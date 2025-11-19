EF English Proficiency Index 2025: Deutschland verpasst im weltweiten Ranking zu Englischkenntnissen knapp die Top 3

Deutschland klettert von Platz 10 auf Platz 4, Frauen und Männer fast gleichauf, Sprachkompetenz junger Erwachsener bleibt niedrig



DÜSSELDORF, Deutschland, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- EF (Education First), der führende Sprach- und Bildungsreiseanbieter, veröffentlicht die diesjährige Ausgabe seines EF English Proficiency Index (EF EPI). Der EF EPI ist die größte internationale Sprachstudie über die weltweiten Englischkenntnisse Erwachsener in 123 Ländern und Regionen und basiert auf den Daten von 2,2 Millionen Teilnehmenden der EF Skills Evaluation Technology (EF SET).*

The EF English Proficiency Index is an annual ranking of countries, regions and capital cities by English skills.

Die diesjährige Ausgabe setzt Meilensteine: Deutschland verbessert sich im weltweiten Vergleich von Platz 10 auf Platz 4 und rückt damit näher an die Spitzengruppe um die Niederlande (Platz 1), Kroatien (Platz 2) und Österreich (Platz 3) heran.

„Englisch bleibt die am weitesten verbreitete Sprache für internationale Kommunikation. Dass Deutschland in diesem Jahr auf Platz 4 im weltweiten Vergleich aufsteigt, zeigt, wie sehr sich Investitionen in Sprachkompetenz und Bildung auszahlen. In einer Zeit, in der sich die Welt im Wandel befindet, bildet die englische Sprache weiterhin eine Brücke zwischen Menschen, Kulturen, Wirtschaft und Wissenschaft. Diese Brücke ist wichtiger denn je", so Hedieh Heller, EF Deutschland Geschäftsführerin.

Erstmals wurden neben dem Hör- und Leseverständnis auch die Sprech- und Schreibfähigkeiten von Nicht-Muttersprachlern im Englischen analysiert – mithilfe der firmeneigenen KI-Technologie der Efekta Education Group, einem KI- und Technologieunternehmen von EF.

Die wichtigsten Ergebnisse des EF EPI 2025 im Überblick:

Top-Performer: Deutschland klettert auf Platz 4 und erzielt einen der größten Zuwächse in Europa. Die Niederlande bleiben auf Platz 1, gefolgt von Kroatien und Österreich, die ihre Platzierungen im Vergleich zum Vorjahr verbessern konnten.

In mehr als der Hälfte der bewerteten Länder ist Sprechen die schwächste Englischfertigkeit, neben Hören, Lesen und Schreiben. Geschlechterunterschied in Deutschland verringert sich: In den meisten Regionen der Welt nimmt der Geschlechterunterschied ab. In Deutschland liegen Frauen und Männer fast gleichauf – mit einem Punkt Vorsprung für die Frauen.

In den meisten Regionen der Welt nimmt der Geschlechterunterschied ab. In Deutschland liegen Frauen und Männer fast gleichauf – mit einem Punkt Vorsprung für die Frauen. Junge Erwachsene unter 20 schneiden in Deutschland unterdurchschnittlich ab: Entgegen den Erwartungen hat sich ihr Englischlevel nach der Pandemie noch nicht vollständig erholt.

Entgegen den Erwartungen hat sich ihr Englischlevel nach der Pandemie noch nicht vollständig erholt. Länder Highlights:

- Innerhalb der EU weisen Italien (513 Punkte), Frankreich (539 Punkte) und Spanien (540 Punkte) mittlere Englischkenntnisse auf. Deutschland bewegt sich hingegen im Bereich „Sehr gute Kenntnisse" (615 Punkte).

- Innerhalb der DACH-Region liegt Österreich auf Platz 1, gefolgt von Deutschland auf Platz 2 und der Schweiz auf Platz 3.

- Obwohl Deutschland beim Schreiben und Sprechen bessere Ergebnisse als die Niederlande erzielt, bleiben die Niederlande wie im Vorjahr Spitzenreiter.

„Die Ergebnisse zeigen auch, wie eng Englischkenntnisse mit wirtschaftlichen Chancen und internationaler Vernetzung verbunden sind", ergänzt Kate Bell, Autorin des EF EPI. „Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz ist Englisch nicht nur eine wichtige Voraussetzung, sondern Grundlage, um die Zukunft aktiv mitzugestalten – zumal führende KI-Tools überwiegend auf Englisch entwickelt werden."

Den vollständigen Report können Sie hier herunterladen: www.ef.de/epi

* Der EF SET ist der weltweit größte kostenlose Englischtest für Einzelpersonen und Organisationen. Er orientiert sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER, englisch: CEFR) und ermöglicht so eine verlässliche Bewertung der Sprachkenntnisse für Millionen von Menschen.

Über EF

EF (Education First) wurde 1965 gegründet und ist ein globales Netzwerk von Bildungsunternehmen mit dem gemeinsamen Ziel, durch Bildung neue Horizonte zu eröffnen. EF bietet Sprachkurse, Kulturaustausch, Schul- und Hochschulabschlüsse sowie Bildungsreisen.

Über Efekta

Efekta ist ein innovatives Technologieunternehmen und weltweit führender Anbieter von KI-gestützter Lerntechnologie – mit dem Ziel, Bildungsergebnisse zu verbessern. Efekta unterstützt Lehrkräfte und hilft Lernenden, schneller zu lernen, indem Lernen erschwinglich, personalisiert und zugänglich für öffentliche und private Schulen, Universitäten sowie globale Unternehmen gemacht wird.

