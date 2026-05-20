BRAND USA STARTET NEUE INITIATIVEN, UM DAS VERTRAUEN VON REISENDEN ZU STÄRKEN UND IN EINEM MEILENSTEINJAHR FÜR DEN US-TOURISMUS INTERNATIONALE BESUCHE ZU FÖRDERN

„Get Facts. Get Going." (Fakten sammeln. Loslegen.) etabliert eine einzige Informationsquelle für internationale Reisende; „American Originals" (Amerikanische Originale) präsentiert die Menschen und Orte hinter den Stilen, Klängen und Geschmacksrichtungen, die weltweit beliebt sind.

FORT LAUDERDALE, Florida, und FRANKFURT, Deutschland, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Fred Dixon, Präsident und Geschäftsführer von Brand USA, kündigte diese Woche eine umfassende Erweiterung der Markenplattform America the Beautiful (Amerika, die Schöne) der Organisation an. Zwei neue unterstützende Initiativen erweitern die Botschaften der Organisation: Get Facts. Get Going., eine dauerhaft angelegte Initiative, die Echtzeitinformationen zu Visa- und Einreisebestimmungen, Gebühren und weiteren Themen bereitstellen soll, um Fehlwahrnehmungen entgegenzuwirken, sowie American Originals, eine neue Reihe mit Inhalten und Geschichten, die Menschen, Orte und Erlebnisse in den Mittelpunkt stellt, die einzigartig amerikanisch sind.

Watch before you go Speed Speed Travel with confidence to the USA Get Facts. Get Going.

Die neuen Initiativen, die diese Woche bei der IPW der U.S. Travel Association in Fort Lauderdale, Florida, mit Fokus auf Freizeittourismus sowie auf der IMEX in Frankfurt, Deutschland, mit Fokus auf internationale Business-Events angekündigt werden, spiegeln den Schwerpunkt der Organisation wider, die internationale Reisenachfrage zu steigern und Reiseexporte zu fördern, die sich auf die US-Wirtschaft und die Gemeinden auswirken. Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die USA darauf vorbereiten, ab dem kommenden Monat bedeutende Großveranstaltungen auszurichten, darunter die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft, das 250-jährige Jubiläum der USA und das 100-jährige Jubiläum der Route 66.

„Im Einklang mit unserer Mission, durch Reiseexporte zur US-Wirtschaft beizutragen, haben wir die Möglichkeit, das Vertrauen von Reisenden weiter zu stärken und Besuche zu fördern", sagte Fred Dixon, Präsident und Geschäftsführer von Brand USA. „Mit unserer erweiterten Plattform führen wir American Originals ein, eine Initiative, die die Menschen und Orte hinter den Stilen, Klängen und Geschmacksrichtungen in den Mittelpunkt stellt, die weltweit beliebt sind, während Get Facts. Get Going. als einzige Informationsquelle dient, um Fehlwahrnehmungen direkt entgegenzutreten. Wir möchten, dass internationale Besucher wissen, dass wir für sie offen sind und sie herzlich willkommen heißen."

DAS ÖKOSYSTEM VON AMERICA THE BEAUTIFUL

Seit dem weltweiten Start im vergangenen Oktober dient America the Beautiful als Leitkampagne und Plattform von Brand USA und inspiriert internationale Zielgruppen. Monatliche Umfragen zeigen, dass mehr als sieben von zehn Befragten angeben, die Kampagne beeinflusse ihr Interesse an einem Besuch in den Vereinigten Staaten positiv.

Brand USA baut nun auf dieser Grundlage mit zwei neuen Initiativen auf, die jeweils eine klar abgegrenzte und gleichermaßen wichtige Rolle erfüllen. America the Beautiful inspiriert. American Originals schafft konkretes Reiseinteresse und Get Facts. Get Going. unterstützt die konkrete Reiseentscheidung, indem vermeintliche logistische Hürden abgebaut werden.

Auf Basis eines einheitlichen, datenbasierten und strategischen Rahmens hat Brand USA außerdem neue Integrationsmöglichkeiten mit seinen Destinationspartnern wie South Dakota und Alabama sowie mit Unternehmensmarken wie Hilton geschaffen. Weitere werden folgen. Die neuen Integrationen sollen die Reichweite ausbauen, die Zielgruppenansprache effizienter machen und die Sichtbarkeit der Plattform sowie der Partner erhöhen.

GET FACTS. GET GOING.

Die Erweiterung kommt zum richtigen Zeitpunkt. Falsche Vorstellungen zu Visabestimmungen, Einreiseverfahren, Gebühren wie der Visa Integrity Fee und Nationalparkpreisen sowie zu Kontrollverfahren haben bei einigen internationalen Reisenden für Verwirrung gesorgt – und bis jetzt hat keine einzige leicht nutzbare Ressource diese Informationen an einem Ort zusammengeführt. Unter dem Motto „Travel with Confidence to the USA" (Mit Vertrauen in die USA reisen) greift die Initiative eine Reihe von Fehlwahrnehmungen auf, die in sozialen Medien und auf internationalen Märkten kursieren, darunter veraltete oder unvollständige Informationen. In jedem Fall zeichnen die Fakten ein deutlich einladenderes Bild als die Informationen, die Reisende häufig erhalten. Um diesem Moment gerecht zu werden, veröffentlicht Brand USA eine umfassende Faktensammlung, die auf visittheusa.com/entry verfügbar ist.

Get Facts. Get Going. ist als dauerhaft aktive Initiative angelegt und wird als integrierte Marketing-, Kommunikations- und Branchenmaßnahme kontinuierlich aktualisiert. Internationale Zielgruppen werden über bezahlte Medienmaßnahmen in wichtigen globalen Märkten, Echtzeitinhalte über globale Vertriebssysteme, die direkte Einbindung der Reisebranche über das Reisebüro-Schulungsprogramm USA Discovery Program von Brand USA sowie Erfahrungsberichte im Rahmen des Visiting Journalists Program der Organisation erreicht.

Als Erweiterung dieser Maßnahmen unterhält Brand USA eine laufende Partnerschaft mit der U.S. Customs and Border Protection, um Anmeldungen für Global Entry in internationalen Märkten zu erleichtern und auszuweiten. Vertreter der CBP werden diese Woche auf der IPW am Stand von Brand USA vor Ort sein, um Fragen zu beantworten und aktuelle Informationen zu Trusted Traveler Programs bereitzustellen.

„Technologische Verbesserungen wie Mobile Passport Control und erweiterte Trusted Traveler Programs wie Global Entry machen den Einreiseprozess reibungsloser als je zuvor", sagte Dixon. „Wir möchten diese Realität gemeinsam mit unserer neuen Ressource Get Facts. Get Going. in den Vordergrund stellen, damit Besucher mit Vertrauen in die USA reisen können."

AMERICAN ORIGINALS

Zusätzlich zur Stärkung des Reisevertrauens baut Brand USA sein Storytelling mit der Einführung von American Originals weiter aus.

„Diese neue Content-Reihe präsentiert Menschen, Orte und Traditionen mit weltweitem Einfluss, die zugleich einzigartig für die USA sind. Erzählungen im Stil von Reiseberichten wecken die Lust am Entdecken und helfen Reisenden, ihren ultimativen Traumurlaub zu gestalten", sagte Dixon. „American Originals greift Trends wie Set-Jetting, Kulinarikreisen, Live-Unterhaltung und mehr auf und startet mit Schwerpunkten zu Monument Valley, Memphis, Texas und New York City."

Die Reihe dient zugleich als Hommage an das 250-jährige Jubiläum der USA, indem sie unverwechselbar amerikanische Erlebnisse feiert, und wird auch 2027 und darüber hinaus weiter ausgebaut. Die Inhalte sind hier abrufbar.

Die neuesten Presseinformationen der Organisation, einschließlich der aktuellen Inhalte zu What's New in the USA (Neuigkeiten aus den USA) und America250, finden Sie auf www.thebrandusa.com/press.

Weitere Informationen zu Brand USA finden Sie auf TheBrandUSA.com. USA-Reiseideen und Ressourcen zur Reiseplanung sind auf AmericatheBeautiful.com verfügbar.

Hinweis für die Redaktion

Die Pressemappe von Brand USA, einschließlich hochauflösender Fotos, ist hier verfügbar.

INFORMATIONEN ZU BRAND USA

Die Mission von Brand USA besteht darin, wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand in Gemeinden in den gesamten Vereinigten Staaten zu fördern, indem durch strategisches Marketing und Kommunikation zu reisepolitischen Themen wirtschaftlich bedeutsame internationale Reisende gewonnen werden.

Brand USA wurde auf Grundlage des Travel Promotion Act (Gesetz zur Reiseförderung) geschaffen und arbeitet ohne Kosten für amerikanische Steuerzahler. Die nationale Destination-Marketing-Organisation wird durch Beiträge von Tourismusbüros, Reisemarken und anderen nicht zum Bund gehörenden Stellen finanziert, die durch einen Teil der Gebühr ergänzt werden, die internationale Besucher im Rahmen des Electronic System for Travel Authorization entrichten.

Laut unabhängigen Studien von Tourism Economics hat Brand USA in den vergangenen 13 Jahren 11,3 Millionen zusätzliche internationale Besucher gewonnen, die 38,1 Milliarden US-Dollar in den Vereinigten Staaten ausgaben. Dies führte zu einer gesamtwirtschaftlichen Wirkung von 82,9 Milliarden US-Dollar und sicherte durchschnittlich mehr als 40 000 Arbeitsplätze pro Jahr. Diese Maßnahmen haben auf Bundes-, Staats- und lokaler Ebene zurechenbare Steuereinnahmen von fast 11 Milliarden US-Dollar generiert.

MEDIENKONTAKTE

Chris Heywood

Brand USA, globale Kommunikation

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Tyler Lehner

Edelman

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