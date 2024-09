فندق CAPELLA BANGKOK يحتل المركز NO.1 في قائمة THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2024

فندق Capella Bangkok (No. 1) في تايلاند، يحصل على جائزة The World's Best Hotel 2024

(No. تحتفي القائمة بفنادق من 37 وجهة في ست قارات، بالإضافة إلى 15 مشاركة جديدة

فندق Passalacqua ( No.2) ، المتواجد في بحيرة كومو، يحصل على جائزة Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award

No.2) فندق Soneva Fushi (No.8) ، في جزر المالديف، يفوز بجائزة Lost Explorer Best Beach Hotel Award للعام الثاني على التوالي

(No.8) فندق Maroma (No.1 8) ، في المكسيك، يفوز بجائزة Flor de Caña Eco Hotel Award ، التي تدققها ال Sustainable Restaurant Association

(No.1 Sustainable Restaurant Association فندق Bulgari Tokyo (No.22) يفوز بِجائزة Nikka Best New Hotel Award

(No.22) Sonia Cheng ، الرئيسة التنفيذية لِـ Rosewood Hotel Group ، تتلقى جائزة SevenRooms Icon Award

Rosewood Hotel Group جائزة Ferrari Trento Most Admired Hotel Group Award، التي منحت لفندق Aman؛ كما تلقى فندق Atlantis The Royal (No.9) في دبي جائزة Highest Climber Award؛ ويفوز فندق Raffles London at The OWO (No.13) بجائزة Lavazza Highest New Entry Award

لندن, 18 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- تم الإعلان عن قائمة 2024 The World's 50 Best Hotels في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في قاعة جيلدهول 2024 Guildhallب.

ويسلط الكشف عن القائمة الضوء على التجارب الفندقية المتميزة في جميع أنحاء العالم والتي ستشكل تطلعات المستهلكين والمسافرين وأصحاب الفنادق.

Capella Bangkok is named No.1 at The World's 50 Best Hotels awards 2024, held in London.

The World's 50 Best Hotels 2024 اطلع على قائمة الكاملة من هنا.

احتل فندق Capella Bangkok المركز الأول، متقدما بِـ 10 مراكز من المركز No.11 في عام 2023. تم افتتاح Capella Bangkok في عام 2020، وتحيط به حدائق غناء، كما يمتاز بأناقة السيدة الكبرى جنبا إلى جنب مع حميمية الفندق البوتيكي. الفندق No.2 والفائز بجائزة Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award هذا العام هو Passalacqua، الذي يقع في فيلا من القرن الثامن عشر بجوار بحيرة كومو في إيطاليا.

تتصدر آسيا القائمة بإجمالي 19 فندقًا مصنفًا، بما في ذلك أربعة فنادق في بانكوك: Capella Bangkok في المركز (No.1) ، وMandarin Oriental Bangkok في المركز (No.12، و(Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River في المركز (No.14) وThe Siam في المركز (No.26) ، في حين أن اليابان لديها ثلاثة فنادق مميزة بما في ذلك Bulgari Tokyo في المركز (No.22) ، والذي يفوز أيضًا بجائزة Nikka Best New Hotel Award 2024.

تضم أوروبا 13 فندقًا فائزًا، حيث تضم كل من فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا أربعة عقارات، بما في ذلك Cheval Blanc Paris في المركز (No.4) ، وClaridge's في المركز (No.11) في لندن و Four Seasons Firenze في المركز (No.19). لأمريكا الشمالية تسعة فنادق في القائمة بما في ذلك Chablé Yucatán (No.16)في المركز في المكسيك. تمتلك كل من أوقيانوسيا وأفريقيا أربعة فنادق في القائمة، بما في ذلك The Calile في المركز (No.25) في بريسبان وMount Nelson في المركز (No.28) في كيب تاون.

