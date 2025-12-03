EL CHATO CONQUISTA A POSIÇÃO NO.1 NO LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2025

ANTIGUA, 3 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A comunidade culinária reuniu-se pela primeira vez na cidade de Antigua, Guatemala, para a apresentação da 13ª edição do Latin America's 50 Best Restaurants 2025, patrocinada por S.Pellegrino e Acqua Panna. A lista destaca restaurantes de 21 cidades, com o El Chato em Bogotá ocupando a posição No.1. Liderado pelo chef Álvaro Clavijo, este restaurante colombiano contemporâneo foi reconhecido internacionalmente por sua excelência culinária, bem como por seu compromisso com produtores e ingredientes locais.

Para ver a lista completa de 1-50, clique aqui. 

Buenos Aires é uma potência culinária na região, com oito restaurantes classificados na lista 1-50, seguida por Lima com sete e Santiago com cinco. Kjolle (No.2) em Lima foi nomeado The Best Restaurant in Peru, enquanto Don Julio (No.3) em Buenos Aires é The Best Restaurant in Argentina.

Sete restaurantes estreiam na lista, liderados pelo Casa Las Cujas de Santiago na posição No.14, conquistando o prêmio Highest New Entry Award. Outras estreias em Santiago incluem Yum Cha (No.28), Demo Magnolia (No.31) e Karai by Mitsuharu (No.45). Entradas adicionais incluem Arami (No.48) de La Paz, El Mercado (No.27) de Buenos Aires e Afluente (No.34) de Bogotá.

Os vencedores de prêmios especiais incluem Cosme (No.9), que recebeu o Highest Climber Award, patrocinado pela Lee Kum Kee, após subir 19 posições até o No.9; Rodolfo Guzmán do Boragó (No.6) recebeu o Icon Award; Bianca Mirabili do Evvai (No.20) foi nomeada Latin America's Best Pastry Chef, patrocinada pela República del Cacao; Alejandro Chamorro do Nuema (No.10) venceu o Estrella Damm Chefs' Choice Award; Tássia Magalhães recebeu o título de Latin America's Best Female Chef; Maximiliano Pérez foi nomeado Latin America's Best Sommelier, patrocinado pela Vik; e Oda (No.76) em Bogotá venceu o Sustainable Restaurant Award.

Craig Hawtin-Butcher, Diretor Geral da 50 Best, diz: "Estamos realmente encantados em celebrar o El Chato como The Best Restaurant in Latin America 2025. Nossos mais sinceros parabéns a Álvaro Clavijo e toda a sua equipe por criarem um espaço tão especial que trouxe a culinária colombiana para a vanguarda do cenário internacional. Estendemos nossas felicitações a todos os restaurantes incluídos na lista deste ano."

A 50 Best trabalha com a Deloitte como seu parceiro oficial e independente de adjudicação para garantir a integridade da votação por meio de 300 especialistas regionais. Mais detalhes aqui.

