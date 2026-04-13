A subsidiária da Cango em HPC e Inferência de IA, EcoHash, inicia operações comerciais

DALLAS, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" ou a "Empresa"), mineradora líder de Bitcoin que aproveita suas operações globais para desenvolver uma plataforma integrada de computação em energia e IA, anunciou hoje o lançamento do portal digital oficial de sua subsidiária, EcoHash Technology LLC ("EcoHash" ou a "Subsidiária"). Acessível em www.ecohash.com, essa plataforma serve como interface principal para as operações de computação de alto desempenho (HPC) e inferência de IA da EcoHash. O site foi projetado para simplificar o engajamento estratégico com dois públicos-chave: desenvolvedores de IA que buscam computação de baixa latência, de origem próxima e operadores de computação intensiva em energia, que buscam caminhos modulares para diversificação de infraestrutura.

A Goldman Sachs Research prevê que a demanda de energia dos data centers nos EUA pode atingir 700 TWh até 2030, alimentada principalmente por cargas de trabalho de inferência de IA, mas a oferta máxima disponível permanece pouco acima de 300 TWh, destacando uma lacuna estrutural de cerca de 400 TWh entre a crescente demanda de computação e o atraso na implantação da infraestrutura. O EcoHash enfrenta esses desafios aproveitando a pegada energética global da Cango para implementar módulos de computação padronizados plug-and-play, em conjunto com sua plataforma proprietária EcoLink Orchestration Platform. Esse sistema integrado unifica e agenda capacidade de computação geograficamente dispersa para oferecer tempo produtivo de nível empresarial por meio de failover inteligente. O resultado: computação elástica e de baixa latência que escala perfeitamente e é ativada sob demanda.

A Cango está dedicando espaço em sua instalação de mineração própria de 50MW na Geórgia para essa iniciativa. Ao utilizar a infraestrutura existente e o acesso à energia da instalação, o local operará modelos de contêineres em série completa como um "showroom vivo." Esta instalação foi projetada não apenas para demonstrar desempenho real em diferentes configurações térmicas e de energia, mas também para servir como um hub estratégico de prova de conceito para colaboradores da indústria em todo o ecossistema de infraestrutura digital e mineração. Ao demonstrar a viabilidade comercial desses módulos plug-and-play, a Cango busca convidar parceiros globais para integrarem à rede EcoHash. Essa abordagem colaborativa visa construir uma rede de energia de IA robusta e distribuída globalmente, replicando o modelo da Geórgia em locais de alto potencial tanto dentro quanto fora da rede atual da Cango.

Jack Jin, diretor de tecnologia da EcoHash, comentou: "A EcoHash representa o veículo central da nossa estratégia para projetar uma plataforma pronta para o futuro e servir como nosso próximo motor de crescimento, entrando agora em uma fase de comercialização acelerada. Nossa camada proprietária de orquestração, o sistema nervoso central da nossa rede, foi construída para permitir uma alocação inteligente e em tempo real de recursos. Isso conecta ativos energéticos descentralizados diretamente às demandas de inferência de LLM, IA generativa e um espectro crescente de aplicações intensivas em computação à medida que nossa infraestrutura de nós cresce."

Contato: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2933411/Logo.jpg

FONTE Cango Inc.