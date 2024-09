CAPELLA BANGKOK É O NO.1 NO THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2024

Capella Bangkok (No.1) na Tailândia, recebeu o prêmio The World's Best Hotel 2024

(No.1) na Tailândia, recebeu o prêmio A lista celebra hotéis de 37 destinos em seis continentes, além de 15 novas entradas

O prêmio Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award foi para o Passalacqua (No.2), Lago

Como

foi para o (No.2), Lago Como Soneva Fushi (No.8), Maldivas recebeu o Lost Explorer Best Beach Hotel Award pelo

segundo ano consecutivo

(No.8), Maldivas recebeu o pelo segundo ano consecutivo Maroma (No.18), México, recebeu o Flor de Caña Eco Hotel Award, auditado pela

Sustainable Restaurant Association

(No.18), México, recebeu o auditado pela Sustainable Restaurant Association Bulgari Tokyo (No.22) recebeu o Nikka Best New Hotel Award

(No.22) recebeu o Sonia Cheng , CEO do Rosewood Hotel Group , recebeu o SevenRooms Icon Award

CEO do Rosewood Hotel Group recebeu o Novos prêmios incluem Ferrari Trento Most Admired Hotel Group Award, concedido a

Aman; Atlantis The Royal (No.9) em Dubai recebeu o Highest Climber Award; e Raffles

London no The OWO (No.13) ganhou o Lavazza Highest New Entry Award

LONDRES, 17 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A lista The World's 50 Best Hotels 2024 foi anunciada em uma cativante cerimônia de premiação no Guildhall, de Londres.

A inauguração destaca experiências hoteleiras excepcionais do mundo todo em uma lista que moldarão as aspirações dos consumidores, viajantes e hoteleiros em todo o mundo.

Capella Bangkok is named No.1 at The World's 50 Best Hotels awards 2024, held in London.

Veja a lista completa do The World's 50 Best Hotels 2024 aqui.

Capella Bangkok ocupa o primeiro lugar, subindo 10 lugares, era o No.11 em 2023. Inaugurado

em 2020, o Capella Bangkok está rodeado por jardins exuberantes e exala a elegância de uma

grande dama combinada com a intimidade de um hotel boutique. O No.2 e vencedor do Carlo

Alberto Best Boutique Hotel Award deste ano é o Passalacqua, situado em uma vila do século

18 às margens do Lago Como, na Itália.

A Ásia lidera com 19 hotéis classificados no total, incluindo quatro em Bangkok: Capella Bangkok

(No.1), Mandarin Oriental Bangkok (No.12), Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River

(No.14) e The Siam (No.26), enquanto o Japão tem três hotéis em destaque, incluindo o Bulgari

Tokyo (No.22), que também ganhou o Nikka Best New Hotel 2024 Award.

A Europa possui 13 hotéis vencedores, com França, Reino Unido e Itália, cada um com quatro

propriedades, incluindo Cheval Blanc Paris (No.4), Claridge's (No.11) em Londres e Four

Seasons Firenze (No.19). A América do Norte tem nove hotéis na lista, incluindo o Chablé

Yucatán (No.16) no México. Oceania e África cada um possuem quatro hotéis na lista, incluindo

The Calile (No.25) em Brisbane e Mount Nelson (No.28) na Cidade do Cabo.

Site: https://www.theworlds50best.com/hotels/

Centro de Mídia: https://mediacentre.theworlds50best.com/



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2506140/50_Best_Capella_Bangkok.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2506830/50_Best_Hotels_2024_PDF.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2485681/4894931/The_Worlds_50_Best_Hotels_2024_Logo.jpg

