Cango Inc. Tuntaskan Investasi Strategis US$65 Juta dan Raih Pendanaan US$10 Juta dari Obligasi Konversi guna Memperkuat Posisi Keuangan, serta Mendorong Ekspansi di Sektor AI dan Energi

DALLAS, 3 April 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG), perusahaan terkemuka yang bergerak dalam bisnis penambangan Bitcoin di sejumlah lokasi di dunia untuk mengembangkan platform energi dan komputasi AI terintegrasi, hari ini mengumumkan dua transaksi penting: investasi strategis senilai US$65,0 juta oleh jajaran pimpinan perusahaan, serta perjanjian pendanaan dalam bentuk obligasi konversi (convertible note) senilai US$10,0 juta dengan DL Holdings Group Limited (HKEX: 1709) ("DL Holdings"), perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di bursa efek Hong Kong. Cango dan DL Holdings juga telah menandatangani nota kesepahaman (MOU) untuk membangun kerangka kerja sama strategis.

Investasi Strategis Senilai US$65,0 Juta

Sesuai dengan perjanjian investasi yang sebelumnya diumumkan pada 12 Februari 2026, Cango menerbitkan dan menjual 49.242.424 saham biasa Kelas A kepada dua entitas yang masing-masing dimiliki oleh Xin Jin, Chairman, Board of Directors, dan Chang-Wei Chiu, Director. Transaksi ini diselesaikan pada 31 Maret 2026 dan menghasilkan pendanaan setara US$65,0 juta yang dibayarkan dalam USDT. Langkah tersebut memperkuat struktur permodalan Cango sekaligus mencerminkan kepercayaan manajemen terhadap arah strategis perusahaan.

Pendanaan US$10 Juta dari Obligasi Konversi dan Kemitraan Strategis dengan DL Holdings

Cango menandatangani perjanjian jual-beli surat berharga dengan DL Holdings. Berdasarkan perjanjian tersebut, Cango menerbitkan dan menjual obligasi konversi senilai US$10.000.000 kepada DL Holdings, beserta waran untuk membeli hingga 370.370 saham biasa Kelas A dengan harga pelaksanaan US$2,70 per saham. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk akuisisi di sektor hulu, serta ekspansi ke infrastruktur AI dan komputasi.

Obligasi konversi ini akan jatuh tempo pada 1 April 2028, tanpa bunga (kecuali dalam kondisi wanprestasi), dan dapat dikonversi menjadi saham dengan harga US$1,62 per saham mulai 1 April 2027. Waran tersebut dapat dieksekusi segera dengan masa berlaku hingga 1 April 2028.

Selain itu, Cango juga menandatangani MOU dengan DL Holdings tentang rencana penyusunan kerangka kerja sama strategis. Berdasarkan MOU tersebut, DL Holdings berniat melakukan satu atau lebih investasi strategis bersama Cango, dengan potensi nilai total hingga US$10 juta. Investasi tersebut bertujuan mendukung inisiatif Cango di bidang fasilitas penambangan kripto dan pengembangan AI.

Transaksi ini merupakan langkah penting dalam strategi keuangan Cango untuk periode 2026, yaitu memperkuat neraca keuangan, mengurangi tingkat utang, serta memastikan likuiditas guna mendukung transformasi menuju infrastruktur AI.

