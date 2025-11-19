Niveau d'anglais : la France fait un bond de 11 places au classement mondial EF 2025 et dépasse enfin l'Espagne et l'Italie

Après cinq ans de déclin, le niveau d'anglais des Français repart à la hausse. L'édition 2025 du baromètre EF Education First (EF EPI), la plus grande enquête mondiale sur les compétences en anglais des adultes, révèle une progression significative pour la France, qui se hisse au 38ème rang. A contre-courant de la tendance mondiale, ce sont les jeunes Français qui tirent le niveau vers le haut. L'étude met aussi en lumière une faiblesse persistante des Français, et des autres nationalités aussi, en expression et compréhension orale, démontrant la difficulté pour les systèmes éducatifs à individualiser l'enseignement des langues.

PARIS, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- EF (Education First) leader mondial de l'éducation immersive et interculturelle, publie aujourd'hui l'édition 2025 de son indice de compétence en anglais EF EPI (EF English Proficiency Index), le seul classement du niveau d'anglais des adultes dans 123 pays et régions à travers le monde.

Après 5 année de baisse, le niveau d'anglais de la France augmente enfin cette année de façon significative (539 points, +15 points par rapport à 2024) passant ainsi à la 38ème position (49ème l'an passé) devant l'Espagne et l'Italie.

The EF English Proficiency Index is an annual ranking of countries, regions and capital cities by English skills.

Focus France

L'expression orale, talon d'Achille des Français : le score moyen des Français en expression orale est inférieur de 98 points à leur score en compréhension écrite. C'est l'un des plus grands écarts observés parmi les pays européens, confirmant le cliché d'un Français qui comprend l'anglais mais n'ose pas le parler. Les jeunes Français, une exception qui donne de l'espoir : Alors que le niveau d'anglais des 18-20 ans baisse dans le monde entier, la France fait figure d'exception. La tranche d'âge des 21-25 ans présente le meilleur niveau d'anglais du pays, contrairement à la tendance mondiale où les 30-40 ans sont les plus performants. Le top 3 des régions et des villes où l'on parle le mieux anglais : Les disparités régionales restent marquées. L'Île-de-France conserve la tête du classement, suivie par l'Auvergne-Rhône-Alpes et les Pays de la Loire. Côté villes, Grenoble s'impose une nouvelle fois comme la meilleure élève, devant Lyon et Paris. L'écart de niveau entre hommes et femmes se résorbe : Si les femmes conservent un léger avantage (546 points contre 533 pour les hommes), l'écart de compétences entre les genres en France continue de se réduire, suivant la tendance mondiale.

« L'anglais demeure la langue la plus utilisée dans le monde pour la communication internationale. Dans un contexte mondial de plus en plus complexe, son rôle de passerelle entre les cultures, les économies et les idées est plus que jamais essentiel, et les Français l'ont bien compris. Les efforts collectifs pour améliorer l'enseignement de l'anglais portent leurs fruits », déclare Kate Bell, auteure du rapport EF EPI et directrice de l'évaluation chez EF.

L'expression et la compréhension orale, un défi mondial, pas uniquement pour les Français

Cette édition marque une étape importante : pour la première fois, les compétences orales et écrites sont évaluées grâce à une technologie d'intelligence artificielle exclusive développée par Efekta Education Group, filiale technologique d'EF dédiée à l'amélioration des apprentissages à grande échelle.

En France et dans plus de la moitié des pays étudiés, l'expression orale reste la compétence la plus faible avec presque 100 points d'écart entre la lecture et la discussion pour nos adultes français.

« Grâce à la technologie avancée d'Efekta, nous pouvons désormais évaluer non seulement la compréhension orale et écrite, mais aussi la manière de s'exprimer – des compétences essentielles pour favoriser la compréhension entre cultures et au-delà des frontières. L'évaluation assistée par IA nous permet de le faire avec une ampleur, une rapidité et une cohérence inédites dans le monde entier. », ajoute Kate Bell. « Cette vision plus riche et plus complète de la maîtrise de l'anglais révèle les différences entre individus et groupes, et une profonde difficulté pour les systèmes éducatifs du monde entier à accompagner la pratique orale, par définition plus sensible aux spécificités locales et individuelles.»

Focus Europe et monde

Les meilleurs résultats : Les Pays-Bas conservent la première place, suivis de la Croatie et de l'Autriche, qui gagnent toutes deux des positions. L'Allemagne grimpe à la 4 ᵉ place, enregistrant l'une des plus fortes progressions en Europe aux côtés de la France. Réduction de l'écart entre les sexes : L'écart entre hommes et femmes se réduit dans la plupart des régions du monde, bien qu'il se soit légèrement creusé au Moyen-Orient. Les jeunes à la traîne sauf en France : Les 21 - 25 ans présentent le niveau d'anglais le plus élevé en France alors que dans de nombreux pays, ils obtiennent des résultats inférieurs à ceux des tranches d'âge plus âgées. Tendances mondiales : L'Europe reste le continent le plus performant, bien qu'elle marque une stagnation ; l'Asie affiche les écarts de compétences les plus faibles ; l'Amérique latine présente les plus fortes disparités selon l'âge ; et l'Afrique demeure la région la plus hétérogène.

Téléchargez le rapport complet sur ef.fr/epi

À propos d'EF

Fondé en 1965, EF (Education First) est un groupe international d'entreprises éducatives partageant une mission commune : ouvrir le monde par l'éducation. EF Education First en France propose des séjours linguistiques, des cours de langues, des programmes d'études à l'étranger dans le monde entier.

À propos de l'Indice de Compétence en Anglais EF (EF EPI)

L'EF EPI est la plus vaste enquête mondiale sur les compétences en anglais des adultes. Publié annuellement, le rapport classe 123 pays et régions selon leur niveau d'anglais. Il analyse les tendances de la maîtrise de l'anglais à l'échelle mondiale, régionale et nationale, et explore les corrélations entre le niveau d'anglais et divers indicateurs économiques et sociaux. Le rapport 2025 est basé sur les données de 2,2 millions de personnes ayant passé le test d'anglais standardisé EF SET.

À propos d'Efekta

Efekta est une entreprise technologique innovante et le leader mondial des solutions d'apprentissage basées sur l'intelligence artificielle. Sa mission : améliorer les résultats éducatifs à grande échelle, soutenir les enseignants et aider les élèves à apprendre plus efficacement, tout en rendant un enseignement personnalisé accessible et abordable dans les écoles publiques et privées, ainsi que dans les universités.

