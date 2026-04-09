Cango Inc. anuncia atualização operacional de março de 2026; otimizando estrategicamente a frota de mineração e melhorando a economia de produção

DALLAS, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Cango Inc. (NYSE: CANG), uma mineradora líder de Bitcoin que aproveita suas operações globais para desenvolver uma plataforma integrada de energia e computação em IA, anunciou hoje sua atualização operacional de março de 2026. A Cango está otimizando estrategicamente suas operações de mineração para priorizar a margem de caixa em vez da escala. Isso inclui o refinamento da frota de mineração, a desativação de mineradores ineficientes, a implantação de modelos alternativos como o leasing de hashrate em regiões com altas taxas de hospedagem e a migração de capacidade para regiões com energia de menor custo.

Estratégia operacional: eficiência direcionada e mitigação de riscos

Em 31 de março de 2026, o hashrate operacional total da Cango era de 37,01 EH/s, composto pela frota principal de mineração própria e por acordos de leasing de hashrate. Esse modelo de produção enxuto prioriza a resiliência da margem em vez da escala bruta.

Categoria Hashrate (EH/s) Mineração própria 27,98 Leasing de hashrate 9,02 Hashrate operacional total 37,01

Modernização da frota e migração geográfica: A Cango está implementando de forma seletiva atualizações de hardware em partes de sua frota original. Ao implantar mineradores da série S21/S21XP especificamente em regiões com custos elevados de energia, como Paraguai e Omã, a Cango aproveita a eficiência energética superior (J/TH) para compensar os custos de eletricidade. Concomitantemente, a Cango continua migrando sua frota mais ampla para jurisdições estáveis e de menor custo.

Modelos de compartilhamento de receita: a Cango implementou um modelo de compartilhamento de receita em determinados locais de maior custo junto a parceiros de hospedagem pelo restante de seus contratos de hospedagem. Esse arranjo colaborativo alinha os interesses, garantindo que as operações permaneçam viáveis tanto para a Cango quanto para seus parceiros de hospedagem durante períodos de volatilidade do mercado.

Enquanto alguns esforços de otimização ainda estão em andamento, o foco da Cango está em garantir margens de caixa positivas em nível de site, assegurando maior proteção contra riscos para o núcleo de seu negócio de mineração.

Gestão proativa de custos

A mudança para um modelo de produção enxuto resultou em uma redução substancial nos custos unitários de produção. Em março de 2026, a Cango alcançou um custo médio em caixa por moeda de US$ 68.215,83. Isso representa uma redução de 19,3% em comparação com o custo médio em caixa de US$ 84.552 por moeda reportado no quarto trimestre de 2025. Essa base de custos aprimorada posiciona as operações de mineração da Cango em um patamar autossustentável.

Desalavancagem estratégica

Em março, a Cango concluiu a venda estratégica de 2.000 Bitcoins, utilizando os recursos para quitar empréstimos pendentes lastreados em Bitcoin. Em 31 de março de 2026, o saldo total dos empréstimos pendentes da Cango lastreados em Bitcoin era de US$ 30,6 milhões, com uma posição de tesouraria de 1.025,69 Bitcoins. Essa desalavancagem, combinada com recentes aportes de capital, incluindo um investimento de US$ 65 milhões em ações pela liderança e um título conversível de US$ 10 milhões da DL Holdings, fortalece o balanço da Cango para apoiar sua transição planejada para infraestrutura de energia e IA.

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FONTE Cango Inc.