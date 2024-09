Capella Bangkok 獲選為 2024 年 The World's 50 Best Hotels 2024 的 No.1

請在 此處 查看 The World's 50 Best Hotels 2024 的完整榜單。

Capella Bangkok 榮登榜首,從 2023 年的 No.11 位攀升了 10 位。Capella Bangkok 於 2020 年開業,周圍環繞著鬱鬱蔥蔥的花園,散發著高貴女士的優雅與精品酒店的親切感。Passalacqua 坐落在意大利科莫湖旁邊的 18 世紀別墅內,是今年的 No.2,同時獲得 Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award。

亞洲共有 19 間獲排名的酒店,其中包括曼谷的四間酒店:Capella Bangkok (No.1)、Mandarin Oriental Bangkok (No.12)、Four Seasons Bangkok at Chao Praya River (No.14) 和 The Siam (No.26);日本獲排名的酒店則有三間,包括 Bulgari Tokyo (No.22),此酒店亦獲得 Nikka Best New Hotel Award 2024。

歐洲擁有 13 間獲獎酒店,其中法國、英國和意大利各有四間獲獎酒店,包括 Cheval Blanc Paris (No.4)、倫敦的 Claridge's (No.11) 以及 Four Seasons Firenze (No.19)。北美洲有九間酒店上榜,包括墨西哥的 Chablé Yucatán (No.16)。大洋洲和非洲各有四間酒店上榜,包括布里斯班的 The Calile (No.25) 以及開普敦的 Mount Nelson (No.28)。

