estados Unidos están disponibles en AmericatheBeautiful.com.

Notas para los redactores

El kit de prensa de Brand USA, junto a las fotos de alta resolución, está disponible aquí.

ACERCA DE BRAND USA

La misión de Brand USA es impulsar el crecimiento económico y la prosperidad de las comunidades en todo Estados Unidos atrayendo a viajeros internacionales de alto poder adquisitivo mediante estrategias de marketing y comunicación sobre políticas de viaje.

Creada por la Ley de Promoción Turística, Brand USA opera sin coste alguno para los contribuyentes estadounidenses. Esta organización nacional de marketing de destinos se financia con contribuciones de oficinas de turismo, marcas turísticas y otras entidades no federales, que se complementan con una parte de la tarifa que pagan los visitantes internacionales a través del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (EVIA).

Según estudios independientes de Tourism Economics, en los últimos 13 años, Brand USA ha atraído a 11,3 millones de visitantes internacionales adicionales que gastaron 38.100 millones de dólares en Estados Unidos, generando un impacto económico total de 82.900 millones de dólares y manteniendo un promedio de más de 40.000 empleos anuales. Estos esfuerzos han generado casi 11.000 millones de dólares en ingresos fiscales atribuibles a nivel federal, estatal y local.

CONTACTOS PARA MEDIOS

Chris Heywood

Brand USA Global Communications

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Tyler Lehner

Edelman

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