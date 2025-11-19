Wereldwijd is Nederland opnieuw nummer één in Engels, maar spreken blijft zwakste schakel

EF English Proficiency Index 2025 toont aan: Nederlanders excelleren in lezen en luisteren, maar missen nog de stap naar C2 – cruciaal voor internationale carrièregroei

AMSTERDAM, 19 november 2025 /PRNewswire/ -- EF (Education First), wereldwijde aanbieder van internationale en cultureel verrijkende taalcursussen, presenteert de EF English Proficiency Index 2025 (EF EPI) – 's werelds meest uitgebreide ranglijst van Engelse taalvaardigheid onder volwassenen in 123 landen en regio's.

De resultaten laten zien dat de Engelse taal wereldwijd in beweging is: terwijl vrouwen de taal steeds beter beheersen en de genderkloof kleiner wordt, blijft de vaardigheidskloof tussen landen groot. Opvallend is dat jongeren onder de 25 jaar niet herstellen van de terugval in taalvaardigheid sinds de pandemie.

De EF EPI 2025 is gebaseerd op data van 2,2 miljoen EF SET-testafnames wereldwijd. De EF Skills Evaluation Technology (EF SET) is de grootste gratis Engelse taaltest ter wereld en maakt betrouwbare beoordeling toegankelijk voor miljoenen mensen.

Voor het eerst evalueert EF dit jaar ook spreek- en schrijfvaardigheden met behulp van AI-technologie van Efekta Education Group. "Deze innovatie, biedt een vollediger beeld van iemands Engelse taalniveau en legt meer nadruk op echte communicatieve vaardigheden," zegt Kate Bell, auteur van het rapport.

Belangrijkste inzichten uit de EF EPI 2025

Nederland blijft voor de zesde keer op rij nummer één in Engels met een gemiddelde score van ruim C1-niveau. Nederland wordt gevolgd door Kroatië en Oostenrijk . Duitsland stijgt naar plek vier – een van de sterkste stijgers in Europa.

Nederland wordt gevolgd door en . stijgt naar plek vier – een van de sterkste stijgers in Europa. Ondanks de nummer één positie, laat het rapport nog duidelijke ruimte voor groei zien op het gebied van spreek- en schrijfvaardigheid . In ruim de helft van de wereld is spreken de grootste uitdaging.

zien op het gebied van . In ruim de helft van de wereld is spreken de grootste uitdaging. Zelfs landen met een hoge beheersing vertonen aanzienlijke vaardigheidsverschillen . Nederlanders scoren uitstekend in luister- en leesvaardigheid , maar bij spreken en schrijven blijven ze achter bij landen als Zweden en Oostenrijk. Dat verschil lijkt klein, maar is cruciaal voor wie een internationale carrière overweegt.

. Nederlanders scoren uitstekend in , maar bij blijven ze achter bij landen als Zweden en Oostenrijk. Dat verschil lijkt klein, maar is cruciaal voor wie een internationale carrière overweegt. Genderkloof krimpt: vrouwen verbeteren hun Engelse taalvaardigheid sneller dan mannen, al blijft het verschil in het Midden-Oosten iets groter.

vrouwen verbeteren hun Engelse taalvaardigheid sneller dan mannen, al blijft het verschil in het Midden-Oosten iets groter. In Nederland blijft het Engelse taalniveau van jongeren onder de 21 jaar achter – een trend die de impact van de pandemie benadrukt.

– een trend die de impact van de pandemie benadrukt. Regionale trends: Europa stagneert, Azië toont de kleinste vaardigheidskloof, Latijns-Amerika de grootste leeftijdsverschillen, en Afrika blijft het meest divers.

Ondanks de nummer één positie van Nederland laat het rapport nog ruimte voor groei zien. Volgens EF is de stap van C1 naar C2 enorm, het vraagt om precisie, nuance en zelfverzekerdheid in communicatie. Juist die verfijning maakt het verschil voor Nederlanders die internationale carrière willen maken, van wetenschap en technologie tot diplomatie en leiderschap. Onderzoek van EF toont aan dat professionals met C2-niveau vaker internationale functies bekleden, gemiddeld hogere inkomens genereren en succesvoller zijn binnen AI- en techgedreven teams.

Engels als fundament voor de toekomst

De EF EPI 2025 laat zien dat Engels meer is dan alleen een taal: het is een sleutel tot innovatie, economische groei en internationale samenwerking. In een tijd waarin AI de wereld verandert, blijft Engels een onmisbare vaardigheid om toegang te krijgen tot kennis, technologie en nieuwe kansen. "Engels verbindt mensen, ideeën en markten," aldus Bell. "In een complexe wereld is dat belangrijker dan ooit."

