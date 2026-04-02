Cango Inc. conclui investimento estratégico de US$ 65 milhões e garante financiamento de nota conversível de US$ 10 milhões para fortalecer sua posição financeira e promover a expansão em IA e energia

DALLAS, 2º de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Cango Inc. (NYSE: CANG), uma das principais mineradoras de Bitcoin que aproveita suas operações globais para desenvolver uma plataforma integrada de energia e computação em IA, anunciou hoje duas transações de capital significativas: a conclusão de um investimento estratégico de US$ 65 milhões por membros da liderança da empresa e a execução de um acordo de financiamento de nota conversível de US$ 10 milhões com a DL Holdings Group Limited (HKEX: 1709) ("DL Holdings"), um grupo de serviços financeiros listado em Hong Kong. A Empresa e a DL Holdings também firmaram um memorando de entendimento ("MOU") estabelecendo um quadro de cooperação estratégica.

Conclusão de investimento estratégico de US$ 65 milhões

De acordo com os contratos de investimento definitivos anunciados anteriormente em 12 de fevereiro de 2026, a empresa emitiu e vendeu um total de 49.242.424 ações ordinárias Classe A para duas entidades, cada uma totalmente controlada pelo Sr. Xin Jin, presidente do Conselho de Administração da empresa, e pelo Sr. Chang-Wei Chiu, diretor da empresa, respectivamente. A transação foi concluída em 31 de março de 2026, gerando recursos líquidos equivalentes a US$ 65 milhões, liquidados em USDT, reforçando a estrutura de capital da empresa e refletindo a confiança da liderança em sua direção estratégica.

Financiamento de nota conversível de US$ 10 milhões e parceria estratégica com a DL Holdings

A empresa celebrou um contrato de compra de valores mobiliários com a DL Holdings. De acordo com o SPA, a empresa emitiu e vendeu para a DL Holdings uma nota conversível de US$ 10.000.000 e uma opção de compra de até 370.370 ações ordinárias Classe A a um preço de exercício de US$ 2,70 por ação. Os recursos têm como finalidade aquisições a montante e expansão em infraestrutura de IA e computação.

A nota vence em 1º de abril de 2028, não gera juros (exceto em caso de inadimplência) e é conversível a US$ 1,62 por ação a partir de 1º de abril de 2027. A opção é exercível imediatamente e expira em 1º de abril de 2028.

Além disso, a empresa celebrou um MOU com a DL Holdings, delineando um quadro proposto de cooperação estratégica. Nos termos do MOU, a DL Holdings expressou sua intenção de realizar um ou mais investimentos estratégicos juntamente com a empresa, com valor potencial agregado de até US$ 10 milhões. Os investimentos previstos têm como objetivo apoiar as iniciativas da empresa em instalações de mineração de criptomoedas e em IA.

Essas transações representam etapas fundamentais na execução da estratégia financeira previamente divulgada pela empresa ao entrar em 2026: fortalecer o balanço patrimonial, reduzir a alavancagem e garantir liquidez para sua mudança de foco em direção à infraestrutura de IA.

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FONTE Cango Inc.