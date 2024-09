CAPELLA BANGKOK、「THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2024」でNO.1に選出

タイの Capella Bangkok (No.1)が The World's Best Hotel 2024 を受賞

(No.1)が を受賞 このリストは、6大陸37場所のホテルを称賛しており、さらに15の新しいホテルが追加

コモ湖の Passalacqua (No.2)が Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award を受賞

(No.2)が を受賞 モルディブの Soneva Fushi (No.8)が Lost Explorer Best Beach Hotel Award を2年連続で受賞

(No.8)が を2年連続で受賞 メキシコの Maroma (No.18)がサステイナブル・レストラン協会の監査を受けた Flor de Caña Eco Hotel Award を受賞

(No.18)がサステイナブル・レストラン協会の監査を受けた を受賞 Bulgari Tokyo (No.22)が Nikka Best New Hotel Award を受賞

(No.22)が を受賞 Rosewood Hotel GroupのCEOである Sonia Cheng が SevenRooms Icon Award を受賞

が を受賞 新たな受賞には、Amanが受賞したFerrari Trento Most Admired Hotel Group Award、ドバイのAtlantis The Royal(No.9)が受賞したHighest Climber Award、そしてRaffles London at The OWO(No.13)が受賞したLavazza Highest New Entry Awardが含まれる

ロンドン, 2024年9月18日 /PRNewswire/ -- ロンドンのGuildhallで開催されたきらびやかな授賞式で、「The World's 50 Best Hotels 2024」が発表されました。

この発表は、消費者、旅行者、ホテル経営者の希望を形作る世界中の優れたホテル体験を明らかにしています。

Capella Bangkok is named No.1 at The World's 50 Best Hotels awards 2024, held in London.

「The World's 50 Best Hotels 2024」の全リストはこちらをご覧ください。

Capella Bangkokはトップの座を獲得し、2023年のNo.11から10位上昇しました。2020年に開業したCapella Bangkokは、緑豊かな庭園に囲まれ、高級ホテルの優雅さとブティックホテルの親密さを兼ね備えています。No.2で、今年のCarlo Alberto Best Boutique Hotel Awardを受賞したのは、イタリアのコモ湖にある18世紀のヴィラ、Passalacquaです。

アジアがリードしており、次のようにバンコクの4軒を含め、合計19軒のホテルがランクインしています。Capella Bangkok(No.1)、Mandarin Oriental Bangkok(No.12)、Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River(No.14)、そしてThe Siam(No.26)が選出されたほか、Bulgari Tokyo(No.22)がNikka Best New Hotel Award 2024も受賞するなど、日本からは3軒のホテルが選出されました。

ヨーロッパからは13軒のホテルが選出され、フランス、英国、イタリアがそれぞれ4軒のホテルをランクインさせています。その中には、Cheval Blanc Paris(No.4)、ロンドンのClaridge's(No.11)、そしてFour Seasons Firenze(No.19)が含まれています。北米からは9軒のホテルがランクインしており、その中にはメキシコのChablé Yucatán(No.16)も含まれています。オセアニアとアフリカはそれぞれ4軒のホテルがランクインしており、ブリスベンのThe Calile(No.25)とケープタウンのMount Nelson(No.28)も含まれています。

ウェブサイト: https://www.theworlds50best.com/hotels/

メディアセンター:https://mediacentre.theworlds50best.com/



写真 – https://mma.prnewswire.com/media/2506140/50_Best_Capella_Bangkok.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2506830/50_Best_Hotels_2024_PDF.pdf

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2485681/4894931/The_Worlds_50_Best_Hotels_2024_Logo.jpg

SOURCE 50 Best