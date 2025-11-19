EF English Proficiency Index 2025 lanzado: Persisten las brechas por edad y género, mientras los lugares de trabajo impulsan mejoras en América Latina

ZÚRICH, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- EF (Education First), proveedor global de educación con inmersión cultural, presentó la edición 2025 de su EF English Proficiency Index (EF EPI), el ranking anual más completo del mundo sobre el nivel de inglés de adultos en 123 países y regiones. Los Países Bajos se mantienen en el puesto n.º 1, seguidos por Croacia y Austria.

América Latina mostró un leve avance en general, especialmente Sudamérica, pero el grupo etario más joven queda rezagado casi 100 puntos respecto de los adultos trabajadores en varios países – la brecha más amplia entre estos segmentos a nivel global. Los adultos mayores de 25 años, en promedio, registraron grandes mejoras a lo largo de los años, con lugares de trabajo que apoyan activamente el desarrollo del inglés en la región. Las diferencias de género a favor de los hombres siguen siendo más persistentes en América Latina que en otras regiones, con hombres superando a las mujeres en todos los países excepto Argentina.

El EF EPI 2025 se basa en datos de 2,2 millones de personas que rindieron el EF Skills Evaluation Technology (EF SET), el test de inglés gratuito más grande del mundo para individuos y organizaciones, que permite evaluar el idioma de forma accesible y a escala masiva.

Este año, por primera vez, las habilidades orales y escritas se evaluaron con tecnología de IA propia desarrollada por Efekta Education Group, una empresa tecnológica dentro de EF enfocada en mejorar los resultados de aprendizaje a gran escala.

"El inglés sigue siendo el idioma compartido más utilizado para la comunicación internacional. En un contexto de creciente complejidad global, su rol como puente común entre culturas, economías e ideas es más importante que nunca", señaló Kate Bell, autora del EF EPI.

Hallazgos clave:

La expresión oral sigue siendo un desafío global: En más de la mitad de los países evaluados, hablar es la habilidad más débil.

Las brechas entre habilidades son generalizadas: La mayoría de los países muestran diferencias significativas entre habilidades, especialmente aquellos con mayor dominio general. Sin embargo, cuál habilidad resulta más fuerte o más débil varía según el país, lo que sugiere que ninguna es inherentemente más difícil.

La brecha de género se reduce: La diferencia entre hombres y mujeres se está estrechando en la mayor parte del mundo, aunque se amplió ligeramente en Medio Oriente.

La juventud queda atrás: Contrario a lo esperado, los adultos menores de 25 no están repuntando tras la pandemia. En muchos países obtienen puntajes más bajos que grupos etarios mayores.

Destacados regionales: Europa se mantuvo estable; Asia mostró la menor brecha entre habilidades; América Latina registró la mayor disparidad entre edades; África siguió siendo la región más diversa.

Además del ranking, el EF EPI analiza cómo el nivel de inglés se relaciona con la innovación, las oportunidades económicas y la colaboración global. A medida que la IA transforma el trabajo y la vida, el inglés continúa siendo esencial para acceder e influir en el futuro, especialmente porque las principales herramientas de IA se desarrollan mayormente en este idioma.

Informe completo: ef.com/epi

Fundada en 1965, EF es una asociación global de empresas educativas dedicadas a abrir el mundo a través de programas de idiomas, académicos, de intercambio cultural y de viajes.

Efekta es una empresa tecnológica innovadora y el principal proveedor mundial de tecnología de aprendizaje impulsada por IA, enfocada en mejorar los resultados educativos a gran escala para estudiantes, docentes y compañías globales.

