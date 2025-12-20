Brian May y STARMUS lanzan la Medalla de la Tierra Jane Goodall

-Brian May y STARMUS conmemoran los 10 años de la Medalla de Ciencias Stephen Hawking con el lanzamiento de la Medalla de la Tierra Jane Goodall

LONDRES, 20 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Esta semana, en la Royal Society de Londres, los miembros de la junta directiva del festival de música y ciencia líder mundial STARMUS (Garik Israelian, Sir Brian May, Peter Gabriel, Lord Michael Hintze y Lord Martin Rees) se reunieron con miembros de la familia de Jane Goodall y Mary Lewis, vicepresidenta del Instituto Jane Goodall, para anunciar STARMUS VIII y el lanzamiento de la Medalla de la Tierra Jane Goodall.

La medalla se entregará por primera vez en STARMUS VIII, que se celebrará en Tenerife y La Palma en 2026.

Garik Israelian, Peter Gabriel, Mary Lewis, Sir Brian May, Nick Van-Lawick, Merlin Van-Lawick, Angel Van-Lawick - Jane Goodall’s grandchildren. Starmus cofounders - Peter Gabriel, Garik Israelian, Sir Brian May

El anuncio tuvo lugar exactamente diez años después de que STARMUS y el profesor Stephen Hawking se reunieran en la Royal Society para lanzar la Medalla Stephen Hawking a la Comunicación Científica, marcando así una década del compromiso de STARMUS de unir ciencia, arte y humanidad.

El director y cofundador de STARMUS, Garik Israelian, declaró:

"Hace diez años, Stephen Hawking se unió a nosotros para lanzar una medalla que inspiró a millones de personas a mirar hacia las estrellas. Hoy, con la bendición de Jane Goodall y su familia, lanzamos una medalla que nos llama a proteger la Tierra. STARMUS VIII unirá estas dos visiones —la cósmica y la planetaria— en un festival dedicado a la búsqueda de la verdad."

Stephen Hawking dijo una vez de STARMUS:

"En un mundo asolado por tantos problemas terribles, STARMUS ofrece un rayo de esperanza... una sala de debate única para el futuro de la humanidad".

En 2026, STARMUS celebrará el décimo aniversario de la Medalla Stephen Hawking, en honor a una década de científicos, creadores, músicos, cineastas y comunicadores que han impulsado la visión de Hawking, animando a la humanidad a cuestionar profundamente y a abrazar el poder de la ciencia.

Al mismo tiempo, el festival otorgará la Medalla de la Tierra Jane Goodall de STARMUS, un honor mundial que reconoce las voces que protegen el planeta, defienden la biodiversidad y redefinen la relación de la humanidad con la naturaleza. Aprobada y bendecida por la Dra. Jane Goodall, DBE, y su familia, la medalla extiende la misión de STARMUS a la acción ambiental y humanitaria.

Jane Goodall desempeñó un papel preciado en STARMUS como miembro del Consejo Asesor, galardonada con la Medalla Hawking, conferenciante principal y fuente de inspiración, especialmente para la gente de La Palma tras la erupción volcánica. En conversaciones privadas con Israelian y Mary Lewis, dio su aprobación para que una medalla ambiental y humanitaria llevara su nombre.

Merlin Van-Lawick, nieto de Jane Goodall, declaró:

"Estamos profundamente agradecidos de que STARMUS haya decidido honrar a mi abuela de esta manera. Apoyamos plenamente esta iniciativa, y Jane la ha aprobado también".

El cofundador de STARMUS, Sir Brian May añadió:

"Jane Goodall y Stephen Hawking cambiaron nuestra forma de ver el mundo: uno al mirar las estrellas, el otro al recordarnos que debemos proteger la vida en la Tierra. Reunir sus legados es profundamente necesario para nuestra época."

www.starmus.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2849730/Starmus_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2849729/Starmus_2.jpg