BRIAN MAY Y STARMUS MARCAN 10 AÑOS DE LA MEDALLA DE CIENCIA DE STEPHEN HAWKING CON EL LANZAMIENTO DE LA MEDALLA DE LA TIERRA DE JANE GOODALL

LONDRES, 20 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Esta semana en la Royal Society de Londres, miembros de la junta directiva del festival de ciencia y música líder en el mundo Starmus -Garik Israelian, Sir Brian May, Peter Gabriel, Lord Michael Hintze y Lord Martin Rees- se unieron a miembros de la familia de Jane Goodall y Mary Lewis, vicepresidenta del Instituto Jane Goodall, para anunciar Starmus VIII y el lanzamiento de la Jane Goodall Earth Medal.

La medalla se entregará por primera vez en STARMUS VIII, que se celebrará en Tenerife y La Palma en 2026.

El anuncio tuvo lugar exactamente diez años después de que STARMUS y el profesor Stephen Hawking se reunieran en la Royal Society para lanzar la Medalla Stephen Hawking para la Comunicación Científica , marcando una década del compromiso de STARMUS por unir la ciencia, el arte y la humanidad.

El director y cofundador de STARMUS, Garik Israelian, dijo:

"Hace diez años, Stephen Hawking se unió a nosotros para lanzar una medalla que inspiró a millones a mirar a las estrellas. Hoy, con la bendición de Jane Goodall y su familia, lanzamos una medalla que nos llama a proteger la Tierra. Starmus VIII unirá estas dos visiones — la cósmica y la planetaria — en un festival dedicado a la búsqueda de la verdad ".

Stephen Hawking dijo una vez sobre Starmus:

"En un mundo acosado por tantos problemas terribles, Starmus ofrece un rayo de esperanza... una cámara de debate única para el futuro de la raza humana".

En 2026, Starmus celebrará el décimo aniversario de la Medalla Stephen Hawking , en honor a una década de científicos, creadores, músicos, cineastas y comunicadores que han llevado adelante la visión de Hawking, alentando a la humanidad a cuestionar profundamente y abrazar el poder de la ciencia.

Al mismo tiempo, el festival otorgará la Medalla de la Tierra inaugural STARMUS Jane Goodall , un honor global que reconoce a las voces que protegen el planeta, defienden la biodiversidad y redefinen la relación de la humanidad con la naturaleza. Aprobada y bendecida por la Dra. Jane Goodall, DBE y su familia, la medalla extiende la misión de STARMUS a la acción ambiental y humanitaria.

Jane Goodall desempeñó un preciado papel dentro de STARMUS como miembro de la Junta Asesora, ganadora de la Medalla Hawking, oradora principal y fuente de inspiración, particularmente para la gente de La Palma después de la erupción volcánica. En conversaciones privadas con Israelian y Mary Lewis, dio su bendición para que una medalla ambiental y humanitaria llevara su nombre.

Merlin Van-Lawick, nieto de Jane Goodall, dijo:

"Estamos profundamente agradecidos de que Starmus haya elegido honrar a mi abuela de esta manera. Apoyamos plenamente esta iniciativa y Jane le ha dado su bendición ".

El cofundador de Starmus, Sir Brian May, agregó:

"Jane Goodall y Stephen Hawking cambiaron la forma en que vemos el mundo, uno mirando a las estrellas y el otro recordándonos que debemos proteger la vida en la Tierra. Reunir sus legados es profundamente necesario para nuestro tiempo.

