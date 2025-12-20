BRIAN MAY E STARMUS MARCAM 10 ANOS DA MEDALHA STEPHEN HAWKING SCIENCE COM O LANÇAMENTO DA MEDALHA JANE GOODALL EARTH

LONDRES, 20 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Esta semana, na Royal Society de Londres, membros do conselho do festival de ciência e música líder mundial STARMUS - Garik Israelian, Sir Brian May, Peter Gabriel, Lord Michael Hintze e Lord Martin Rees - foram acompanhados por membros da família de Jane Goodall e Mary Lewis, vice-presidente do Instituto Jane Goodall, para anunciar o STARMUS VIII e o lançamento da Medalha Terra Jane Goodall .

A medalha será concedida pela primeira vez no STARMUS VIII, que será sediado em Tenerife e La Palma em 2026.

Garik Israelian, Peter Gabriel, Mary Lewis, Sir Brian May, Nick Van-Lawick, Merlin Van-Lawick, Angel Van-Lawick - Jane Goodall’s grandchildren. Starmus cofounders - Peter Gabriel, Garik Israelian, Sir Brian May

O anúncio ocorreu exatamente dez anos depois que STARMUS e o professor Stephen Hawking se reuniram na Royal Society para lançar a Medalha Stephen Hawking de Comunicação Científica , marcando uma década de compromisso da STARMUS em unir ciência, arte e humanidade.

O diretor e cofundador da STARMUS, Garik Israelian, disse:

"Há dez anos, Stephen Hawking se juntou a nós para lançar uma medalha que inspirou milhões a olhar para as estrelas. Hoje, com a bênção de Jane Goodall e sua família, lançamos uma medalha que nos chama a proteger a Terra. STARMUS VIII unirá essas duas visões — a cósmica e a planetária — em uma festa dedicada à busca da verdade."

Stephen Hawking disse uma vez sobre STARMUS:

"Em um mundo assolado por tantos problemas terríveis, STARMUS oferece um raio de esperança... uma câmara de debate única para o futuro da raça humana."

Em 2026, a STARMUS celebrará o 10º aniversário da Medalha Stephen Hawking , homenageando uma década de cientistas, criadores, músicos, cineastas e comunicadores que levaram adiante a visão de Hawking - incentivando a humanidade a questionar profundamente e abraçar o poder da ciência.

Ao mesmo tempo, o festival premiará a inaugural STARMUS Jane Goodall Earth Medal, uma homenagem global que reconhece as vozes que protegem o planeta, defendem a biodiversidade e redefinem a relação da humanidade com a natureza. Aprovada e abençoada pela Dra. Jane Goodall, DBE, e sua família, a medalha amplia a missão da STARMUS para ações ambientais e humanitárias.

Jane Goodall desempenhou um papel acarinhado dentro da STARMUS como membro do Conselho Consultivo, laureada com a Medalha Hawking, oradora principal e uma fonte de inspiração - particularmente para o povo de La Palma após a erupção vulcânica. Em conversas privadas com Israelian e Mary Lewis, ela deu sua bênção para que uma medalha ambiental e humanitária levasse seu nome.

Merlin Van-Lawick, neto de Jane Goodall, disse:

"Estamos profundamente gratos por a STARMUS ter escolhido homenagear a minha avó desta forma. Apoiamos totalmente esta iniciativa, e Jane deu sua bênção a ela."

O cofundador da STARMUS, Sir Brian May, acrescentou:

"Jane Goodall e Stephen Hawking mudaram a forma como vemos o mundo — um olhando para as estrelas, o outro lembrando-nos de proteger a vida na Terra. Reunir seus legados é profundamente necessário para o nosso tempo."

