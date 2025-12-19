BRIAN MAY ET STARMUS FÊTENT LES 10 ANS DE LA MÉDAILLE SCIENTIFIQUE STEPHEN HAWKING EN LANÇANT LA MÉDAILLE DE LA TERRE JANE GOODALL

LONDRES, 19 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Cette semaine à la Royal Society de Londres, les membres du conseil d'administration du festival scientifique et musical de premier plan STARMUS (Garik Israelian, Sir Brian May, Peter Gabriel, Lord Michael Hintze et Lord Martin Rees) se sont joints aux membres de la famille de Jane Goodall et à Mary Lewis, vice-présidente de l'Institut Jane Goodall, pour annoncer STARMUS VIII et la création de la médaille de la Terre Jane Goodall.

Garik Israelian, Peter Gabriel, Mary Lewis et Sir Brian May en compagnie des petits-enfants de Jane Goodall : Nick Van-Lawick, Merlin Van-Lawick et Angel Van-Lawick Les cofondateurs de Starmus : Peter Gabriel, Garik Israelian et Sir Brian May

La médaille sera décernée pour la première fois lors du festival STARMUS VIII, qui se tiendra à Tenerife et La Palma en 2026.

L'annonce a eu lieu exactement dix ans après le lancement conjoint par STARMUS et le professeur Stephen Hawking, à la Royal Society, de la médaille Stephen Hawking de la communication scientifique, et célèbre ainsi toute une décennie de travail de STARMUS au service de l'union entre la science, l'art et l'humanité.

Le directeur et cofondateur de STARMUS, Garik Israelian, a déclaré :

« Il y a dix ans, Stephen Hawking s'est associé à nous pour créer une médaille qui a incité des millions de gens à regarder les étoiles. Aujourd'hui, avec l'aval de Jane Goodall et de sa famille, nous lançons une médaille qui nous appelle à protéger la Terre. STARMUS VIII réunira ces deux visions, cosmique et planétaire, dans un festival dédié à la recherche de la vérité. »

Stephen Hawking a un jour commenté le festival STARMUS en ces termes :

« Dans un monde assailli par tant de problèmes terribles, STARMUS fait naître une lueur d'espoir... et ouvre une chambre de débats unique pour l'avenir de la race humaine. »

En 2026, STARMUS fêtera le 10e anniversaire de la médaille Stephen Hawking par un hommage aux scientifiques, créateurs, musiciens, réalisateurs et communicants de la décennie qui ont perpétué la vision de Hawking en encourageant l'humanité à s'interroger profondément et à faire confiance au pouvoir de la science.

En parallèle, le festival décernera la première médaille de la Terre STARMUS Jane Goodall, une distinction mondiale récompensant les personnalités qui protègent la planète, défendent la biodiversité et contribuent à redéfinir la relation entre le genre humain et la nature. Forte de l'approbation et des bons auspices de Jane Goodall, Dame Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique, et de sa famille, la médaille élargit la mission de STARMUS à l'action environnementale et humanitaire.

Membre du conseil consultatif, lauréate de la médaille Hawking, conférencière d'honneur et source d'inspiration, Jane Goodall a joué un rôle précieux au sein de STARMUS, en particulier pour les habitants de La Palma à la suite de l'éruption volcanique. Lors de conversations privées avec Garik Israelian et Mary Lewis, elle a accueilli avec enthousiasme l'idée qu'une médaille saluant les actions environnementales et humanitaires porte son nom.

Merlin Van-Lawick, petit-fils de Jane Goodall, a déclaré :

« Nous remercions profondément STARMUS d'avoir choisi d'honorer notre grand-mère de cette manière. Nous soutenons pleinement cette initiative, à laquelle Jane a donné sa bénédiction. »

Le cofondateur de STARMUS, Sir Brian May, a ajouté :

« Jane Goodall et Stephen Hawking ont changé notre façon d'appréhender le monde, l'un en regardant les étoiles, l'autre en nous rappelant de protéger la vie sur Terre. Il est profondément nécessaire à notre époque de réunir ces deux héritages. »

www.starmus.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2849730/Starmus_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2849729/Starmus_2.jpg