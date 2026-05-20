BRAND USA PRESENTA NUEVAS INICIATIVAS PARA DESARROLLAR LA CONFIANZA DE LOS VIAJEROS E INSPIRAR LA VISITA INTERNACIONAL DURANTE UN AÑO CLAVE PARA EL TURISMO ESTADOUNIDENSE

"Get Facts. Get Going." establece una fuente única de información para viajeros internacionales; "American Originals" destaca a las personas y los lugares que dieron origen a los estilos, sonidos y sabores que el mundo ama.

FORT LAUDERDALE, Florida y FRANKFURT, Alemania, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Fred Dixon, el presidente y director ejecutivo de Brand USA, anunció esta semana una importante expansión de la plataforma de marca America the Beautiful de la organización. Dos nuevas iniciativas de apoyo amplían el mensaje de la organización: Get Facts. Get Going., (Conoce los datos. A viajar) una iniciativa continua diseñada para proporcionar información en tiempo real sobre políticas de visa e ingreso, tarifas y más, con el fin de combatir percepciones erróneas; y American Originals, una nueva serie de contenidos y narrativas que destaca a las personas, lugares y experiencias exclusivamente estadounidenses.

Infórmate antes de viajar Speed Speed Viaja con confianza a los EE. UU. (PRNewsfoto/Brand USA) Conoce los datos. A viajar. (PRNewsfoto/Brand USA)

Las nuevas iniciativas que se anuncian esta semana en el evento de la IPW (International Pow Wow, feria internacional de turismo receptivo) de la U.S. Travel Association celebrado en Fort Lauderdale, Florida, dirigidas al turismo de ocio, y en la IMEX (International Meetings & Events Exhibition, feria internacional de reuniones y eventos) en Frankfurt, Alemania, orientadas a los eventos de negocios internacionales, reflejan el enfoque de la organización en impulsar la demanda de viajes internacionales y aumentar las exportaciones turísticas que impactan en la economía de Estados Unidos y sus comunidades. El anuncio llega en un momento en que Estados Unidos se prepara para ser sede de importantes eventos a partir del próximo mes, incluyendo la Copa Mundial de la FIFA, el 250.º aniversario de Estados Unidos y el centenario de la Ruta 66.

"En línea con nuestra misión de impulsar la economía de Estados Unidos a través de las exportaciones turísticas, tenemos la oportunidad de seguir fortaleciendo la confianza de los viajeros e inspirar las visitas", afirmó Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de Brand USA. "Con nuestra plataforma expandida, presentamos American Originals, que destaca a las personas y los lugares que dieron origen a los estilos, sonidos y sabores que el mundo ama, mientras Get Facts. Get Going. sirve como una fuente única de información para abordar directamente las percepciones erróneas. Queremos que los visitantes internacionales sepan que estamos abiertos al turismo y que los recibimos con una cálida bienvenida".

ECOSISTEMA DE AMERICA THE BEAUTIFUL

Desde su lanzamiento global en octubre pasado, America the Beautiful ha servido como la campaña y plataforma insignia de Brand USA, inspirando a audiencias internacionales. Las encuestas mensuales muestran que siete de cada diez encuestados dicen que la campaña influencia de manera positiva su interés en visitar los Estados Unidos.

Brand USA ahora está ampliando esa base con dos nuevas iniciativas, cada una cumpliendo un rol distinto e igualmente importante. America the Beautiful inspira. American Originals impulsa la consideración y Get Facts. Get Going. favorece la conversión al disipar las percepciones de barreras logísticas.

Operando bajo un único marco estratégico basado en datos, Brand USA también ha creado nuevas oportunidades de integración con sus socios de destino, como Dakota del Sur y Alabama, y con marcas corporativas como Hilton, con más por venir. Las nuevas integraciones están diseñadas para ampliar el alcance, mejorar la eficiencia de la segmentación y aumentar la visibilidad tanto de la plataforma como de los socios.

GET FACTS. GET GOING.

La ampliación llega en un momento necesario. Las percepciones erróneas sobre los requisitos de visa, los procedimientos de ingreso, las tarifas —como las de integridad de la visa y los precios de los parques nacionales— y las políticas de control han generado confusión entre algunos viajeros internacionales; y hasta ahora, no existía un recurso único y fácil de usar que reuniera toda esta información en un solo lugar. Con el lema "Travel with Confidence to the USA", la iniciativa aborda una serie de percepciones erróneas que circulan en redes sociales y en mercados internacionales, incluyendo información desactualizada o incompleta. En cada caso, los hechos cuentan una historia mucho más acogedora que la que los viajeros escuchan. Para responder a este contexto, Brand USA está publicando un conjunto completo de datos, disponible en visittheusa.com/entry.

Get Facts. Get Going. funciona como una iniciativa siempre activa y en actualización continua, como un esfuerzo integrado de marketing, comunicación y relaciones comerciales que alcanza a audiencias internacionales a través de medios pago en mercados globales clave; contenido en tiempo real distribuido mediante sistemas globales de distribución; interacción directa con el sector turístico a través del programa de capacitación para agentes del USA Discovery Program de Brand USA; y testimonios a través del programa Visiting Journalists Program de la organización.

Como una ampliación de estos esfuerzos, Brand USA mantiene una alianza continua con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para facilitar y ampliar las inscripciones en Global Entry en mercados internacionales. Representantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés) estarán presentes esta semana en IPW, en el stand de Brand USA, para responder preguntas y brindar actualizaciones sobre los programas de viajeros confiables.

"Las mejoras tecnológicas, incluyendo Mobile Passport Control y la expansión de programas de viajeros confiables como Global Entry, están haciendo que el proceso de ingreso sea más fluido que nunca", señaló Dixon. "Queremos poner esa realidad en primer plano junto con nuestro nuevo recurso, Get Facts. Get Going., para que los visitantes puedan viajar con confianza a los EE. UU.".

AMERICAN ORIGINALS

Además de fortalecer la confianza en los viajes, Brand USA continúa ampliando su narrativa con la introducción de American Originals.

"Este nuevo contenido presenta a las personas, los lugares y las tradiciones que han influido en el mundo y que son únicos de Estados Unidos a través de narrativas en estilo de diario de viaje que despiertan la exploración y ayudan a los viajeros a construir sus vacaciones soñadas definitivas", afirmó Dixon. "American Originals destaca tendencias como el set-jetting, el turismo gastronómico, el entretenimiento en vivo y más, y se inaugura con contenidos destacados sobre Monument Valley, Memphis, Texas y la ciudad de Nueva York".

La serie también funciona como un homenaje al 250.º aniversario de Estados Unidos, al celebrar experiencias exclusivamente estadounidenses, y continuará expandiéndose hacia 2027 y más allá. El contenido se puede ver aquí.

Para obtener la información más reciente de la organización, incluyendo sus últimas actualizaciones de What's New in the USA y contenido de America250, visite www.thebrandusa.com/press.

Para obtener más información sobre Brand USA, visite TheBrandUSA.com. Las ideas de viaje por Estados Unidos y los recursos de planificación de viajes están disponibles en AmericatheBeautiful.com.

Nota para el editor

El kit de prensa de Brand USA, que incluye fotos en alta resolución, está disponible aquí.

ACERCA DE BRAND USA

La misión de Brand USA es impulsar el crecimiento económico y la prosperidad de las comunidades en todo Estados Unidos, atrayendo viajeros internacionales de alto impacto mediante marketing estratégico y comunicaciones sobre políticas de viajes.

Creada por la Ley de Promoción de Viajes, Brand USA opera sin costo para los contribuyentes estadounidenses. La organización nacional de marketing de destinos se financia mediante contribuciones de oficinas de turismo, marcas del sector de viajes y otras entidades no federales, que son equiparadas por una parte de la tarifa pagada por los visitantes internacionales a través del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje.

Según estudios independientes de Tourism Economics, en los últimos 13 años Brand USA ha impulsado 11,3 millones de visitantes internacionales adicionales que gastaron 38.100 millones de dólares en Estados Unidos, lo que generó un impacto económico total de 82.900 millones de dólares y sostuvo un promedio de más de 40.000 empleos por año. Estos esfuerzos han generado cerca de 11 mil millones de dólares en ingresos fiscales atribuibles a nivel federal, estatal y local.

CONTACTOS PARA LOS MEDIOS

Chris Heywood

Comunicaciones Globales de Brand USA

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Tyler Lehner

Edelman

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FUENTE Brand USA