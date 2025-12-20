Brian May 與 STARMUS 為紀念 Stephen Hawking Science Medal 十週年，正式推出 Jane Goodall Earth Medal

這項宣佈恰逢 STARMUS 與霍金 (Stephen Hawking) 教授十年前共同現身皇家學會，共同啟動 Stephen Hawking Medal for Science Communication 的十週年紀念，標誌著 STARMUS 致力融合科學、藝術與人文精神的十年征程。

STARMUS 董事兼共同創辦人 Garik Israelin 表示：

「十年前，霍金 (Stephen Hawking) 加入我們，共同推出一枚獎章，激勵數百萬人仰望星空。今天，在珍古德 (Jane Goodall) 和她的家人的祝福下，我們發佈了一枚獎章，呼籲我們保護地球。STARMUS VIII 會將這兩個願景 —— 宇宙與行星 —— 融合在一個致力於尋找真理的節日中。」

霍金 (Stephen Hawking) 曾對 STARMUS 說：

「在這個世界面臨著這麼多可怕的問題，STARMUS 為人類未來提供了一絲希望......為人類未來提供了一個獨特的辯論室。」

2026年，STARMUS 將慶祝 Stephen Hawking Medal 十週年，表彰十年間所有秉承霍金願景的科學家、創作者、音樂家、電影人與傳播者 —— 這些男女持續激勵人類深入探索，擁抱科學的力量。

同時，該節日將頒發第一屆 STARMUS Jane Goodall Earth Medal，這是一項全球榮譽，旨在表揚保護地球、保護生物多樣性以及重新定義人類與自然關係的聲音。此獎章經珍古德 (Jane Goodall) 博士 (DBE) 及其家族批准與加持，將 STARMUS 的使命延伸至環境保護與人道行動領域。

珍古德 (Jane Goodall) 曾在 STARMUS 中擔任諮詢委員會成員、是霍金獎章獲獎者、主題演講者和靈感來源 ── 尤其是對於火山爆發後的拉帕爾馬島市民來說。在與以色列人和 Mary Lewis, 的私人對話中，她同意以自己的名字命名一項環境與人道主義獎章。

Merlin Van-Lawick是珍古德 (Jane Goodall) 的孫子，他說：

「我們由衷感謝 STARMUS 選擇以這種方式向我的祖母致敬。我們完全支持這項倡議，而 Jane 也給予了她的祝福。」

STARMUS 共同創辦人 Brian May 爵士補充說：

「珍古德 (Jane Goodall) 和霍金 (Stephen Hawking) 改變了我們看待世界的方式——前者透過仰望星空，後者則提醒我們守護地球上的生命。將二人的傳承整合在一起，對我們的時代而言非常必要。」

