Brasil melhora sua fluência em inglês e sobe seis posições em ranking global

País alcança a 75ª colocação entre 123 países avaliados

SÃO PAULO, 19 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Brasil avançou seis posições e alcançou o 75º lugar no Índice de Proficiência em Inglês (EPI) da EF Education First, que avaliou 123 países e territórios. A edição contou com 2,2 milhões de participantes que não têm o inglês como língua nativa. Em 2024, o Brasil ocupava a 81ª colocação. O estudo aponta que a proficiência no idioma fortalece o comércio internacional, amplia a competitividade em serviços e contribui para a formação de profissionais mais inovadores e colaborativos.

A média brasileira foi de 482 pontos, nível considerado suficiente para tarefas cotidianas, como se comunicar como turista, interagir com colegas de trabalho e compreender mensagens simples.

A Holanda lidera a edição 2025, seguida por Croácia e Áustria. A Alemanha aparece em quarto lugar, com um dos avanços mais expressivos da Europa. Os resultados mostram que a fala permanece o maior desafio global, com mais da metade dos países apresentando desempenho mais fraco nessa habilidade. O ranking completo estará disponível no dia 19 de novembro.

"A educação é o alicerce do progresso humano e social. Investir em comunicação é investir na capacidade das pessoas de se conectarem e colaborarem. Em um momento em que a tecnologia redefine o trabalho, a comunicação se torna essencial para que indivíduos e organizações prosperem globalmente", afirma Peter Burman, presidente global da EF Corporate Learning.

Segundo Christopher McCormick, diretor Acadêmico do Efekta Education Group, o aprendizado de inglês vive uma transformação impulsionada pela IA. "Plataformas como as da Efekta já oferecem experiências personalizadas para diferentes idades e ocupações. Essa democratização do ensino de idiomas tem potencial para reduzir desigualdades e ampliar oportunidades profissionais."

Para Eduardo Santos, diretor-geral da EF Corporate Learning na América Latina, tecnologia e pedagogia avançam juntas. "A metodologia da EF torna o aprendizado mais envolvente e eficaz. Nossa assistente de aprendizagem com inteligência artificial, já disponível para 4 milhões de alunos, acelera a proficiência e potencializa o papel do professor."

América Latina apresenta avanços e desigualdades persistentes

A América Latina registrou melhora geral, especialmente na América do Sul. No entanto, jovens continuam em desvantagem em relação aos adultos, com diferenças que chegam a quase 100 pontos em alguns países — uma das maiores do mundo. Diferenças de gênero também seguem elevadas na região, com homens apresentando desempenho superior em todos os países, exceto na Argentina.

Principais achados do estudo:

Fala é o maior desafio global: mais da metade dos países apresenta desempenho mais fraco nessa habilidade.

Lacunas entre habilidades persistem: mesmo em países com boa proficiência geral, há variações significativas entre leitura, escrita, fala e escuta.

Diferenças de gênero diminuem globalmente: porém, aumentaram ligeiramente no Oriente Médio.

Jovens seguem abaixo do pré-pandemia: mas no Brasil houve recuperação após a queda de 2024.

Destaques regionais: Europa estável; Ásia com menor variação entre habilidades; América Latina com maior disparidade entre idades; África permanece a região mais heterogênea.

Metodologia

O EPI é conduzido pela EF desde 2011, com base no EF SET — teste gratuito e online que classifica países em cinco faixas de proficiência. A edição 2025 incorpora, pela primeira vez, avaliações de fala e escrita realizadas com tecnologia de IA desenvolvida pelo Efekta Education Group.

