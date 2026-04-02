Cango Inc. completa una inversión estratégica de 65 millones de dólares y asegura un financiamiento de pagarés convertibles de 10 millones de dólares para fortalecer su posición financiera e impulsar la expansión en IA y energía

DALLAS, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG), empresa líder en minería de Bitcoin que aprovecha sus operaciones mundiales para desarrollar una plataforma integrada de energía y computación de IA, anunció hoy dos transacciones de capital significativas: el cierre de una inversión estratégica de 65 millones de dólares por parte de miembros líderes de la empresa y la ejecución de un acuerdo de financiamiento de pagarés convertibles por 10 millones de dólares con DL Holdings Group Limited (HKEX: 1709) ("DL Holdings"), un grupo de servicios financieros que cotiza en la bolsa de Hong Kong. La empresa y DL Holdings también han suscrito un memorándum de entendimiento ("MOU", por sus siglas en inglés) que establece un marco de cooperación estratégica.

Cierre de la inversión estratégica de 65 millones de dólares

Conforme a los acuerdos de inversión definitivos anunciados previamente el 12 de febrero de 2026, la empresa emitió y vendió un total de 49.242.424 acciones ordinarias de Clase A a dos entidades, cada una de ellas propiedad exclusiva del Sr. Xin Jin, presidente de la junta directiva de la empresa, y del Sr. Chang-Wei Chiu, director de la empresa, respectivamente. La transacción se cerró el 31 de marzo de 2026, lo cual generó ingresos netos equivalentes a 65 millones de dólares, liquidados en USDT; esto refuerza la estructura de capital de la empresa y refleja la confianza de sus líderes en su dirección estratégica.

Financiamiento de pagarés convertibles por 10 millones de dólares y alianza estratégica con DL Holdings

La empresa suscribió un acuerdo de compra de valores con DL Holdings. De conformidad con el acuerdo de compra de valores (SPA, por sus siglas en inglés), la empresa emitió y vendió a DL Holdings un pagaré convertible de 10.000.000 de dólares y una garantía para la compra de hasta 370.370 acciones ordinarias de Clase A a un precio de ejercicio de 2,70 dólares por acción. Los fondos se destinarán a adquisiciones en etapas iniciales y a la expansión en infraestructura de computación e IA.

El pagaré vence el 1 de abril de 2028, no devenga intereses (excepto en caso de incumplimiento) y es convertible a 1,62 dólares por acción a partir del 1 de abril de 2027. La garantía se puede ejercer de inmediato y expira el 1 de abril de 2028.

Además, la empresa suscribió un MOU con DL Holdings, en el que se describe el marco de cooperación estratégica propuesto. Según el MOU, DL Holdings expresó su intención de realizar una o más inversiones estratégicas junto con la empresa, con un valor potencial total de hasta 10 millones de dólares. Las inversiones previstas tienen como objetivo apoyar las iniciativas de la empresa en instalaciones de minería de criptomonedas e IA.

Estas transacciones son pasos fundamentales en la ejecución de la estrategia financiera de la empresa, previamente divulgada al inicio de 2026: fortalecer su balance general, reducir el apalancamiento y asegurar la liquidez para su transición hacia la infraestructura de IA.

Contacto: [email protected]

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FUENTE Cango Inc.