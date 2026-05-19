BRAND USA LANCE DE NOUVELLES INITIATIVES POUR RENFORCER LA CONFIANCE DES VOYAGEURS ET STIMULER LES VISITES INTERNATIONALES AU COURS D'UNE ANNÉE CHARNIÈRE POUR LE TOURISME AUX ÉTATS-UNIS

« Get Facts. Get Going » constitue une source unique d'informations pour les voyageurs internationaux ; « American Originals » présente les personnes et les lieux qui sont à l'origine des styles, des sons et des goûts dont le monde entier raffole.

FORT LAUDERDALE, Floride et FRANCFORT, Allemagne, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le PDG de Brand USA, Fred Dixon, a annoncé cette semaine une expansion majeure de la plateforme de marque America the Beautiful de la société. Deux nouvelles initiatives viennent compléter le message de l'entreprise : Get Facts. Get Going., un effort permanent conçu pour fournir des informations en temps réel sur les politiques de visa et d'entrée, les frais, etc. afin de lutter contre les idées reçues ; et American Originals, une nouvelle série de contenus et de récits mettant en lumière des personnes, des lieux et des expériences qui incarnent l'identité américaine.

Watch before you go Speed Speed Travel with confidence to the USA Get Facts. Get Going.

Les nouvelles initiatives annoncées cette semaine à l'occasion du salon IPW de l'U.S. Travel Association à Fort Lauderdale (Floride), consacré au tourisme de loisirs, et du salon IMEX à Francfort (Allemagne), consacré aux événements professionnels internationaux, reflètent la volonté de l'entreprise de répondre à la hausse de la demande de voyages internationaux et de stimuler les exportations touristiques qui ont un impact sur l'économie et les communautés des États-Unis. Cette annonce intervient alors que les États-Unis se préparent à accueillir d'importants événements à partir du mois prochain, notamment la Coupe du monde de football, le 250e anniversaire de l'indépendance américaine et le centenaire de la Route 66.

« Notre mission d'influencer l'économie américaine par le biais des exportations touristiques nous donne l'occasion de renforcer la confiance des voyageurs et d'encourager les visites », a déclaré Fred Dixon, PDG de Brand USA. « Grâce à notre plateforme élargie, nous introduisons American Originals, qui met en lumière les personnes et les lieux qui sont à l'origine des styles, des sons et des goûts dont le monde entier raffole, tandis que Get Facts. Get Going. est une source d'information unique qui permet de s'attaquer de front aux idées reçues. Nous voulons que les visiteurs internationaux sachent que nos portes leur sont ouvertes et que nous les accueillons chaleureusement ».

L'ÉCOSYSTÈME AMERICA THE BEAUTIFUL

Depuis son lancement mondial en octobre dernier, America the Beautiful a servi de campagne phare et de plateforme à Brand USA, inspirant le public international. Les enquêtes mensuelles montrent que plus de sept personnes interrogées sur dix déclarent que la campagne a une influence positive sur leur intérêt à visiter les États-Unis.

Brand USA s'appuie aujourd'hui sur cette base pour lancer deux nouvelles initiatives, chacune jouant un rôle distinct et tout aussi important. America the Beautiful est source d'inspiration. American Originals stimule l'intérêt, tandis que Get Facts. Get Going. favorise la conversion en éliminant les obstacles logistiques perçus.

Fonctionnant dans un cadre stratégique fondé sur des données, Brand USA a également créé de nouvelles opportunités d'intégration avec ses destinations partenaires telles que le Dakota du Sud et l'Alabama, ainsi qu'avec des marques d'entreprise telles que Hilton, et d'autres à venir. Les nouvelles intégrations sont conçues pour étendre la portée, améliorer l'efficacité des cibles et accroître la visibilité de la plateforme et des partenaires.

GET FACTS. GET GOING.

Cette expansion intervient à un moment crucial. Les idées reçues concernant les conditions d'obtention des visas, les procédures d'entrée, les frais (concernant, par exemple, l'intégrité des visas et la tarification des parcs nationaux), ainsi que les politiques de contrôle, ont semé la confusion parmi certains voyageurs internationaux, et jusqu'à présent, aucune ressource facile à utiliser n'a encore rassemblé ces informations en un seul endroit. Avec pour slogan « Voyagez en toute confiance aux États-Unis », l'initiative s'attaque à une série d'idées reçues circulant sur les réseaux sociaux et sur les marchés internationaux, notamment des informations obsolètes ou incomplètes. Dans chaque cas, les faits racontent une histoire bien plus rassurante que ce que les voyageurs entendent dire. Pour faire face à cette situation, Brand USA publie un ensemble complet de faits, disponibles sur visittheusa.com/entry.

Get Facts. Get Going. est une initiative conçue pour être disponible en permanence et mise à jour en continu dans le cadre d'une stratégie intégrée de marketing, de communication et de promotion touristique visant à toucher un public international par le biais de publicités payantes sur les principaux marchés mondiaux, d'un engagement direct des professionnels du voyage par le biais de la formation des agents de Brand USA, du programme USA Discovery, et de témoignages via le programme Visiting Journalists de l'entreprise.

Dans le prolongement de ces efforts, Brand USA a conclu un partenariat avec le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis afin de faciliter et d'étendre l'inscription au programme Global Entry sur les marchés internationaux. Des représentants du CBP seront présents cette semaine au salon IPW sur le stand de Brand USA pour répondre aux questions et fournir des informations actualisées sur les programmes de voyageurs de confiance.

« Les améliorations technologiques, notamment le contrôle des passeports par mobile et l'extension des programmes de voyageurs de confiance tels que Global Entry, facilitent plus que jamais le processus d'entrée », a déclaré M. Dixon. « Nous voulons mettre cette réalité en évidence grâce à notre nouvelle ressource, Get Facts. Get Going., afin que les visiteurs puissent se rendre en toute confiance aux États-Unis ».

AMERICAN ORIGINALS

En plus de renforcer la confiance des voyageurs, Brand USA continue d'élargir son offre avec l'introduction de American Originals.

« Cette nouvelle série de contenus présente les personnes, les lieux et les traditions qui ont influencé le monde et qui sont propres aux États-Unis, à travers des récits de voyage qui incitent à l'exploration et aident les voyageurs à préparer leurs vacances de rêve », a déclaré M. Dixon. « American Originals met en lumière des tendances telles que le set-jetting, les voyages gastronomiques, les divertissements en direct, et plus encore, et commence par mettre à l'honneur Monument Valley, Memphis, le Texas, et New York City ».

La série sert également à marquer le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis en célébrant des expériences typiquement américaines, mais elle continuera à se développer jusqu'en 2027 et au-delà. Le contenu peut être consulté ici.

Pour obtenir les dernières informations de presse de l'entreprise, y compris les dernières mises à jour des contenus What's New in the USA et America250, veuillez consulter www.thebrandusa.com/press.

Pour en savoir plus sur Brand USA, consultez le site TheBrandUSA.com. Des idées de voyage aux États-Unis et des ressources pour l'organisation de voyages sont disponibles sur le site AmericatheBeautiful.com.

Note à la rédaction

Le dossier de presse de Brand USA, comprenant des photos en haute résolution, est disponible ici.

À PROPOS DE BRAND USA

Brand USA a pour mission de stimuler la croissance économique et la prospérité des communautés à travers les États-Unis en attirant des voyageurs internationaux à fort impact par le biais d'un marketing stratégique et d'une communication sur les politiques touristiques.

Créée en vertu de la loi sur la promotion du tourisme, Brand USA fonctionne sans frais pour les contribuables américains. L'organisme national de promotion touristique est financé par les contributions des offices de tourisme, des marques de voyage et d'autres entités non fédérales, complétées par une partie des frais payés par les touristes internationaux dans le cadre du système électronique d'autorisation de voyage (ESTA).

Selon des études indépendantes menées par Tourism Economics, au cours des 13 dernières années, Brand USA a attiré 11,3 millions de visiteurs internationaux supplémentaires qui ont dépensé 38,1 milliards de dollars aux États-Unis, ce qui a eu un impact économique total de 82,9 milliards de dollars et a permis de maintenir en moyenne plus de 40 000 emplois chaque année. Ces efforts ont généré près de 11 milliards de dollars de recettes fiscales attribuables aux niveaux fédéral, des États et local.

CONTACTS AVEC LES MÉDIAS

Chris Heywood

Brand USA Global Communications

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Tyler Lehner

Edelman

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