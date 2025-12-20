브라이언 메이와 스타무스, 제인 구달 지구 메달 제정과 함께 스티븐 호킹 과학 메달 10주년 기념

런던, 2025년 12월 20일 /PRNewswire/ -- 이번 주 런던 왕립학회(Royal Society)에서 세계적인 과학 음악 축제 스타무스(STARMUS)의 이사진인 가릭 이스라엘리안(Garik Israelian), 브라이언 메이(Brian May) 경, 피터 가브리엘(Peter Gabriel), 마이클 힌체(Lord Michael Hintze) 경, 마틴 리스(Lord Martin Rees) 경이 제인 구달(Jane Goodall)의 가족 및 제인 구달 연구소(Jane Goodall Institute)의 메리 루이스(Mary Lewis) 부회장과 함께 스타무스 VIII(STARMUS VIII)의 개최와 제인 구달 지구 메달(Jane Goodall Earth Medal) 제정을 발표했다.

이 메달은 2026년 테네리페와 라팔마에서 열리는 스타무스 VIII에서 처음 수여될 예정이다.

Garik Israelian, Peter Gabriel, Mary Lewis, Sir Brian May, Nick Van-Lawick, Merlin Van-Lawick, Angel Van-Lawick - Jane Goodall’s grandchildren. Starmus cofounders - Peter Gabriel, Garik Israelian, Sir Brian May

이번 발표는 스타무스와 스티븐 호킹(Stephen Hawking) 교수가 왕립학회에 함께 서서 스티븐 호킹 과학 커뮤니케이션 메달(Stephen Hawking Medal for Science Communication)을 제정한 지 정확히 10년 만에 진행된 것으로, 과학과 예술, 인류를 하나로 잇고자 했던 스타무스의 10년 여정을 기념하는 의미를 담고 있다.

스타무스 설립자인 가릭 이스라엘리안 이사는 다음과 같이 말했다.

"10년 전 스티븐 호킹은 우리와 함께 수백만 명에게 별을 바라보도록 영감을 준 메달을 제정했다. 오늘 우리는 제인 구달과 가족의 축복 속에 지구를 보호하도록 촉구하는 메달을 제정한다. 스타무스 VIII은 진리 탐구에 헌신하는 축제 안에서 우주와 행성이라는 두 가지 비전을 하나로 통합할 것이다."

스티븐 호킹은 생전에 스타무스에 대해 이렇게 말한 바 있다.

"수많은 난제로 고통받는 이 세상에서 스타무스는 한 줄기 희망의 빛이며, 인류의 미래를 논하는 독창적인 토론의 장을 제공한다."

2026년 스타무스는 스티븐 호킹 메달 10주년을 기념해 인류가 깊이 탐구하고 과학의 힘을 받아들이도록 장려했던 호킹 교수의 비전을 이어온 과학자, 창작자, 음악가, 영화 제작자, 커뮤니케이터들의 지난 10년을 기릴 예정이다.

동시에 이번 축제에서는 지구를 보호하고 생물 다양성을 수호하며 인류와 자연의 관계를 재정립하는 목소리를 기리는 세계적인 상인 제1회 스타무스 제인 구달 지구 메달을 수여한다. 대영제국 훈장 수훈자인 제인 구달 박사와 가족의 승인과 축복을 받은 이 메달은 스타무스의 사명을 환경 및 인도주의적 활동으로 확장하는 계기가 될 것이다.

제인 구달은 그동안 스타무스 자문위원, 호킹 메달 수상자, 기조연설자로서 스타무스 내에서 핵심적인 역할을 해왔으며, 특히 화산 폭발로 시름에 잠겼던 라팔마 주민들에게 큰 영감을 주었다. 구달은 이스라엘리안 및 메리 루이스와의 사적인 대화에서 자신의 이름을 딴 환경 및 인도주의 메달 제정을 흔쾌히 승낙했다.

제인 구달의 손자인 멀린 반 라윅(Merlin Van-Lawick)은 다음과 같이 말했다.

"스타무스가 할머니를 이런 방식으로 기리기로 결정해 깊이 감사드린다. 우리는 이 이니셔티브를 전적으로 지지하며, 할머니도 이를 축복했다."

스타무스 공동 설립자 브라이언 메이 경은 다음과 같이 덧붙였다.

"제인 구달과 스티븐 호킹은 세상을 보는 우리의 시각을 바꿨다. 한 사람은 별을 바라보게 했고, 다른 한 사람은 지구의 생명을 보호해야 함을 상기시켰다. 이들의 유산을 하나로 모으는 일은 우리 시대에 절실히 필요하다."

