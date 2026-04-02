Cango Inc. hoàn tất khoản đầu tư chiến lược 65 triệu USD và huy động 10 triệu USD thông qua trái phiếu chuyển đổi nhằm củng cố vị thế tài chính và thúc đẩy mở rộng sang AI và năng lượng

DALLAS, ngày 2 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG), công ty khai thác Bitcoin hàng đầu tận dụng hoạt động toàn cầu để phát triển nền tảng tích hợp năng lượng và điện toán AI, hôm nay công bố hai giao dịch vốn quan trọng: hoàn tất khoản đầu tư chiến lược trị giá 65,0 triệu USD từ các thành viên ban lãnh đạo Công ty, và ký kết thỏa thuận huy động vốn bằng trái phiếu chuyển đổi trị giá 10,0 triệu USD với DL Holdings Group Limited (HKEX: 1709) ("DL Holdings"), một tập đoàn dịch vụ tài chính niêm yết tại Hồng Kông. Công ty và DL Holdings cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ ("MOU") nhằm thiết lập một khuôn khổ hợp tác chiến lược.

Hoàn tất khoản đầu tư chiến lược 65,0 triệu USD

Theo các thỏa thuận đầu tư chính thức đã được công bố trước đó vào ngày 12 tháng 2 năm 2026, Công ty đã phát hành và bán tổng cộng 49.242.424 cổ phiếu phổ thông Loại A cho hai đơn vị, lần lượt thuộc sở hữu toàn bộ của Ông Xin Jin, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, và Ông Chang-Wei Chiu, thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Giao dịch đã hoàn tất vào ngày 31 tháng 3 năm 2026, mang lại số tiền thu ròng tương đương 65,0 triệu USD, được thanh toán bằng USDT, qua đó củng cố cấu trúc vốn của Công ty và phản ánh niềm tin của ban lãnh đạo vào định hướng chiến lược của công ty.

Huy động 10 triệu USD bằng trái phiếu chuyển đổi và thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với DL Holdings

Công ty đã ký kết thỏa thuận mua chứng khoán (SPA) với DL Holdings. Theo SPA, Công ty đã phát hành và bán cho DL Holdings một trái phiếu chuyển đổi trị giá 10.000.000 USD, kèm theo một chứng quyền mua tối đa 370.370 cổ phiếu phổ thông Loại A với giá thực hiện 2,70 USD/cổ phiếu. Nguồn vốn thu được dự kiến sẽ dành cho các thương vụ M&A chuỗi cung ứng thượng nguồn, cũng như mở rộng sang lĩnh vực AI và hạ tầng điện toán.

Trái phiếu này đáo hạn vào ngày 1 tháng 4 năm 2028, không có lãi suất (trừ trường hợp vi phạm nghĩa vụ thanh toán), và có thể được chuyển đổi với mức giá 1,62 USD/cổ phiếu kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2027. Chứng quyền có thể được thực hiện ngay lập tức và hết hạn vào ngày 1 tháng 4 năm 2028.

Ngoài ra, Công ty đã ký kết MOU với DL Holdings, trong đó đề ra khuôn khổ hợp tác chiến lược dự kiến. Theo MOU, DL Holdings bày tỏ ý định thực hiện một hoặc nhiều khoản đầu tư chiến lược cùng với Công ty, với tổng giá trị tiềm năng lên tới 10 triệu USD. Các khoản đầu tư dự kiến này nhằm hỗ trợ các sáng kiến của Công ty trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng khai thác tiền mã hóa và AI.

Các giao dịch này là những bước đi then chốt trong việc triển khai chiến lược tài chính mà Công ty đã công bố trước đó khi bước sang năm 2026: củng cố bảng cân đối kế toán, giảm đòn bẩy tài chính và đảm bảo thanh khoản cho quá trình chuyển hướng sang hạ tầng AI.

SOURCE Cango Inc.